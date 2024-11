Özel alanlar

Samimi oturma köşeleri, okuma alanları gibi alanlar 2025 yılında ev dekorasyonlarında sıklıkla gözümüze çarpacak! Ev dekorasyonuna uyumlu bir alan yaratılabileceği gibi çok zıt bir tasarımla da evinizde farklı dekorasyon trendlerini bir araya getirebilirsiniz.

