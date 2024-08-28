Türkiye'nin Oscar adayı: Hayat

Türkiye’nin 97. Akademi Ödülleri’nin (Oscar) adayı, Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yönettiği 'Hayat' adlı film oldu. Hayat filminin 97. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisi için Türkiye'nin Oscar adayı seçilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün X platformunda yer alan sosyal medya hesabında "Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film Oscar” adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize OSCAR yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.

Hayat filminin konusu nedir?

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri kabul edilen Zeki Demirkubuz'un 2023 yapımı filmi Hayat, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kız olan Hicran'ın hikayesini konu alıyor. 3 saat 13 dakikalık süreye sahip filmin teması kaçış ve aşk üzerine. Hicran, babasının zoruyla nişanlısı Rıza'dan uzaklaşarak İstanbul'un sokaklarında kaybolur ve burada gerçeği bulmak için mücadele eden bir adamla karşılaşır. Zeki Demirkubuz'un karakter derinliği ve insan psikolojisine odaklanan anlatımı ile karakterize olan film; kaçış ve özgürlük, aşk ve ilişkiler, kimlik arayışı, yalnızlık ve izolasyon, gerçeklik ve hayal temalarını bir arada işliyor.

Hayat filminin oyuncuları kimler?

Türkiye'nin 97. Oscar ödülleri adayı "Hayat" filminde yer alan başlıca oyuncular şunlar;

Zeynep Tokuş (Hicran karakteri)

Engin Günaydin - Rıza karakteri

Serdar Orçin - İsmail karakteri

Şenay Gürler - Hicran'ın annesi

İsmail Hacıoğlu - Hicran'ın babası

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un başlıca filmleri

Masumiyet (1997): Aşk, ihanet ve insan ilişkileri üzerine derin bir incelemedir.

Yazgı (2001): Albert Camus'un "Yabancı" romanından esinlenerek yapılan bir uyarlamadır.

İtiraf (2001): Bir adamın geçmişiyle yüzleşmesini ve içsel çatışmalarını konu alır.

Bekleme Odası (2003): Hayatın anlamı ve insan ilişkileri üzerine düşündüren bir filmdir.

Kader (2006): Aşk ve kader temalarını işleyen bir drama filmidir.

Yeraltı (2012): Dostluk, yalnızlık ve insanın içsel dünyası üzerine bir filmdir.

Sarmal (2019): İnsan ilişkilerinin karmaşıklığını ve bireyin içsel çatışmalarını ele alır.