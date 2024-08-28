Türkiye'nin Oscar adayı: Hayat

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, Türkiye’nin 97. Akademi Ödülleri’nin (Oscar) adayı seçildi.

Türkiye'nin Oscar adayı: Hayat
Yaşam
Giriş: 28 Ağustos 2024 08:31 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 08:33
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Türkiye’nin 97. Akademi Ödülleri’nin (Oscar) adayı, Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yönettiği 'Hayat' adlı film oldu. Hayat filminin 97. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisi için Türkiye'nin Oscar adayı seçilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün X platformunda yer alan sosyal medya hesabında "Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film Oscar” adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize OSCAR yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.


Hayat filminin konusu nedir?

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri kabul edilen Zeki Demirkubuz'un 2023 yapımı filmi Hayat, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kız olan Hicran'ın hikayesini konu alıyor. 3 saat 13 dakikalık süreye sahip filmin teması kaçış ve aşk üzerine. Hicran, babasının zoruyla nişanlısı Rıza'dan uzaklaşarak İstanbul'un sokaklarında kaybolur ve burada gerçeği bulmak için mücadele eden bir adamla karşılaşır. Zeki Demirkubuz'un karakter derinliği ve insan psikolojisine odaklanan anlatımı ile karakterize olan film; kaçış ve özgürlük, aşk ve ilişkiler, kimlik arayışı, yalnızlık ve izolasyon, gerçeklik ve hayal temalarını bir arada işliyor.


Hayat filminin oyuncuları kimler?

Türkiye'nin 97. Oscar ödülleri adayı "Hayat" filminde yer alan başlıca oyuncular şunlar;


  • Zeynep Tokuş (Hicran karakteri)

  • Engin Günaydin - Rıza karakteri

  • Serdar Orçin - İsmail karakteri

  • Şenay Gürler - Hicran'ın annesi

  • İsmail Hacıoğlu - Hicran'ın babası

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un başlıca filmleri

Masumiyet (1997): Aşk, ihanet ve insan ilişkileri üzerine derin bir incelemedir.

Yazgı (2001): Albert Camus'un "Yabancı" romanından esinlenerek yapılan bir uyarlamadır.

İtiraf (2001): Bir adamın geçmişiyle yüzleşmesini ve içsel çatışmalarını konu alır.

Bekleme Odası (2003): Hayatın anlamı ve insan ilişkileri üzerine düşündüren bir filmdir.

Kader (2006): Aşk ve kader temalarını işleyen bir drama filmidir.

Yeraltı (2012): Dostluk, yalnızlık ve insanın içsel dünyası üzerine bir filmdir.

Sarmal (2019): İnsan ilişkilerinin karmaşıklığını ve bireyin içsel çatışmalarını ele alır.


Oscar rekortmeni 10 film

Oscar Ödül Töreni heyecanı yaklaşırken çeşitli dallarda Oscar ödüllerini toplayan filmlere göz atıyoruz...

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1- Titanic (1997) James Cameron'un yönettiği, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın yer aldığı gişe rekortmeni film Titanic, 1998 Oscar Ödül Töreni'nde 14 dalda aday oldu ve En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri de dâhil olmak üzere ödüllerin 11'ini kazandı.
2- The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü) (2003) Fantastik sevenlerin baş tacı olan The Lord of the Rings serisinin üçüncü filmi The Return of the King En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo da dâhil olmak üzere toplam 11 dalda Oscar ödülüne layık görüldü.
3- Ben-Hur (1959) Hristiyanlığın hikâyesini anlatan film Ben Hur, 1960 Oscar Ödülleri'nde 12 dalda aday olmuş ve 11 ödülü kazanmıştır. William Wyler'ın yönettiği film aynı zamanda sinema tarihinin en yüksek bütçeli yapımları arasında sayılıyor. Ben-Hur filminin 4 dalda da Altın Küre ödülü bulunuyor.
4- West Side Story (Batı Yakası Hikayesi) (1961) Jerome Robbins ve Robert Wise'ın yönettiği West Side Story, 1961 Oscar Ödülleri'nde 11 dalda ödüle aday gösterilmiş ve 10 dalda ödül kazanmıştır. Müzikal kategorisinde Altın Küre ödülü de bulunan film, gelmiş geçmiş en iyi müzikaller arasında sayılıyor.
5- The English Patient (İngiliz Hasta) (1996) Anthony Minghella'nın yönettiği dram, 12 dalda Oscar'a aday gösterildi ve ödüllerin 9'unu topladı. 1997 yılındaki Altın Küre Ödülleri'nde de En İyi Film ödülünü alan yapım, Michael Ondaatje'nin aynı adlı romanından uyarlanmıştı.
6- Gigi (1958) Vincente Minnelli'nin yönettiği müzikal Gigi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dâhil olmak üzere 9 dalda Oscar kazandı.
7- The Last Emperor (Son İmparator) (1987) Bernardo Bertolucci'nin yönettiği The Last Emperor, Çin Halk Cumhuriyeti kurulmadan önceki son Çin İmparatoru Pu-Yi'nin hikayesini anlatıyor. 9 dalda ödüle aday gösterilmiş ve 1988 yılında düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde 9 ödülü de almıştır.
8- Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) (1939) Sinema tarihinin en kült aşk filmlerinden biri olarak kabul edilen Gone with the Wind, 9 dalda Oscar Ödülü kazandı. Clark Gable ve Vivien Leigh'in başrollerini paylaştığı film, Amerika'daki iç savaş sırasında yaşananlara ışık tutuyor.
9- From Here to Eternity (İnsanlar Yaşadıkça) (1953) Fred Zinnemann'ın yönettiği ve başrollerini Burt Lancaster, Deborah Kerr ve Montgomery Clift'in paylaştığı From Here to Eternity, 1954 Oscar Ödül Töreni'nde aday gösterildiği 8 dalda Oscar Ödülü kazandı.
10- On the Waterfront (Rıhtımlar Üstünde) (1954) Elia Kazan'ın yönettiği ve başrolünde unutulmaz jön Marlon Brando'yu seyrettiğimiz On teh Waterfront, 8 dalda Oscar Ödülü'ne layık görülmüştü.


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