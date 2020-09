Selülitle başa çıkan 7 besin

Kadınların %80-90'ının hayat boyunca karşılaştığı problemlerden biri olan selülitlerin azalmasına yardımcı bazı besinler olduğunu söyleyebiliriz. İşte o 7 besin...

1- Kavun

Kavunun yaklaşık %91'i su olduğundan idrar söktürücü etkiye sahiptir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre kavun suyu uyluktaki çukurları azaltabilir. Yaşları 31 ile 50 arasında değişen 40 sağlıklı kadına 56 gün boyunca kavun suyu ekstresi verildi ve o bölgede önemli miktarda selülit kaybı yaşadılar. Ayrıca kavun, yağ veya kolesterol içermez ve tatlı ihtiyacınızı giderebilir.

2- Bitter çikolata

Bitter çikolata antioksidan içerir. Antioksidanlar ise selülite katkıda bulunan yağın parçalanmasında etkilidir, kardiyovasküler sistemi destekler ve kan akışını hızlandırarak çukurları azaltmaya yardımcı olabilir.

3- Safran

Safran, kan dolaşımını hızlandıran ve yağ hücrelerinin büyümesini yavaşlatan anti-inflamatuar özelliklere sahip bir baharat. Safranın kanınızın akışına etkisi ile "portakal kabuğu" görüntüsü hafifler. Sonuç olarak daha pürüzsüz görünen bir cilde sahip olursunuz.

4- Yaban mersini

Yaban mersini, antosiyanin olarak bilinen harika bir antioksidan kaynağı. Yaban mersini yemek, yağların kolesterole dönüşmesini engeller. Lenf akışını iyileştirir ve selüliti destekleyen toksinleri ortadan kaldırır. Yaban mersini ayrıca hücresel yenilenmeyi artırır ve kişinin cilt görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

5- Arnavut biberi

Arnavut biberi vücudun yağ yakma mekanizmalarını harekete geçirir. Arnavut biberi, deri altındaki yağ hücrelerinde biriken ve selülite neden olan toksinleri yok eder. Cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlayan sağlıklı dokuyu yeniden oluşturmaya yardımcı olur.

6- Sarımsak

Sarımsak kan akışını ve dolaşımı artırır. Sarımsak, obezite tedavisinde etkin bir şekilde kullanılıyor ve aynı zamanda cilt ve selülit tedavisine de katkı sağlıyor. Sarımsak açısından zengin bir diyet, vücudun "portakal kabuğu"na neden olan toksinlerden kendini temizlemesine yardımcı olabilir.

7- Kinoa

Kinoa, selülit oluşumundan sorumlu olan yağ hücrelerinin parçalanmasına yardımcı olur. Kinoa, vücuttaki fazla yağın yakılmasına yardımcı olur ve yağ hücrelerinin birikimini azaltabilir. Kinoadaki mineraller kollajen üretimini artırır, cildi güçlendirir ve cilt yüzeyindeki elastikiyeti artırır.

