Yüzük ölçüsü almanın 5 kolay yolu

Yüzük ölçüsü almak, bir kuyumcuya gitmeden evde kolayca yapabileceğiniz bir işlemdir. Bunun için en basit yöntem, parmağınıza dolayarak ölçü alabileceğiniz bir ip, kurdele veya ince bir kağıt şeridi kullanmaktır. İster parmağınızı ölçün, ister mevcut bir yüzüğünüzden ölçü almak isteyin, yüzük ölçünüzü hızlıca bulmanın birkaç yolu vardır.

1. Bir kağıt veya ip kullanarak yüzük ölçüsü nasıl alınır?

Yaklaşık 15 cm uzunluğunda ince bir kağıt veya ip parçası kesin. Kağıt kullanıyorsanız, yaklaşık 1.3 cm genişliğinde olmasına dikkat edin. Bu ölçümlerin tam olması gerekmez, göz kararı ayarlayabilirsiniz. Kağıt kullanıyorsanız, kağıt şeridini istediğiniz yüzük kalınlığına göre ayarlayıp parmağınızda nasıl durduğuna bakabilirsiniz.

Kağıdı veya ipi parmağınıza sarın ve uçlarının birleştiği yeri işaretleyin. Ölçmek istediğiniz parmağın tabanına sarın. İp veya kağıt şerit, parmağınızdan düşmeyecek kadar sıkı ama rahat olacak kadar gevşek olmalıdır. Kağıdı parmağınıza sardığınızda, şeridin uçlarının birleştiği yeri işaretleyin. İp veya diş ipi kolayca esneyebilir, bu yüzden parmağınıza çok sıkı çekmemeye dikkat edin.

İpi veya kağıdı ölçün ve bir yüzük ölçü tablosuyla karşılaştırın. Şeridi veya ipi açın ve bir cetvel veya mezura boyunca gerin. Uçtan işaretlediğiniz yere kadar olan uzunluğu yazın, bu uzunluk yüzüğün çevresini verecektir. Uluslararası yüzük ölçü tablosuna bakın ve çevresi en yakın olan ölçüyü bulup, ilgili yüzük ölçüsünü öğrenin. Çapı elde etmek için ip veya kağıdın uzunluğunu 3.14'e bölün. Yüzük ölçünüz listedeki ölçülerden biraz farklıysa, daha büyük olanı tercih edin.

2. Mezura kullanarak yüzük ölçüsü nasıl alınır?

Esnek bir mezurayı parmağınıza sarın. Doğru bir ölçüm için kumaş bir mezura seçin. Mezurayı parmağınızın eklemine yakın bir yere sarın, böylece yüzüğünüz rahatça geçebilir. Yüzüğü takacağınız tam parmağı ölçün. Aynı parmağın diğer eldeki versiyonu bile farklı boyutlarda olabilir—hangi elinizi kullanıyorsanuz, sol eliniz sağ elinizden daha büyük veya küçük olabilir. Parmaklarınızın boyutu gün boyunca değişir. En iyi sonuç için, günün sonunda ölçüm yapın.

Mezuranın birleştiği yeri not edin. Mezuranın parmağınızın üzerinde birleştiği yeri not alın. Ayrı bir kağıda, yüzük çevresini milimetre cinsinden yazın. Yüzük ölçüsünün çapını bulmak için çevreyi 3.14’e bölün.

Ölçümü bir tabloyla karşılaştırın. Artık sayıları elde ettiğinize göre, sıra ölçünüzü bulmaya geldi. Bu tablolar, ölçümleri yüzük ölçülerine dönüştürür. Öneğin; 19 mm, 9'a karşılık gelir. Eğer ölçümünüz iki beden arasında kalıyorsa, daha büyük bedeni seçin.

3. Yüzük ölçüm tablosu ile yüzük ölçüsü nasıl alınır?

Eğer mevcut bir yüzüğünüz varsa, dairesel bir yüzük ölçüm tablosu yazdırın. Dairesel bir yüzük ölçüm tablosu, mevcut yüzüğünüzü ölçmek için kullanabileceğiniz farklı boyutlarda birçok daire gösterir.

Ölçmek istediğiniz parmağa uyan bir yüzük bulun. Parmağınıza taktığınızda eklemlerinizden kayıp düşmeyen ama çıkardığınızda parmağınızda iz bırakmayan bir yüzük seçin. Yüzüğün doğru eldeki parmağa uygun olduğundan emin olun—iki elinizdeki yüzük parmakları bile farklı boyutlarda olabilir!

