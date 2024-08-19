Yüzük ölçüsü almanın 5 kolay yolu

Yüzük ölçüsü almak, doğru takı seçimi için önemli bir adımdır ve bunu evde basit yöntemlerle kolayca yapabilirsiniz.

Yüzük ölçüsü almanın 5 kolay yolu
Yaşam
Giriş: 19 Ağustos 2024 14:18
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Yüzük ölçüsü almak, bir kuyumcuya gitmeden evde kolayca yapabileceğiniz bir işlemdir. Bunun için en basit yöntem, parmağınıza dolayarak ölçü alabileceğiniz bir ip, kurdele veya ince bir kağıt şeridi kullanmaktır. İster parmağınızı ölçün, ister mevcut bir yüzüğünüzden ölçü almak isteyin, yüzük ölçünüzü hızlıca bulmanın birkaç yolu vardır.


1. Bir kağıt veya ip kullanarak yüzük ölçüsü nasıl alınır?

Yaklaşık 15 cm uzunluğunda ince bir kağıt veya ip parçası kesin. Kağıt kullanıyorsanız, yaklaşık 1.3 cm genişliğinde olmasına dikkat edin. Bu ölçümlerin tam olması gerekmez, göz kararı ayarlayabilirsiniz. Kağıt kullanıyorsanız, kağıt şeridini istediğiniz yüzük kalınlığına göre ayarlayıp parmağınızda nasıl durduğuna bakabilirsiniz.


Kağıdı veya ipi parmağınıza sarın ve uçlarının birleştiği yeri işaretleyin. Ölçmek istediğiniz parmağın tabanına sarın. İp veya kağıt şerit, parmağınızdan düşmeyecek kadar sıkı ama rahat olacak kadar gevşek olmalıdır. Kağıdı parmağınıza sardığınızda, şeridin uçlarının birleştiği yeri işaretleyin. İp veya diş ipi kolayca esneyebilir, bu yüzden parmağınıza çok sıkı çekmemeye dikkat edin.


İpi veya kağıdı ölçün ve bir yüzük ölçü tablosuyla karşılaştırın. Şeridi veya ipi açın ve bir cetvel veya mezura boyunca gerin. Uçtan işaretlediğiniz yere kadar olan uzunluğu yazın, bu uzunluk yüzüğün çevresini verecektir. Uluslararası yüzük ölçü tablosuna bakın ve çevresi en yakın olan ölçüyü bulup, ilgili yüzük ölçüsünü öğrenin. Çapı elde etmek için ip veya kağıdın uzunluğunu 3.14'e bölün. Yüzük ölçünüz listedeki ölçülerden biraz farklıysa, daha büyük olanı tercih edin.


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2. Mezura kullanarak yüzük ölçüsü nasıl alınır?

Esnek bir mezurayı parmağınıza sarın. Doğru bir ölçüm için kumaş bir mezura seçin. Mezurayı parmağınızın eklemine yakın bir yere sarın, böylece yüzüğünüz rahatça geçebilir. Yüzüğü takacağınız tam parmağı ölçün. Aynı parmağın diğer eldeki versiyonu bile farklı boyutlarda olabilir—hangi elinizi kullanıyorsanuz, sol eliniz sağ elinizden daha büyük veya küçük olabilir. Parmaklarınızın boyutu gün boyunca değişir. En iyi sonuç için, günün sonunda ölçüm yapın.


Mezuranın birleştiği yeri not edin. Mezuranın parmağınızın üzerinde birleştiği yeri not alın. Ayrı bir kağıda, yüzük çevresini milimetre cinsinden yazın. Yüzük ölçüsünün çapını bulmak için çevreyi 3.14’e bölün.


Ölçümü bir tabloyla karşılaştırın. Artık sayıları elde ettiğinize göre, sıra ölçünüzü bulmaya geldi. Bu tablolar, ölçümleri yüzük ölçülerine dönüştürür. Öneğin; 19 mm, 9'a karşılık gelir. Eğer ölçümünüz iki beden arasında kalıyorsa, daha büyük bedeni seçin.




3. Yüzük ölçüm tablosu ile yüzük ölçüsü nasıl alınır?

Eğer mevcut bir yüzüğünüz varsa, dairesel bir yüzük ölçüm tablosu yazdırın. Dairesel bir yüzük ölçüm tablosu, mevcut yüzüğünüzü ölçmek için kullanabileceğiniz farklı boyutlarda birçok daire gösterir.


