Televizyonda izlediğimiz en ilginç olaylar

Ekranlarda gördüğümüz en ilginç olayları bir hatırlayalım istedik!

  • 1
    20

    "En iyi medyum kim?" tartışması

    En iyi medyumun kim olduğunun tartışması yapılıyor ve Medyum Memiş "Gazete benim için herkesi şaşırtan medyum diye manşet attı" diyor. Bu cümlenin ardından Keto, Memiş'in hiç hoşuna gitmeyecek bir haberi hatırlatıyor. Sonrası mı? Hiç unutmadık ki...

  • 2
    20

    Muhabir Akın Sel ve komik olmayan esprileri

    Bir dönem, Muhabir Akın Sel ve futbolculara yaptığı esprileri hatırlayanlar burda mı? İşte o esprilerden biri:

    "-Elektrik olmasa napardık?

    -Bilmem

    -Televizyonu karanlıkta seyretmek zorunda kalırdık."

  • 3
    20

    O Sadettin Teksoy...

    “Ben Sadettin Teksoy, sokarım”, “Saçım benim saçım benim, dökülüyor saçım benim, keloğlan mağarasına girdim, gür çıkıyor saçım benim” cümleleri ile hafızalara kazınan kutuplarda namaz kılan Sadettin Teksoy'un 5 yıl boyunca yayınlanan 'Teksoy Görevde' programını izlemeyen kalmamıştır.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
5
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:33

    what the fuckkkkkkkkkkkkk :D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Şubat 2018 Perşembe 12:12

    klşklş

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Ekim 2017 Salı 09:30

    şu fotoğrafı kaldırın şurdan hala vatan hainlerinin fotoğralarınımı paylaşıyorsunuz

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Temmuz 2019 Salı 13:12

    şu sıralar herkes hain. kimden bahsediyorsun.

  • Misafir
     
    11 Temmuz 2019 Perşembe 13:47

    hain olmayanlar kim


İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Doğanın distopyası

Doğanın distopyası

İş hayatında kadınsı yönlerinizi saklamayın

İş hayatında kadınsı yönlerinizi saklamayın

İlginç cosplayler

İlginç cosplayler

Hiçbir şey yapmadan durma sanatı

Hiçbir şey yapmadan durma sanatı

Bir toplum sağlığı sorunu: Cinsel şiddet

Bir toplum sağlığı sorunu: Cinsel şiddet

Hayvanları hiç böyle görmediniz!

Hayvanları hiç böyle görmediniz!

Bay Pokee'nin maceraları

Bay Pokee'nin maceraları

Eski İstanbul gelenekleri

Eski İstanbul gelenekleri

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X