Yüzüğünüzü tablodaki dairelerin üzerine yerleştirin. Siz ya da sevdiğiniz birinin zaten taktığı yüzüğü, tablodaki dairelerin üzerine yerleştirin ve yüzük bandının iç kısmına tam olarak uyan bir daire bulana kadar deneyin. Eğer iki yakın boyut arasında kararsız kalırsanız, daha büyük boyutu seçin—parmaklarınız gün boyunca doğal olarak şişer, bu da yüzüğün sonradan çok sıkı olmasını önleyebilir.

4. Yüzük ölçme aletleri ile yüzük ölçümü nasıl alırım?

Bir makasla kesebileceğiniz kağıt bir yüzük ölçüm aracı yazdırın ve kesin. Ölçüm aracının üzerindeki "Kesik aç" yazan yerden kesik açın. Ölçüm aracının sivri ucunu bu kesikten geçirip, baskılı yüzü dışa gelecek şekilde seçtiğiniz parmağınızın etrafına sarın. Sivri ucu hafifçe çekerek rahat ama sıkı bir uyum sağlayın. Ölçüm aracının sivri ucunu kağıda yaslayın ve okun hangi ölçümü gösterdiğine bakın. Yüzük ölçünüzün doğru olduğundan emin olmak için, birinden size ölçüm yapmanızda yardımcı olmasını isteyin. Gün içinde birkaç kez ölçüm yaparak yüzük ölçünüzün doğru olduğundan emin olun.

Plastik bir yüzük ölçüm aracı kullanın. Yüzük ölçünüzü bulmak için plastik bir yüzük ölçüm aracı sipariş edebilirsiniz. En iyi yanı, bu aracın yeniden kullanılabilir olması ve herhangi bir parmağınızda kullanılabilmesidir. Plastik aracı seçtiğiniz parmağın etrafına sarın, sivri ucu halkaya geçirin ve rahat ama sıkı bir uyum sağlayana kadar çekin. Halkadaki ok, yüzük ölçünüzü gösterecektir.

Paslanmaz çelik bir yüzük ölçüm aracı kullanın. Paslanmaz çelik ölçüm aracı, bir anahtarlığa benzeyen ve üzerine birden fazla çelik yüzük takılmış bir araçtır. En büyük ölçüden başlayarak, her yüzüğü seçtiğiniz parmağınıza takın ve parmağınızda iz bırakmadan rahatça oturan bir yüzük bulana kadar deneyin. Yüzük ölçünüz, yüzüğün halkaya takılan ucuna kazınmış olarak yazılıdır.

Elinizdeki bir yüzüğü ölçmek için bir yüzük mandreni kullanın. Yüzük mandreni genellikle yüzükleri şekillendirmek veya genişletmek için kullanılır, ancak yüzük ölçünüzü belirlemek için de oldukça kullanışlıdır. Seçtiğiniz parmağınıza zaten uyan bir yüzüğünüz varsa, yüzüğü mandrenin küçük ucundan geçirerek kaydırın ve hangi ölçüde durduğunu not alın.

5. Başkasının yüzük ölçüsünü gizlice nasıl öğrenebilirim?

Daha önce taktıkları bir yüzüğü ölçün. Eğer sevdiğiniz kişi için bir yüzük almak istiyorsanız ve o parmağa uygun bir yüzükleri zaten varsa, dairesel bir yüzük ölçüm tablosu veya yüzük mandreni kullanarak ölçüyü bulabilirsiniz. Ayrıca yüzüğü seçerken bir kuyumcuya götürebilir ve daha doğru bir ölçüm yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Bir nişan yüzüğü için, mutlaka sol yüzük parmağına uyan bir yüzüğü ölçtüğünüzden emin olun. Arkadaşlarına veya aile üyelerine yüzük ölçüsünü bilip bilmediklerini sorun. Sevdiğiniz kişinin yakın bir arkadaşı veya aile üyesi yüzük ölçüsünü zaten biliyor olabilir. Bilmiyorlarsa bile, birlikte çalışarak onların gizlice yüzük ölçüsünü öğrenmesini sağlayabilir ve size doğru bilgiyi verebilirler.

Eğer el boyutu benzer olan bir arkadaşınız veya aile üyeniz varsa, onlardan yüzükleri denemelerini isteyebilir ve benzer ölçüde bir yüzük satın alabilirsiniz. Ancak, bu yöntem tam olarak parmak ölçüsünü belirlemek kadar doğru değildir.

Kaynak: Nicole Wegman. "5 Easy Ways to Accurately Figure Out Your Ring Size". Şuradan alındı: https://www.wikihow.com/Find-Your-Ring-Size. (31.07.2024).