Ölçmek istediğiniz parmağa uyan bir yüzük bulun. Parmağınıza taktığınızda eklemlerinizden kayıp düşmeyen ama çıkardığınızda parmağınızda iz bırakmayan bir yüzük seçin. Yüzüğün doğru eldeki parmağa uygun olduğundan emin olun—iki elinizdeki yüzük parmakları bile farklı boyutlarda olabilir!


Yüzüğünüzü tablodaki dairelerin üzerine yerleştirin. Siz ya da sevdiğiniz birinin zaten taktığı yüzüğü, tablodaki dairelerin üzerine yerleştirin ve yüzük bandının iç kısmına tam olarak uyan bir daire bulana kadar deneyin. Eğer iki yakın boyut arasında kararsız kalırsanız, daha büyük boyutu seçin—parmaklarınız gün boyunca doğal olarak şişer, bu da yüzüğün sonradan çok sıkı olmasını önleyebilir.


4. Yüzük ölçme aletleri ile yüzük ölçümü nasıl alırım?

Bir makasla kesebileceğiniz kağıt bir yüzük ölçüm aracı yazdırın ve kesin. Ölçüm aracının üzerindeki "Kesik aç" yazan yerden kesik açın. Ölçüm aracının sivri ucunu bu kesikten geçirip, baskılı yüzü dışa gelecek şekilde seçtiğiniz parmağınızın etrafına sarın. Sivri ucu hafifçe çekerek rahat ama sıkı bir uyum sağlayın. Ölçüm aracının sivri ucunu kağıda yaslayın ve okun hangi ölçümü gösterdiğine bakın. Yüzük ölçünüzün doğru olduğundan emin olmak için, birinden size ölçüm yapmanızda yardımcı olmasını isteyin. Gün içinde birkaç kez ölçüm yaparak yüzük ölçünüzün doğru olduğundan emin olun.


Plastik bir yüzük ölçüm aracı kullanın. Yüzük ölçünüzü bulmak için plastik bir yüzük ölçüm aracı sipariş edebilirsiniz. En iyi yanı, bu aracın yeniden kullanılabilir olması ve herhangi bir parmağınızda kullanılabilmesidir. Plastik aracı seçtiğiniz parmağın etrafına sarın, sivri ucu halkaya geçirin ve rahat ama sıkı bir uyum sağlayana kadar çekin. Halkadaki ok, yüzük ölçünüzü gösterecektir.


Paslanmaz çelik bir yüzük ölçüm aracı kullanın. Paslanmaz çelik ölçüm aracı, bir anahtarlığa benzeyen ve üzerine birden fazla çelik yüzük takılmış bir araçtır. En büyük ölçüden başlayarak, her yüzüğü seçtiğiniz parmağınıza takın ve parmağınızda iz bırakmadan rahatça oturan bir yüzük bulana kadar deneyin. Yüzük ölçünüz, yüzüğün halkaya takılan ucuna kazınmış olarak yazılıdır.


Elinizdeki bir yüzüğü ölçmek için bir yüzük mandreni kullanın. Yüzük mandreni genellikle yüzükleri şekillendirmek veya genişletmek için kullanılır, ancak yüzük ölçünüzü belirlemek için de oldukça kullanışlıdır. Seçtiğiniz parmağınıza zaten uyan bir yüzüğünüz varsa, yüzüğü mandrenin küçük ucundan geçirerek kaydırın ve hangi ölçüde durduğunu not alın.


5. Başkasının yüzük ölçüsünü gizlice nasıl öğrenebilirim?

Daha önce taktıkları bir yüzüğü ölçün. Eğer sevdiğiniz kişi için bir yüzük almak istiyorsanız ve o parmağa uygun bir yüzükleri zaten varsa, dairesel bir yüzük ölçüm tablosu veya yüzük mandreni kullanarak ölçüyü bulabilirsiniz. Ayrıca yüzüğü seçerken bir kuyumcuya götürebilir ve daha doğru bir ölçüm yapmalarını sağlayabilirsiniz.



Bir nişan yüzüğü için, mutlaka sol yüzük parmağına uyan bir yüzüğü ölçtüğünüzden emin olun. Arkadaşlarına veya aile üyelerine yüzük ölçüsünü bilip bilmediklerini sorun. Sevdiğiniz kişinin yakın bir arkadaşı veya aile üyesi yüzük ölçüsünü zaten biliyor olabilir. Bilmiyorlarsa bile, birlikte çalışarak onların gizlice yüzük ölçüsünü öğrenmesini sağlayabilir ve size doğru bilgiyi verebilirler.


