Uçak yolculuğunda yanımızda bulundurmamız gereken eşyalar
Yaşam
Giriş: 08 Eylül 2025 11:03 Güncelleme: 08 Eylül 2025 11:52
Yolculuğa çıkarken kendinizi kampa gidiyormuş gibi hissetmeyi seviyor musunuz? Her ihtimale karşı hazırlıklısınız; hayatta kalmak için gereken her şey yanınızda, düzenli bir şekilde organize edilmiş durumda. Peki bu bir uçak yolculuğu olacaksa, kişisel çantanızda neler olmalı? Size bazı önerilerimiz var.


İşte her uçuşta yanınızda bulundurmanız gereken kişisel eşyalar:


Çanta düzenleyici

Herhangi bir markanın çanta düzenleyicisi, kişisel eşyalarınızı hazırlama şeklinizi tamamen değiştirebilir ve her şeyi 10 kat daha düzenli hale getirebilir. Birçok cebi sayesinde, dudak nemlendiricisi, el dezenfektanı ve pasaport gibi küçük eşyaların hepsinin belirlenmiş bir yeri olması, hepsine kolayca ulaşılabilmesini sağlayabilir. Çantanın dibinde bir şeyler bulmak için körlemesine eşelenme derdine artık son!


Su şişesi

Uçak kabinindeki kuru hava nedeniyle susuz kalmamak normalden daha büyük bir zorluk. Su şişenizi yanınızda taşımanız her zaman iyi bir fikirdir. Bunun için yeterince büyük, içine iyi miktarda su sığan ama aynı zamanda kişisel çantanıza kolayca yerleştirebileceğiniz kadar kompakt bir modeli tercih edebilirsiniz.


Gürültü önleyici kulaklık

Yakında ağlayan bir bebek ya da fazla konuşkan bir yolcu olmasa bile uçaklar gürültülü yerlerdir. Uçuş boyunca, bir şey dinlemeseniz bile kulak üstü kulaklıkları sürekli takabilirsiniz. Gürültü önleme özelliği motor sesini ve gürültücü yolcuları azaltabilir, bu da havadayken kendinizi çok daha sakin ve rahat hissetmenizi sağlar. Ayrıca, kulaklıklar evrensel bir “rahatsız etmeyin” işaretidir. Bu yüzden kişisel eşyalarınız arasında yerlerini alabilirler.


İlaçlar

Seyahat ederken gerekli ilaçlarınızı yanınıza almak zaten olmazsa olmaz, ama onları kabin bagajına koymamanızı tavsiye ediyoruz. Günlük vitaminlerinizin ve ilaçlarınızın yanı sıra ağrı kesici ya da mide ilacı gibi acil durum ilaçlarını da küçük bir hap kutusuna koyarak her zaman kişisel çantanızda taşıyabilirsiniz. Böylece, uçuş sırasında bile normal doz programınıza uyabilir ve valiziniz varış noktasına ulaşmazsa paniğe kapılmazsınız.


El dezenfektanı

Uçaklar inanılmaz derecede mikrop barındıran yerlerdir, bu yüzden el dezenfektanı kesinlikle olmazsa olmazdır. Bu açıdan cildinize son derece nazik davranan, güzel kokulu ve şişesinin şekli de kişisel çantanızdaki bir cebe kolayca sığabilen ve yer kaplamayan bir modeli tercih edebilirsiniz.


Bluetooth ses vericisi

Maalesef, tüm uçaklarda koltuk arkası ekranlar yok, ama uçuşunuzda varsa hemen bu küçük ama kullanışlı cihazı çıkarabilirsiniz. Kulaklık girişine takılıyor ve seçtiğin kulaklıkla Bluetooth üzerinden bağlantı kurmana izin veriyor. Böylece uçak görevlilerinin dağıttığı ucuz ve rahatsız kulaklıklarla uğraşmak zorunda kalmadan uçuş sırasında film izleyebiliyorsunuz.


E-kitap

Tek bir uçuşta bütün bir kitabı bitirebiliyorsanız, tam da bu yüzden tüm yolculuk için yeterince okuma materyali taşımanız e-kitaplar olmadan imkânsız olabilir. İstediğim kadar kitabı indirebilir ve uçuşta Wi-Fi’ye ihtiyaç duymadan gönlünüzce okuyabilirsiniz. Ayrıca gece uçuşlarında okurken üst ışığı açmak zorunda kalmamanız da hoşunuza gidebilir. Normalde okuduğunuz kitaplardan çok daha ince olduğu için çantanıza koymak da çok daha pratik olabilir.


