Tok olan kadınlar daha romantik!

Tokluk ve romantizm ilişkisi

"Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer!" sözünün sadece erkekler için geçerli olmadığını gösteren bir araştırmayla karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalar, kadınların tok karnına romantizme daha olumlu tepkiler verdiklerini gösteriyor. Bahsedilen araştırma için kadınlara aç karnına romantik ve sıradan fotoğraflara bakmaları söylendi. Ardından katılımcılar 500 kalorilik bir öğün yedikten sonra fotoğraflara tekrar baktılar. Bu iki süreçte de kadınların beyinleri MR ile incelendi. Bu deneyin sonucunda kadınların tok karnına romantik fotoğraflara daha olumlu tepkiler verdiği gözlemlendi. İkinci durumda beynin ödüllere tepki veren kısmının daha aktif olduğu fark edildi. Bu durumun ise insanların açken yemek dışında başka bir şey düşünememelerinden kaynaklandığı sonucuna varıldı. Yemek yedikten sonra insanların rahatladığı ve algılarının daha açık olduğu görünüşe göre doğru fakat durum sadece bununla sınırlı değil.

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım!

Tok olmakla romantik ilişkiler arasındaki bağlantı kadar yiyeceğin kendisinin romantikliği nasıl etkilediği de önemli. Araştırmacılar bu deneyde daha tatlı yiyecekler tüketen katılımcıların romantik olmayan kelimeler yerine romantik olanları duymayı tercih ettiklerini belirtti. Bu durumda kadınların romantik kelimelere karşı daha hassas oldukları fark edildi. Tatlı tüketmenin kadınların aynı zamanda potansiyel partnerlere karşı daha olumlu bakmalarını ve onlarla ilişki kurma konusuna daha fazla ilgi göstermelerine de katkı sağladı. Yapılan araştırmaya göre yemeği başkalarıyla paylaşma davranışı arkadaşlık ilişkilerinde daha çok yapılıyor. Diğer taraftan ise başka birine yemek yedirmek romantik ilişkiyle bağdaştırılıyor. Ayrıca yapılan yemeğin özenle pişirilmiş olması da partnere gösterilen özeni yansıtmış oluyor.

Aşıksanız yediklerinizin tadı daha güzel

Yemek ve romantiklik arasındaki bağlantı ters yönden de işe yarıyor. Nasıl mı? Romantik duygulara sahip olmak, yediklerinizi daha tatlı hissetmenize ve bir kişi için özellikle hazırlanmış yemek de o yemeğin daha lezzetli olmasına sebep oluyor. İlişkinin başlarında kadınlar partnerlerinin yemek tercihlerine göre kendilerininkini şekillendirse de zamanla erkekler kadının etkisi altında daha fazla kalmaya başlıyor. Romantiklik elbette ki ortak duygulara, kimyaya ve ilgilere sahip olmakla ilgili. Fakat anlaşılan o ki yemeğin de romantiklik üzerindeki yadsınamaz bir etkisi var. Tabii ki birbirine uymayan iki kişinin arasındaki ilişkiyi sadece güzel bir yemek düzeltemez fakat zaten güzel olan bir randevuyu daha da romantik hale getirebilir!