Eğer el boyutu benzer olan bir arkadaşınız veya aile üyeniz varsa, onlardan yüzükleri denemelerini isteyebilir ve benzer ölçüde bir yüzük satın alabilirsiniz. Ancak, bu yöntem tam olarak parmak ölçüsünü belirlemek kadar doğru değildir.



Kaynak: Nicole Wegman. "5 Easy Ways to Accurately Figure Out Your Ring Size". Şuradan alındı: https://www.wikihow.com/Find-Your-Ring-Size. (31.07.2024).


Pırlantaya alternatif 9 değerli taş

Dayanıklılıkları ve güzelliklerine rağmen pırlantalar her zaman en iyi seçim olmayabilir. Dolayısıyla, daha ucuz ya da daha benzersiz bir ışıltı arıyorsanız, bunun yerine bir pırlanta kadar değerli diğer değerli taşları düşünebilirsiniz.

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Nişan yüzükleri söz konusu olduğunda pırlantaların bu kadar klasik bir seçim olarak görülmesinin bir nedeni vardır.
Yeryüzünde doğal olarak oluşan en güçlü maddelerden biri olan ve neredeyse her şeye dayanabilen pırlantalar, evlilikle gelen sonsuz sevgi ve bağlılığı sembolize eder.
Günümüzde nişan yüzükleri için tonlarca değerli taş bulunmaktadır. Pek çok ünlü nişan yüzüklerinde renkli taşları tercih ettiler. Kate Middleton'ın çarpıcı safir nişan yüzüğünü görmüşsünüzdür.
Pırlanta alternatifi taş satın almadan önce dikkat edilmesi gerekenler Pırlanta alternatifi seçerken akılda tutulması gereken en önemli şey, bazı değerli taşların günlük kullanım için uygun olmadığıdır. Taş seçerken yaşam tarzınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bazı değerli taşlar daha hassastır ve zarar görmemeleri için daha fazla özen gösterilerek takılmaları gerekir. Günlük aktivitelerinize uygun dayanıklılığa sahip bir değerli taş seçin. Bu konu hakkında bir kuyumcu mutlaka bir görüş alın.
Pırlanta kadar değerli alternatif 9 değerli taş 1. Monazit Son birkaç yılda mozanit en popüler elmas alternatiflerinden biri haline geldi ve bunun nedenini anlamak zor değil. Moissanit sadece elmasa çok benzemekle kalmıyor, aynı zamanda fiyatının çok altında ve neredeyse onun kadar dayanıklı. Monazit değerli taşlar günümüzde mücevher yapımında kullanılan en sert ikinci değerli taştır. Ayrıca inanılmaz derecede çok yönlüdürler. En yüksek kaliteli elmasla bile elde edilmesi gerçekten zor olan inanılmaz bir ışıltıya sahiptirler. Laboratuvarda üretildikleri için doğal olarak oluşan diğer taşlara kıyasla daha etik ve sürdürülebilir bir seçenektir.
2. Akuamarin Açık mavi akuamarin taşları, nişan yüzüğünüzü "mavi bir şey" (ve mükemmel bir aile yadigarı) haline getirebilecek zarif ve taze bir seçimdir. Beril ailesinin bir parçası olan akuamarin, zümrüt ve morganitlerle benzer bir iç yapıya sahiptir. 7,5 - 8 sertlik derecesine sahiptirler, bu nedenle elmaslar ve safirler onları çizebilir. Diğer mücevherlerinizden ayrı bir yerde saklamak isteyebilirsiniz ve taşın yıllar içinde cilalanması gerekebilir. Yine de akuamarin oldukça dayanıklı bir seçenektir ve kesinlikle değerli bir favori haline gelecektir.
3. Zümrüt Muhteşem yeşil renkleriyle zümrütler, mücevher koleksiyonunuza gerçekten bir şeyler katacak klasik bir seçimdir. Zümrütlerin hayalinizdeki yüzüğe uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilecek bir yapıdadır. Akuamarin gibi zümrütler de Mohs sertlik ölçeğinde yaklaşık 7,5'tir. Bu nedenle giyilirken veya saklanırken biraz daha fazla dikkat ve özen gerektirecektir. Bir zümrüt alışverişi yaparken, şeffaf bir görünüme sahip güzel bir yeşil olmasına dikkat edin. Sonuç olarak, aranacak en iyi zümrüt rengi ne çok derin ne de çok açıktır; orta yoğunlukta ve oldukça şeffaf bir renk arayın. Zümrütünüze uygulanan yağ seviyesini sormak da çok önemlidir, çünkü yüksek seviyede yağ işlemi görmüş taşların görünümü muhtemelen zaman içinde değişecektir.
