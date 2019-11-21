"En iyi medyum kim?" tartışması

En iyi medyumun kim olduğunun tartışması yapılıyor ve Medyum Memiş "Gazete benim için herkesi şaşırtan medyum diye manşet attı" diyor. Bu cümlenin ardından Keto, Memiş'in hiç hoşuna gitmeyecek bir haberi hatırlatıyor. Sonrası mı? Hiç unutmadık ki...