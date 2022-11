BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ruh hali bugün baskıcı olabilir. Geçtiğimiz birkaç günün zorluklarını aştıktan sonra, artık hak ettiğiniz huzur ve sessizliğe ihtiyacınız var! Ne yazık ki, etrafınızdaki bazı insanlar bunu size vermek istemiyor. Siz her şeyi bir kenara bırakmak isteseniz de işler tamamlanana dek rahat edemeyebilirsiniz. Belki de her şeyi bir an önce bitirmek ve sonrasında bir tatil planı yapmak en mantıklı yaklaşım olabilir.