4. Morganit Neredeyse ultra lüks pembe pırlantayı andıran feminen pembe bir taş olan morganit, şu anda pırlanta olmayan trend bir seçenek. Açık renkli bu taşı çok yönlü ve kolay takılabilir kılıyor. Morganitin, akuamarin ile aynı ailede yer aldığını ve bu nedenle ikisinin son derece benzer olduğunu belirtiyor. Her ikisi de yaklaşık aynı 7,5 sertliğe sahiptir. Morganit günlük kullanım için uygundur, ancak yine de bir pırlantadan daha hassas davranılması gerekir.
5. Yakut Yakutlar mükemmel bir elmas alternatifidir çünkü aynı anda hem klasik hem de cesur olmayı başarırlar. Aşkın değerli taşı olan yakutlar, koyu pembeden kırmızıya kadar çeşitli tonlara sahiptir. Beyaz ve sarı metallerle eşleştirildiğinde güzel bir kontrast oluşturur. Yakutlar aynı zamanda dayanıklıdır ve günlük kullanım için uygundur. bu da kesinlikle bir avantajdır. Bununla birlikte, diğer bazı seçenekler kadar ucuz değildirler. Yakutların karat başına fiyatı diğer tüm renkli mücevherlerden daha yüksektir.
6. Safir Safir, farklı tonlarda sunulan bir başka zarif ve klasik seçenektir. Bu renkli değerli taşlar, en sert pırlanta alternatifi taşlardan biridir ve günlük kullanım için idealdir. Bu taşın bakımı oldukça azdır. Safiri güvenilir bir mağazadan satın almanızı öneririz. Işınlama bir safirin ışıltı faktörünü büyük ölçüde azaltabilir, bu nedenle taşın ne kadar ışıltıya sahip olduğuna bakmak önemli olur. Öte yandan, ısıl işlem safirler arasında yaygındır ve tamamen kabul edilebilir; herhangi bir kimyasal madde eklenmeden yapılan saf ısıl işlem, birçok safirin rengini ve berraklığını iyileştirebilir.
7. Ametist Ametistin derin menekşe rengi, bu taşı sıra dışı gelin adayları için mükemmel bir taş haline getirir. Pırlantadan çok daha ucuz olan büyük bir ametisti bütçe dostu bir fiyata alabilirsiniz. Rengi ne kadar güzel olsa da, ametist ile ilgili akılda tutulması gereken önemli bir nokta, diğer bazı renkli değerli taşlar kadar güçlü olmamasıdır. Mohs ölçeğinde 7'dir. Bu yüzden günlük kullanım için pek uygun değildir. Narindir ve daha kolay zarar görebilir, ancak ona bakmaya ve ekstra dikkatli olmaya istekliyseniz, ametist yine de seçiminiz olabilir.
8. Opal Tarzınız daha vintage bir hava ise, opal gibi değerli taşlar tam size göre. Bu güzel süt beyazı taşların ilginç bir yanardönerliği vardır ve oldukça çok yönlüdürler. Bununla birlikte, opaller piyasadaki en güçlü taşlardan biri değildir ve günlük kullanım için iyi bir seçim değildir. Opaller çok yumuşak ve gözeneklidir. Uzun süreli kullanımda muhtemelen yonga ve çiziklerle karşılaşabilirsiniz ve taş zamanla renk değiştirebilir. Ayrıca ani sıcaklık değişimlerine veya doğrudan güneş ışığı altında geçirilen uzun sürelere iyi tepki vermeyebilirler.
9. Beyaz Topaz Topaz, sarı ve turuncudan mavi ve yeşile kadar bir dizi tona sahip bir değerli taş olsa da, beyaz topaz, elmas alternatifi arayışında olanlar için giderek daha fazla tercih edilen bir değerli taş haline gelmiştir. Çıplak gözle bakıldığında doğal bir elmasa çok benzeyen beyaz topaz, klasik ve geleneksel estetiğe sahip gelinler için uygun bir seçenektir. Mohs ölçeğinde 8'dir ve takılırken ve saklanırken uygun şekilde kullanılması gerekir. Kaynak: brides.com


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