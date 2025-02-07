Sırt çantasını nasıl kullanmalı?

Mini sırt çantaları: Yeni nesil el çantası

Büyük çantaların yerini alan mikro ve mini sırt çantaları, gece davetlerinde bile karşımıza çıkıyor. Bu çantaları sırtınıza takmak yerine üst sapından tutarak bir el çantası gibi kullanmak şu an oldukça popüler.

Stil notu: Boyut önemli!

Çanta seçerken vücut tipinizi göz önünde bulundurun. Çok minyon bir yapınız varsa devasa sırt çantaları sizi olduğunuzdan küçük gösterebilir. Vücudunuzla orantılı bir model seçmek, genel silüetinizi dengeler.