Taşınabilir şarj cihazı

Telefonun şarjı tehlikeli derecede azalmışken uçağa binip ortada tek bir USB girişi bile olmadığını görmekten daha kötü bir şey yoktur. Uzun seyahat günlerinde, hava yolu ve haritalar uygulamasını defalarca yenilerken tam şarjlı bir bataryaya ve taşınabilir bir şarj cihazına ihtiyaç var. Bunun içinoldukça pratik olan ve doğrudan telefonunuza takılabilen modelleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu cihazlar, bir kredi kartı boyutunda olduğu için de son derece ince ve çantaya kolayca sığıyor.


Teknoloji düzenleyici

Telefon, taşınabilir şarj cihazı, dizüstü bilgisayar, e-kitaplar ve kulaklıkların beraberinde birçok şarj kablosu taşıyor olabilirsiniz. Karmakarışık kablolarla uğraşmamak için tüm şarj cihazlarınızı düzenli, derli toplu ve ulaşılabilir halde tutmak amacıyla bir teknoloji düzenleyici kullanabilirsiniz.


İnce bir şal

Uçaklar ya rahatsız edici derecede sıcak ya da kutup soğukları gibi buz gibi oluyor. Sıcaksa kendi başınızasınız ama kollarınızdaki tüyler diken diken olduğunda ve dişleriniz birbirine vurmaya başladığında, her zaman yanınızda ince bir şal, düğmeli bir gömlek ya da kolayca katlanıp rulo yapılabilen hafif bir sweatshirt bulundurmanız faydalı olabilir. Onu bu amaçla kullanmasanız bile genellikle geçici bir seyahat yastığına da dönüştürebilirsiniz.


Nemlendirici göz maskesi

Kendi yatağınız dışında bir yerde uyumakta oldukça zorlanıyorsanız, uçakta kestirmek sizin için neredeyse imkânsız hale gelebilir. Ama varışta dinlenmiş ve tazelenmiş görünmek istediğinizde, göz altı morlukları ve şişkinlik için göz altı maskelerinden takabilirsiniz. Sekiz saatlik uykunun yerini tutmasa da, inişten önce yapmayı sevdiğiniz küçük bir ritüel sayesinde kendinizi daha uyanık hissedebilir ve yeni varış noktanıza hazır olabilirsiniz.


Kaynak: Jessica Friedhoff, “What’s in My Bag: 11 Personal Item Essentials I Never Fly Without”, Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/personal-item-essentials/


Uçak yolculuğu yapacaklara tavsiyeler

Yolcuların uzun ve kısa mesafeli uçuşları keyifli geçirmelerine yönelik tecrübe edilmiş, geliştirilmiş güzel metodlar var. İşte o tecrübeler...

