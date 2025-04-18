21 - 27 Nisan 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta biraz sert. Bu haftaya gerçekten dikkat etmek lazım. Öncelikle haftanın en kolay açısından başlayalım, Merkür Plüton altmışlığı. Zihinsel olarak derinleşme ve konsantrasyon gücümüzün yüksek olduğu bir hafta başlangıcı yaşayacağız, önemli görüşmeleri hafta başına alsak iyi olabilir.

Haftanın geri kalanı oldukça sert, tek tek anlatmak yerine kombine olarak Mars Plüton karşıtlığı ve bu ikisine Güneş’in karesi konumunu anlatacağım. Bu astrolojide T-kare dediğimiz bir formasyon ve en zor açılardan biri olarak kabul edilir. Bir de açıya eşlik eden gezegenler de oldukça sert. Biri Mars biri Plüton. Bu hafta agresyona, gerginliğe, sakarlıklara, kazalara çok çok dikkat. Lider konumda veya ünlü kişilerin ölümleri söz konusu olabilir. Öfke patlamaları, ego çatışmaları, kızgınlıklar, ayrılıklar, geri dönülemeyecek kopuşlar yaşanabilir.

Bu da yetmiyormuş gibi Venüs Satürn kavuşumu da var. Bu da yine ikili ilişkilerde bloklar, kopmalar, pozitif anlamda aslında dirayetli, sadık, ilişki konusunda sabır göstermek konularını getirebilir ama her durumda pek de hoş olmayan bir açıdır.

Aslında biraz içimize şöyle su serpebiliriz. Haftanın açılarından olmasa da haritaya baktığımda Merkür ve Neptün bu Mars Pluto karşıtlığına uyumlu açı yaparak işleri biraz yumuşatıyor, tartışmanın içine diplomasi ve iletişim koyuyor, sertliğin içerisine de Neptün hassaslığı ve empati ekliyor. Bunu da not olarak düşmeden edemedim.

21 Nisan haftası günlük astrolojik etkiler

Günlük etkilere geçecek olursak;

21 Nisan Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Sert bir başlangıç. Yukarıda anlattığım T-kare formasyonuna Ay da dahil oluyor. Bu gün haftanın en zorlu günü olabilir. Öfke patlamalarına, kazalara bugün özellikle dikkat. Neyse ki yine yukarıda bahsettiğim Merkür ve Neptün uyumlu etkileri var. Bu etkiler işleri biraz da olsun yumuşatıyor, empati ve diplomasi getiriyor.

22 Nisan Salı

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün yine biraz daha iyi bir gün, en azından iyimseriz, Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde.

23 Nisan Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Kova, öğle saatlerine doğru Balık burcuna geçecek. Bugün de Ay’ın etkileşimleri iyi. Güneş ile uyumlu bir altmışlık açısı var.Yine özgüveni, kendini ifadeyi güçlendiren, tartışma gibi konulardan duygusal anlayış ve empati ile çıkabilmemizi sağlayan bir etki.

24 Nisan Perşembe

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Jüpiter’e kare açı yapıyor yani sert etkileşim. Jüpiter’le olan sert etkileşimler eğer diğer gezegen (ya da gökcismi) Ay ise çok da sert olmayabilir. Biraz abartmaya ve fazla iyimserliğe dikkat ettiğimiz sürece yine iyi hissettiren kısmetli bir açı.

25 Nisan Cuma

Ay Koç burcuna geçiyor. Bugün yine daha uyumlu bir gün. Pazar günü yine oldukça sert bir yeniay olacak, yazısını ayrıca yazacağım, onun öncesinde daha uyumlu, empatisi olan, duygusal, enerjik, romantik bir gün. İletişim trafiğimiz de yüksek.

26 Nisan Cumartesi

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Jüpiter ile bugün de uyumlu etkileşimde. Enerjik, neşeli bir gün. Fakat bir gün sonraki sert yeniayın da etkilerini hissediyoruz.

27 Nisan Pazar

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Yeniay günü. Mars Plüto sert etkileşimine yine dahil olan bir Ay var. Bugüne de oldukça dikkat.Yazının en başında yazdığım etkileri bugün çok net bir şekilde hissetmeye devam ediyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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