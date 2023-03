Sanki eşim değil rakibim...

Selamlar. Buraya yazma sebebimi anlatmadan önce eşimle geçmişimizden başlamak istiyorum. Biz eşimle 5 senedir tanışıyoruz ve 2 senedir evliyiz. İlişkimizin ilk gününden beri her çiftin yaşadığı problemler ve ufak tartışmalar dışında hiçbir zaman büyük problemleri olan bir çift olmadık ama bugün bana kalırsa büyük bir problemimiz var...

Kulağa biraz garip gelebilir ama eşim son zamanlarda beni her konuda kendisinin daha iyi olduğuna ikna etmek istiyor gibi. İlk günlerde bana da biraz garip geldi ama sonradan bu durumun varlığından emin oldum. Yaptığım yemekten o günkü yorgunluğumuza kadar her şeyi yarıştırır hale geldi birden bire. Benle tartışmak mı istiyor onu da anlayamadım. Fakat ben her zaman alttan aldığım için durup dururken tartışmamıza engel oluyorum.

Çok basit bir örnek vermek gerekirse geçen gün izinli olduğu günlerde ben çok yoğun bir haftamdaydım ve sürekli ne kadar yoğun geçen bir hafta olduğundan yakınıyordum. O ise beni motive etmek yerine işe başlayacağı hafta benden çok daha fazla yorulacağından ve benim yoğunluğumun onunkinin yarısı kadar olduğundan söz etti.

Bu durumun sebebini bir türlü anlayamadım doğrusu. Sürekli geçiştirmekten ve cevap vermemekten de sıkıldım. Normalde eşim hiç rekabetçi biri değildir. Anlayışlı olmaya çalışır daima. İşinde bir sıkıntı olmadığını biliyorum, aramızda da bir sıkıntı olmadım. Bana aldığı bu tavır hiç hoşuma gitmiyor ve inanıyorum ki zamanla aramızda ciddi tartışmalar yaratacak.