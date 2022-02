Toplatılan bebek maması hangisi? Bebek mamaları toplatılıyor mu?

17 Şubat 2022 tarihinde FDA tarafından, Cronobacter sakazakii ve Salmonella Newport bakterilerinden kaynaklanan enfeksiyonlara ilişkin olarak 4 tüketiciye ait şikayetlerin araştırıldığı duyuruldu. Tüm vakaların, Abbott Nutrition'ın Sturgis, Michigan tesisinden üretilen toz bebek mamasını tüketmiş olduğu bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Firmanın açıklamasında “Abbott, bu tesiste üretilen toz bebek maması tüketen bebeklerde Cronobacter sakazakii veya Salmonella Newport ile ilgili dört tüketici şikâyeti üzerine bu ürünleri gönüllü olarak geri çağırıyor. Sturgis, Michigan tesisimizde yapılan testler sırasında, tesiste ürünle temas etmeyen alanlarda Cronobacter sakazakii kanıtı bulduk. Salmonella Newport'a dair hiçbir kanıt bulamadık. Bu soruşturma devam ediyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca “Tüm bitmiş ürünler Cronobacter sakazakii, Salmonella Newport ve diğer patojenler için test edilir ve herhangi bir ürün piyasaya sürülmeden önce tüm testlerde bakteri varlığının negatif olması yani bakteri bulunmaması gerekir.” dendi ve Cronobacter sakazakiites için yapılan üç şikayetle ilgili alıkonan numunelere ve SalmonellaNewport şikayetiyle ilgili alıkonan numuneye yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi. “Cronobacter sakazakiiis çevrede ve evin çeşitli alanlarında yaygın olarak bulunur. Ateşe, yetersiz beslenmeye, aşırı ağlamaya veya düşük enerjiye ve diğer ciddi semptomlara neden olabilir.” bilgisi de firmanın merkezinden yapılan açıklamada yer aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile eyalet ve yerel ortaklarla birlikte devam eden soruşturmanın bir sonucu olarak Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, tüketicileri bu tesiste üretilen belirli toz bebek maması ürünlerini satın almaktan veya kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Soruşturmanın devam ettiği ve firmanın ürünü geri çağırma konusunda FDA ile birlikte hareket ettiği ifade edildi.

Toplatılan bebek maması hangisi? Hangi bebek mamaları geri çağrıldı?

Anne-babalar tarafından cevapları aranan “Hangi bebek maması toplatılıyor?” ve “Similac mama toplatılıyor mu?” sorularına ilişkin bilgiler yine firmanın web sitesinde yaptığı açıklamada yer alıyor. “Toplatılan bebek maması hangisi?” sorusuna yanıt bulmak için tüketicilere Similac mama kullananların ürün kutularına bakmaları tavsiye edildi. Seri numarasının ilk iki hanesi 22-37 arasında olan ve kaptaki kod numarasında K8, SH veya Z2 olan, son kullanma tarihi 4 Nisan 2022 veya daha ileri bir tarih olan mamaların kesinlikle kullanılmaması ve çöpe atılması çağrısı yapıldı.

Firmanın web sitesinden ABD dışı pazarlara yönelik yapılan “recall notice” başlıklı duyuruda, geri çağırmanın ABD dışındaki ülkeler için Alimentum 400 g. ve EleCare 400 g. adlı ürünlerle ilgili olduğu belirtildi. ABD dışında dağıtılan başka hiçbir Abbott beslenme ürünü veya Similac ürününün bu geri çağırmadan etkilenmediği de ifade edildi. Geri çağırmadan Karayipler, Çin, Mısır ve Ürdün’e yapılan ürün dağıtımlarının geri çağırma ile ilişkili olduğu ifade edildi. Belirtilen ülkelerin dışında yer alan tüketicilere ise “ürün kabında yer alan numarayı arayın” çağrısında bulunuldu.

Öte yandan merkezi İsviçre’de bulunan bağımsız sivil toplum kuruluşu Uluslararası Bebek Beslenmesi Eylem Ağı (International Baby Food Action Network) IBFAN, aynı firmanın ürettiği bebek mamalarının kullanıldığı bir araştırmaya son verilmesi çağrısıyla Change.org sitesinde halihazırda bir kampanya yürütüyor. Kampanyada, Gates Vakfı tarafından finanse edilen ve California Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yönetilen yeni bir araştırmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuluyor. Söz konusu kampanyada, firma tarafından üretilen bebek mamalarının Uganda ve Gine-Bissau'daki düşük doğum ağırlıklı bebeklere, israfı ve boy kısalığını önleyebileceği varsayımıyla rastgele tahsis edildiği öne sürülüyor. Kampanya açıklamasında IBFAN, çalışmada elde edilen bulguların düşük kaynaklara sahip ülkelerde formül mama pazarını genişletmek için kullanabileceği ihtimaline yönelik endişelerini dile getiriyor. Anne sütüyle beslenen bebeklerin beslenmesine yalnızca kilo ve büyümeyi artırmak için rastgele formül mama eklemenin haklı gösterilemeyeceği ifade ediliyor.

