Ekranlarda gördüğümüz en ilginç olayları bir hatırlayalım istedik!
21 Kasım 2019 Perşembe
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"En iyi medyum kim?" tartışması
En iyi medyumun kim olduğunun tartışması yapılıyor ve Medyum Memiş "Gazete benim için herkesi şaşırtan medyum diye manşet attı" diyor. Bu cümlenin ardından Keto, Memiş'in hiç hoşuna gitmeyecek bir haberi hatırlatıyor. Sonrası mı? Hiç unutmadık ki...
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Muhabir Akın Sel ve komik olmayan esprileri
Bir dönem, Muhabir Akın Sel ve futbolculara yaptığı esprileri hatırlayanlar burda mı? İşte o esprilerden biri:
"-Elektrik olmasa napardık?
-Bilmem
-Televizyonu karanlıkta seyretmek zorunda kalırdık."
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O Sadettin Teksoy...
“Ben Sadettin Teksoy, sokarım”, “Saçım benim saçım benim, dökülüyor saçım benim, keloğlan mağarasına girdim, gür çıkıyor saçım benim” cümleleri ile hafızalara kazınan kutuplarda namaz kılan Sadettin Teksoy'un 5 yıl boyunca yayınlanan 'Teksoy Görevde' programını izlemeyen kalmamıştır.
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Reha Muhtar ile akşam haberleri...
Reha Muhtar'ın konuklarına sorduğu sorular aklımıza geldikçe yüzümüzü gülümsetir ancak kendisini mesih ilan eden Hasan Mezarcı'ya yönelttiği "Peygamber olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusunu unutmak mümkün değil.
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Sevda Demirel vs Hande Ataizi
Sevda Demirel, Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunduğu programa Arto ile birlikte konuk olmuştu. Programdaki gergin ortam sonucunda Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasında atışma oldu. Ve ardından “Ne dedin sen?”...
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Kaynana Semra vs Gelin adayı Sinem
Kaynana Semra ve gelin Sinem de 2000'li yılların başında ekranlarda izlediğimiz ilginç olaylar arasında üst sıralarda...
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Dünya starı Ajdar
"Çikita muz" adlı şarkısı bir döneme damgasını vurmuştur. Evet kendisi makine mühendisi...
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Ahu Tuğba ve Meriç aşkı
Ahu Tuğba ve Meriç aşkını unutmak mümkün mü? Ya Meriç'in çılgın danslarını...
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Yılmaz Morgül'ün gözyaşları
Duygusallığı ile bilinen Yılmaz Morgül'ün canlı yayındaki hıçkırıkları hafızalardan silinmeyen görüntüler arasında...
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"Saksı değilim ben"
Erol Büyükburç'un canlı yayında kendisine gereken ilginin gösterilmediğini düşünmesinin ardından ağzından dökülen "Saksı değilim ben!" cümleleri...
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Yalçın Çakır devri...
Evet Yalçın Çakır bir döneme damgasını vurdu.
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"Eve girince her şeyim kapanıyor" "Bi' susar mısın? "Palavere yapma..."
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Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in bu tartışması da unutulmayan ilginç olaylar arasında...
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Tülay geri dönmedi...
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Olabilir mi?
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Sabri Bey n'apıyorsunuz?
"Havada durdum şahitlerim var" dedi ve kendini koltuktan yere attı. Yaşanan olaydan en çok konuk olan Tarık Mengüç etkilendi.
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Hangimizin duası kabul olacak?
Ramazan ayı ile birlikte başlayan programlar ve gelen ilginç sorular...
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Hangisi?
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Evet bahsettiğimiz şey leylek...
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Canlandırmanın böylesi...
Serap Paköz'ün programında muhabir olayı canlandırmak için balkona çıkıp kendini aşağıya sarkıttı. Muhabirin zor anları canlı yayına yansıdı; stüdyodakiler ise muhabire alkış tutarak destek verdi.
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what the fuckkkkkkkkkkkkk :D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCevapla
klşklşCevapla
şu fotoğrafı kaldırın şurdan hala vatan hainlerinin fotoğralarınımı paylaşıyorsunuzCevapla
şu sıralar herkes hain. kimden bahsediyorsun.
hain olmayanlar kim