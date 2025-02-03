Telaşsız bir hayat

Telaşsız bir hayat
Hayatın Sesi
Giriş: 03 Şubat 2025 15:35
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Mert Kaya

Ne kadar da çok telaş ediyoruz her şeye. Olmasını istediğimiz bir şeyin hemen olmasını ya da sevmesini istediğimiz kişinin bizi hemen sevmesini istiyoruz. Hal böyle olunca da telaştan ne yaptığımızı, ne söylediğimizi bilmeden her şeyi elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Oysa bu gibi durumlar için Mevlana ne güzel bir söz söylemiş: "Her şey vaktini bekler Ne gül vaktinden önce açar Ne de güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir." Âl-i İman Suresi 200. Ayette ise şöyle seslenir bize Yaradan: ‘Ey iman edenler! Sabredin, sebât gösterin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, daima savaşa hazırlıklı olun, uyanık bulunun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erebilesiniz.’


Bizler ne yazık ki sabretmeyip, her şeyin hemen olmasını isteyen, bu uğurda gözü hiçbir şey görmeyen, gözünü bürüyen hırs yüzünden kendisine ve sevdiklerine zarar veren insanlar olduk. Dünya mezun olur olmaz en üst mercilerde bulunmak isteyen gençlerle dolu. En alttaki zorluğu görmeden, en yükseğe çıkanlar, en dibi boylamaya mahkûmlardır. Ne yazık ki bundandır birçok işlerdeki başarısızlıkların sebebi. Her ne iş yapıyorsak yapalım, önce o işin en altından başlayarak, sabır ve tevazu göstererek, adım adım ilerleyelim. Çünkü atacağımız her adımda, beklediğimiz her günde yeni bir tecrübe elde edecek ve günü geldiğinde hak ettiğimiz yerde olacağız. Veyahut birisiyle ciddi bir ilişki yaşamak istiyorsak da, onunla zaman geçirmeli, davranışlarını iyi gözlemlemeliyiz. Çünkü günümüzde insanlar ne yazık ki sevdiğini elde edene kadar başka yüzünü, elde ettikten sonrada gerçek yüzlerini gösteren hale geldiler. Belki de bu yüzden, sırf el âlem evde kaldı demesinler diye alelacele, birbirlerini tanımadan yapılan evlilikler yüzünden boşanma oranları ve kadın cinayeti oranları gün geçtikçe artıyor. Oysa bu hayata birileri ile yarışmak için gelmedik. Sakin, aceleye mahal vermeden ve asude bir yaşam hepimizin hakkı. Ne diye bu acelen? Neye bu telaşın?


Bakın Latince de çok hoş bir söz var; “paulatim sed firmiter” yani "yavaş ve emin adımlarla" diyor. Sen de biraz dur ve yavaşla. Her şeye aynı anda yetişme zorunluluğun yok. Hiçbir şeyi kaçırmadın. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ne zaman kendini bir şeylere yetişemediğin düşüncesine kaptırırsan Secde Suresi 17. Ayeti hatırla: ‘Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez.’ Haydi. Biraz yavaşla ve küçük molalar ver hayata. Her şey olması gereken zamanda olacaktır ne de olsa.

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