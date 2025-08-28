Sahiplendikleri hayvanlara evlerini yuva yaptılar

Gizem Apak, evlerinin adeta "Nuh'un Gemisi" gibi olduğunu belirterek, sahiplendikleri hayvanlarla günlük rutinlerine ilişkin, şunları aktardı: "Sabahları ineğimiz ve eşeğimiz dışarıya çıkıyor. Normalde ineğimiz Bambi, bu kadar büyümeden önce serbest geziyordu, evimize de giriyordu. Türkan da Bambi de eve girmeyi çok seviyor. Hatta Türkan eve girdiğinde köpekler gibi yerde yatıp sırt üstü yuvarlanıyor. Evi çok seviyor. Acayip rehber bir hayvan, çok da akıllı. Bambi'nin cüssesi çok büyüdüğü için onu artık eve çok alamıyoruz, bütün mutfağı yıkacak şekilde geziyor. Gakguk, mutfakta bizi görünce hemen camı 3 kez tıklatır, kahvaltı yaparken onu mutlaka beslemek zorundayım yoksa asla susmuyor. Tavşanlarımız ayak sesimizi duyunca hemen sürü şeklinde toplanıyor. Bütün hayvanların bir rutini var. Hangi saatte besliyoruz, hangi saatte sizin yanınızda oluyorlar, biyolojik olarak bir çalar saatleri var."