21 Mart 2023 Koç burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 21 Mart’ta, Astrolojide Koç noktada dediğimiz derecede, yani tropikal Zodyak’a göre Koç burcunun başlangıç derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Yani Koç burcunun 0 derecesinde ve saat 20.23’de meydana gelecek. Saati de oldukça ilginç :)

Bu Teniay her şeyiyle yeni başlangıçları anlatıyor. Hem ilkbahar ekinoksu, yani mevsimlerin yeni bir döngüye girmesi veya yeniden başlaması hem Koç burcunun yeni başlangıçları temsil etmesi hem 0 derecelerin yeni başlangıçları temsil etmesi, hem Yeniay’ların yeni başlangıçları temsil etmesi yani say say bitmeyecek bir başlangıç teması hâkim. Ben böyle bir Yeniay hthayat yazı hayatımda çok fazla görmedim.

An derecesi SCHEAT sabit yıldızı ile kavuşum yapıyor ki bu sabit yıldız özgür düşünceyi, özgür ifadeyi, entelektüeliteyi anlatan bir yıldız. Yani bu dönem özgür düşünce ile gelen yenilikleri, yeni kararları anlatıyor diyebiliriz. Genelde ay fazlarının, tutulmalar hariç, etki süreleri oluştuğu tarihten başlayarak bir sonraki ay fazına kadardır, yani 15 gündür.

Bir de ufak ve ilginç bir anekdot. Bir sonraki yeniay yine Koç burcunda meydana gelecek. Yani Koç burcundaki Güneş bu sene Koç’taki seyahati boyunca iki yeniay yapacak. Bu da Güneş Koç sürecinin ne kadar önemli başlangıçlara gebe bir süreç olduğunu anlatıyor.

An haritasının Yükselen Burcu Terazi ve yeniay derecesi haritanın 6. Evine denk gelmekte. Whole sign tekniği ile düşünecek olursak da 7. Evine yani ilişkiler evine denk gelmekte (Bu kısım biraz daha ileri seviye astrolojiseverleri ilgilendiriyor). Yani bu dönemde hem Terazi burcundan hem de Koç’un whole sign’da ilişkiler evinde olmasından dolayı ikili ilişkiler, karşıtlıklar, rekabetler, evlilik gibi konular, taşınma konuları (7. Ev taşınmaları da anlatır) da gündemde olacak. Ayrıca 6. Ev ise çalışma hayatını, iş hayatını anlatan bir evdir. Bu da iş konularında, taşınma konularında, sağlık konularında, ikili ilişkiler konularında çok önemli yeni başlangıçlara şahit olduğumuz bir döneme işaret ediyor.

Yine ufak bir anekdot, bu etkileri geçtiğimiz 5 gün de hissettik. Yani Yeniay etkileri tam kavuşum anından 5 gün öncesinden etkilerini göstermeye başlar.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir Yeniay. Sizin için de bir taşınma gündemi olabilir. Ev ve gayrimenkul konuları, aile konuları çok gündemde.

Yükselen Boğa

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalar, kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim ve iletişim konuları da oldukça vurgulu.

Yükselen İkizler

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca finansal konular, kazançlarınız, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız ile ilgili gündem de oldukça yoğun.

Yükselen Yengeç

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Ocak ilk yarısı geçireceksiniz.

Yükselen Aslan

Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.

Yükselen Başak

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş grupları, proje grupları gibi konular da vurgu altında.

Yükselen Terazi

Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir yeniay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan konular olabilir. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde olabilir.

Yükselen Akrep

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Eğitim, uzak yolculuklar, uzak akrabalar, akademik konular da gündemde.

Yükselen Yay

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, krediler, borçlar gibi konular da gündemde olacak.

Yükselen Oğlak

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konuları, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, danışma/danışmanlık gibi konular da gündemde olacak. Taşınma konuları da gündeme gelebilir.

Yükselen Kova

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir yeniay. Ayrıca Günlük işler, sağlıkla ilgili konular, sağlık rutinleri bu dönemin önemli başlıkları arasında

Yükselen Balık

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Ayrıca Aşk ve flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündemde.