Türkiye'nin Oscar adayı: Hayat

1- Titanic (1997) James Cameron'un yönettiği, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın yer aldığı gişe rekortmeni film Titanic, 1998 Oscar Ödül Töreni'nde 14 dalda aday oldu ve En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri de dâhil olmak üzere ödüllerin 11'ini kazandı.

2- The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü) (2003) Fantastik sevenlerin baş tacı olan The Lord of the Rings serisinin üçüncü filmi The Return of the King En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo da dâhil olmak üzere toplam 11 dalda Oscar ödülüne layık görüldü.

3- Ben-Hur (1959) Hristiyanlığın hikâyesini anlatan film Ben Hur, 1960 Oscar Ödülleri'nde 12 dalda aday olmuş ve 11 ödülü kazanmıştır. William Wyler'ın yönettiği film aynı zamanda sinema tarihinin en yüksek bütçeli yapımları arasında sayılıyor. Ben-Hur filminin 4 dalda da Altın Küre ödülü bulunuyor.

4- West Side Story (Batı Yakası Hikayesi) (1961) Jerome Robbins ve Robert Wise'ın yönettiği West Side Story, 1961 Oscar Ödülleri'nde 11 dalda ödüle aday gösterilmiş ve 10 dalda ödül kazanmıştır. Müzikal kategorisinde Altın Küre ödülü de bulunan film, gelmiş geçmiş en iyi müzikaller arasında sayılıyor.

5- The English Patient (İngiliz Hasta) (1996) Anthony Minghella'nın yönettiği dram, 12 dalda Oscar'a aday gösterildi ve ödüllerin 9'unu topladı. 1997 yılındaki Altın Küre Ödülleri'nde de En İyi Film ödülünü alan yapım, Michael Ondaatje'nin aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

6- Gigi (1958) Vincente Minnelli'nin yönettiği müzikal Gigi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dâhil olmak üzere 9 dalda Oscar kazandı.

7- The Last Emperor (Son İmparator) (1987) Bernardo Bertolucci'nin yönettiği The Last Emperor, Çin Halk Cumhuriyeti kurulmadan önceki son Çin İmparatoru Pu-Yi'nin hikayesini anlatıyor. 9 dalda ödüle aday gösterilmiş ve 1988 yılında düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde 9 ödülü de almıştır.

8- Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) (1939) Sinema tarihinin en kült aşk filmlerinden biri olarak kabul edilen Gone with the Wind, 9 dalda Oscar Ödülü kazandı. Clark Gable ve Vivien Leigh'in başrollerini paylaştığı film, Amerika'daki iç savaş sırasında yaşananlara ışık tutuyor.

9- From Here to Eternity (İnsanlar Yaşadıkça) (1953) Fred Zinnemann'ın yönettiği ve başrollerini Burt Lancaster, Deborah Kerr ve Montgomery Clift'in paylaştığı From Here to Eternity, 1954 Oscar Ödül Töreni'nde aday gösterildiği 8 dalda Oscar Ödülü kazandı.