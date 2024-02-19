19 - 25 Şubat 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın başrolü Venüs! Eğer başrol Venüs ise güzellik, diplomasi, sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler ön plana çıkacak. Özellikle ikili ilişkiler. Ayrıca Güneş ve Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte Balık sezonu da açılmış olacak. Yani yine daha romantik, daha az sorgulayan daha çok inanan, daha duygusal, daha empatinin yüksek olduğu bir 1 aylık dönem yaşayacağız. Ayrıca Venüs de Balık burcunda yücelir, bu durumda Balık sezonu yine Venüs’ü ön plana çıkaran bir dönemdir.

Venüs bu hafta Mars ile kavuşacak, Jüpiter ile de sert açı gerçekleştirecek. Venüs ve Jüpiter astrolojide iki iyicil olduğu için aralarındaki sert açının negatif etkileri çok az olur. Abartma, fazla iyimserlik, fazla rahatlık gibi negatif etkileri olsa da sosyal ve ikili ilişkilerde kısmet artması ve daha eğlenceli zamanlara işaret eder.

En önemli açı Venüs Mars kavuşumu diyebilirim. Bu da hem yaratıcılık, hem girişim ve cesaret konularını bir araya getiriyor. Eril enerji ve Dişil enerjinin bir arada olduğu bir dönem diyebilirim. Ayrıca sosyal ilişkilere bir hareketlilik, fiziksel enerji getirebilir. Çok daha sosyal bir hafta geçireceğiz. Ayrıca ikili ilişkilere de hareketlilik, cinsellik, tartışma, ayrıl/barış şeklinde durumlar getirebilir. Bu dönemde yeni ilişkiler başlayabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay yengeç burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde Balık burcuna geçen Güneş ile uyumlu açı yapacak olan Ay günü kendini ifadesi güçlü, alma verme dengesini doğru sağlayabilen, sosyal ve aile ilişkilerinde uyumlu bir şekilde geçirmemize sebep oluyor.

Salı

Yengeç burcundaki ilerlemesine devam eden Ay gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açıya geçecek. Bu da günü hem biraz geleneksel hem de biraz ileriye dönük, yeniliklere ve değişikliklere açık bir şekilde geçirmemizi sağlayacak.

Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Aslan burcuna geçmeye hazırlanan Ay gün içerisinde Plüton ile sert, Neptün ile uyumlu bir etkileşime girecek. Sezgilerimiz inanılmaz derecede yüksek, bugün biraz daha kırılmaya sebep olabilecek, sezgisi güçlü ve etkili konuşmalar yapabiliriz, duygulara hitap eden konuşmalar yapabiliriz.

Perşembe

Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde haftanın en önemli aktörü olan Venüs ve etkileşimde bulunduğu Mars ve Jüpiter ile etkileşime geçiyor. Bu güne özellikle dikkat. İkili ilişkiler gergin olabilir, abartmaya ve fazla iyimserliğe açık olabiliriz. Bu da tartışmayı da gereksiz bir şekilde alevlendirebilir, ama tutku da oldukça yüksek.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Özgüvenimiz ve kendimizi ifademiz yüksek. Duygusal olarak iyimseriz. Gün içerisinde Ay Uranüs ile sert etkileşime girecek. Bu da egosal çıkışlara, isyankar durumlara, sıkılganlıklara işaret edebilir. Gün içerisinde değişik şeyler yapmak istiyoruz, bunu da gerçekleştirebiliriz.

Cumartesi

Ay Başak burcuna geçiyor. Balık burcundaki güneş ile bir yeniay konfigürasyonu oluşturuyor. Bu yeniay biraz satürnyen, bizi iş ve hizmet konularına bağlı kılabilir, bu konuda baskı yaşayabilir, yoğunluğumuz artabilir. Sağlık konularına da ekstra dikkat etmemiz gerekiyor.

Pazar

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu hafta çokça kurduğu Uranüs kontaktını yine kuruyor. Değişik ve yenilikçi işler için oldukça elverişli. Sosyal bir gün geçiriyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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