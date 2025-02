Yüze muz kabuğu sürmek botoks kadar iyi mi?

Sosyal medya, birçok cilt bakımı trendine öncülük etti ve bazıları oldukça tartışmalı. Son zamanlardaki trendlerden biri de kullanıcıların ciltlerini iyileştirmek amacıyla muz kabuklarını yüzlerine sürmeleri. Hatta bazı kişiler, bu yöntemin kırışıklıkları yok ettiğini ve botox ile benzer sonuçlar verdiğini iddia ediyor.

Doçent Dr. Helen He, bu trendin muhtemelen muzların ve dolayısıyla muz kabuklarının bol miktarda besin içermesinden kaynaklandığını belirtiyor. “Muzda C vitamini, A vitamini ve diğer besinler bulunur” açıklamasında bulundu.

Klinik dermatoloji profesörü Dr. Zakia Rahman: “Bir bakıma, insanlar yan ürünleri kullanmaya çalıştıkları için mutluyum. Muz, en çok tüketilen meyvelerden biri ve çoğu zaman kabuğunu çöpe atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muz kabuğu cilt bakımında kullanılmalı mı?

Uzmanlara göre, muz kabuğunu yüzünüze sürmenin cilt görünümünü iyileştirdiğini gösteren herhangi bir bilimsel araştırma bulunmuyor. Aynı şekilde, muz kabuğu maskelerinin botox kadar etkili olduğu iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Botox enjeksiyonları, yüz kaslarını zayıflatarak veya belirli sinirleri bloke ederek geçici olarak kırışıklıkları azaltır. Ancak Dr. Rahman: “Muz kabuklarında bu etkiyi yaratan hiçbir madde bulunmuyor” diyor.

Muzun birçok sağlık faydası olmasına rağmen, onu yemekle elde ettiğimiz besinlerin cilt bakımında aynı şekilde işe yarayacağını söylemek doğru değil. Muzdaki C vitamini, cilt bariyerini delip dermise ulaşacak şekilde formüle edilmemiştir. O yüzden, bu bileşenlerin faydasını görebileceğiniz şekilde emilim gerçekleşmez. Cilt bariyerini geçebilen içeriklerin yer aldığı özel olarak formüle edilmiş cilt bakım ürünlerinin kullanılması çok daha etkili ve verimli olur.

Muz kabuğunu yüze sürmek güvenli mi?

Çoğu insan muz kabuğu trendini güvenle deneyebilir. Eğer kabuğu yüzünüze sürmek cildinizi nemlendiriyorsa, bunda bir sakınca yok. Ancak bazı cilt rahatsızlıkları olan kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Eğer alerjiye yatkın bir cildiniz varsa veya egzama geçmişiniz varsa, daha dikkatli olmalısınız. Muz alerjisi olanların da bu uygulamadan kaçınması gerekiyor.

Ciltle ilgili bir rahatsızlığınız olmasa bile bu yöntemin bazı olumsuz yönleri olabilir. Muz kabukları aşındırıcı olabilir ve cildinize sert ve pürüzlü bir şey sürmek tahrişe neden olabilir. Ayrıca, muz kabuğunu taze kullanmaya dikkat etmelisiniz. Muzu yedikten hemen sonra kabuğunu kullanmalısınız. Eğer saklarsanız, zamanla bozulur ve muz kabuklarında yaşayan meyve sineği larvaları gibi şeyler ortaya çıkabilir.

Eğer muz kabuğunu yüzünüze sürdüğünüzde alerjik bir reaksiyon gelişirse, hemen durun ve bir sağlık uzmanına danışın. Alerjik belirtiler arasında ciltte anında yanma hissi, temas edilen bölgelerde kurdeşen oluşması ve dil ya da dudaklarda şişme bulunuyor. Bunun dışında, cildinizi korumanın ve görünümünü iyileştirmenin pek çok basit yolu var: Bol su içmek, kaliteli uyku almak ve güneş kremini ihmal etmemek gibi...

Kaynak: Maggie O'Neill. "Is Rubbing a Banana Peel on Your Face as Good as Botox? Derms Explain". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/banana-peel-facial-better-than-botox-8787541. (08.02.2025).