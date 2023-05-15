15 - 21 Mayıs 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Çok hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Çok çok önemli gezegen etkileşimleri ve gezegen burç değişimleri bu haftaya sıkışmış durumda. Öncelikle Merkür 3 haftalık retro hareketini sonlandırıyor. Fakat minimum bir 3 gün daha vermemiz gerekiyor ki Merkür durağan pozisyondan hızını aldığı normal hareketine geçsin.

Mars Neptün ile uyumlu açıda. Sezgilerimizi kullanarak aksiyona geçebiliyor ve doğru kararlar verebiliyoruz. İdealist bir şekilde hareket edebiliyoruz. Bu açı genelde çok fazla görünmeyen, nadir açı kalıplarındandır iki gezegen de belli derecede yavaş olduğu için, yani oktavı yüksek açı kategorisine alabiliriz. Ayrıca Güneş de Neptün ile uyumlu açı içerisinde. Kendimizi ifademiz de sezgilerimizin gücünü arkasına alıyor. Bu sıklıkla her ay görülür o yüzden diğerlerine göre daha sıradan bir etki.

Merkür de Satürn ile uyumlu açıda, zihinsel disiplini ifade eder bu da sıklıkla görülen bir açıdır. Fakat çok önemli iki açı var ki bunların altını çizmek istiyorum. Birincisi Jüpiter Boğa’ya geçer geçmez Plüton ile kare yapıyor, ikincisi Mars Aslan’a geçer geçmez Plüton ile karşıt yapıyor. Yani bu üç gezegen arasında T kare dediğimiz bir açı kalıbı var. Öncelikle 12 aylık Jüpiter Koç macerası 16 Mayıs’ta son buluyor. Jüpiter Boğa’ya geçiyor ve bizi maddi güvenlik, dünyevi konular, finansal konular, tarım, toprakla ilgili konularda şanslı bir döneme sokuyor. Fırsatları yakalamak konusunda daha yavaş davranıyoruz, biraz daha huzuru ve yavaşlığı, tembelliği öne çıkaran bir etki.

Mars ise yine sabit bir burç olan Aslan’a geçiyor. Kendini iddiası güçlü, agresif olabilen, ego savaşlarına girebilen, özgüveni yüksek bir noktaya geleceğiz. Mars Yengeç burcunu terk etmiş olacak ki bu Mars’ın güçsüz olduğu bir pozisyondu, o yüzden Mars güçsüzlüğünden kurtulmuş olacak. Ama Mars’ın güçsüzlüğünden kurtulması abartılı tepkiler vermek, agresif olmak gibi riskleri de beraberinde getirebilir.

Mars, Jüpiter ve Plüton’un T karesi çok çok önemli bir etki. Öncelikle agresyon, terör eylemler, toplumu krize götürecek, agresyona götürecek olaylar gibi riskler söz konusu olabilir. Kişisel olarak da yıkıcı tartışmalara, ego savaşlarına çok dikkat etmek gerekli ki bu küçük gibi görünen etki inanılmaz bir şekilde çığ gibi büyüyebilir. Bunu çığ gibi büyütecek, abartacak olan da Jüpiter’in etkisidir. 21 Mayısta da Güneş İkizler burcuna geçecek ve ikizler burcu sezonu başlayacak. Ayrıca yazısını yazacağım 19 Mayıs Boğa Yeniay’ı da yine bu hafta içerisinde.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay sabah saatlerinde Balık burcundayken ilerleyen saatlerde Koç burcuna geçiyor. Sabah bulanıklığı enerjimizin yükseldiği bir şekilde devam ediyor. Ay da Neptün açısından Mars açısına gidiyor ki burç değişimi etkisi ile neredeyse aynı bir etki. Önce uyuşuk, sonra enerjik bir gün.

Salı

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enerjimiz de yüksek. Ay’ın bu gün çok fazla gezegen etkileşimi yok.

Çarşamba

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Boğa burcuna geçecek olan ay Mars Jüpiter Plüton T-karesine eşlik edecek. Bu güne çok dikkat!.

Perşembe

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile uyumlu etkileşime girecek de olsa T-kare etkileşimi hala devrede. Ama düne nispeten daha uyumlu bir gün.

Cuma

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ederken Uranüs ile kavuşum açısı yapacak. Değişken ve şok edici bir gün. Günün ilerleyen saatlerinde Güneş ile kavuşarak Boğa yeniay formasyonunu oluşturacak. Oldukça önemli bir gün.

Cumartesi

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor. İletişim trafiğimiz artıyor fakat bugün biraz daha zorlayıcı, sorumluluk getirici bir gün. İletişim kurmak konusunda da birtakım engeller veya ekstra sorumluluklar yaşanabilir çünkü Ay Satürn ile sert etkileşimde.

Pazar

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde çokça etkileşimi yok, haftanın en sakin günü olabilir. İkizler burcu ile yine iletişim trafiğimiz yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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