10
1- Hafif ve pratik bagaj Seyahat hazırlığı yolculuğun yüzde 70'ini oluşturur. Gidilecek yere göre alınabilecek ya da giyilecek kıyafetlerin valizinizde çok yer kaplaması durumunda bagajın hacmi ve ağırlığı artacaktır. Bu sebeple öncelik sırası belirleyip çantanızı ona göre hazırlayın ve her halükârda yüzde 25'inin boş kalmasına dikkat edin.
2- Biniş kapısına dikkat Uçağa bineceğiniz kapının değişmesi ve bu yüzden uçağı bekletmek veya uçuşu kaçırmak havalimanlarında en çok yaşanan olaydır. Böyle bir sorun yaşamamak için yapılan anonsları iyi takip etmeli veya bilgilendirme ekranlarına sık göz atmalısınız. Yabancısı olduğunuz bir havalimanındaysanız, kapınızın yerini önceden bulun ve yakın yerlerde olmaya çalışın.
3- Bol bol su tüketin Uçakta içtiğiniz kahveler, vücudunuzda farklı bir mekanizmayı tetikleyeceğinden belirli bir süre sizi konsantre tutacaktır. Ancak fazla kafein, sinir sisteminizi negatif anlamda etkileyebilir. Yanı sıra alınan alkol uykunuzu getirdiği gibi uçaktan indiğinizde mide bulantısı ve baş ağrısına da yol açabilir. Fazla mineralli su veya soda ise midenizdeki gaz oranını yükselterek sindirim sisteminizi bozabilir. Bu nedenle en uygun yöntem her saat başı alacağınız en az 0.2 litre su olacaktır. Bol su tüketimi baş ağrınızı azaltıp, vücut basıncınızı ayarlar.
4- Ellerinizi sterilize edin Uçaklar sağlık açısından en savunmasız kalabileceğimiz yerlerdir. Seyahatte kullanabileceğiniz temizlik malzemeleri taşımanız, hijyen açısından önemlidir. Ya da sık sık ellerinizi yıkamanızdan bir zarar gelmez, aynı zamanda suyla temas etmeniz de bedeninizin nemlenmesini ve gevşemesini sağlar.
5- Beslenme çantası Birçok hava yolu şirketi her öğün yiyecek ve içecek servisi yapsa da siz kendinizi garantiye alın. İçerisinde sevdiğiniz küçük taze meyve ve sebzelerden oluşan bir çantanız olsun. Taze olması kana çabuk karışması anlamında destek olacaktır. Bu sayede servis olmadığı zaman vücudunuzdaki kan şekerini dengelemiş olursunuz.
6- Uyku kiti ve ayakkabı Bazı uçaklarda seyahat kitleri dağıtılıyor. Ancak kendinize ait bir seyahat kitinizin olması yolculuktaki sorunları en aza indirecektir. Boyun ve bel desteği, göz bandı, kulak tıkacı ve şal gibi gereçler yolculukta size dıştan gelecek etkilere karşı koruyacaktır. Uzun mesafeli yolculuklarda, büyük ayakkabılar denetimlerde kolayca çıkarılıp giyilebilir olduğundan geçişte zaman kazandırır. Ayaklarınıza daha rahat hareket imkânı verdiğinden terleme, koku gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırır.
7- Uçakta wi-fi Bineceğiniz uçaktaki özellikleri önceden kontrol edin. Eğer uçağınızda wi-fi bağlantısı varsa, ücretlendirme durumunu terminaldeyken öğrenin. Gerekiyorsa ücretini önceden ödeyin. Aksi takdirde uçakta internet hizmetinden yararlanamayabilirsiniz.
8- Tabletin şarjı Uçak içi eğlence sistemleri uzun seyahatlerde bazen yetersiz kalabilir. Bu nedenle araç ve gereçlerinizin şarjını uçağa binmeden kontrol edin. Bu sayede uçakta bir Sürpriz ile karşılaşmaz ve yolculuk boyunca rahat edersiniz. Ayrıca DVD oynatıcılar, oyun konsolları veya elektronik kitaplar da yolculuğunuzun zevkli geçmesine katkıda bulunacaktır, unutmayın.
9- Koridorda oturun Tek veya 2 koridorlu uçaklarda koltuk numaraları ve sıralanması farklılık gösterebilir. Bu durumda kabin personelinden yardım alın. Yerinizi erken bulmanız, valizinizi ve eşyalarınızı sorunsuz yerleştirip uçuşa hazırlanmanıza yardımcı olur. Eğer uzun uçuşunuzu ekonomi sınıfında yapıyorsanız, cam kenarı veya orta koltuk yerine koridor tarafında oturmanız halinde hareket alanınız geniş olacaktır. İstediğiniz zaman kalkabilir, bacaklarınızın sığmadığı noktada ayaklarınızı koridora doğru uzatabilirsiniz. İhtiyaç halinde çantanıza ulaşmanız kolay olur, uçaktan ineceğiniz zaman hızlıca çıkışa doğru yönelebilirsiniz.
10- Vakumlu poşet Güvenlik sebebiyle kabine alınan bagaj ve eşyaların içinde bulunan sıvı malzemelerde sınırlamalar var. 100 ml'den büyük sıvı eşyaları kabine almak yasak. Küçükleri de ayırıp kontrolden geçirmeniz gerek. Dolayısıyla kabine aldığınız bagajınızda parfüm, ilaç veya spreyleri kesinlikle vakumlu bir torbaya koymalısınız. Hazırlıklı olursanız güvenlik geçişlerinde ürülerinize el konulmaz. Haber: Güntay Şimşek


