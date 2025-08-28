Sahiplendikleri hayvanlara evlerini yuva yaptılar

"Zamanla hayatımıza çeşitli hayvanlar girmeye başladı. Mardin'den, ölen annesinin yanında 3 gün aç susuz bekleyen 3 aylık sıpamız Türkan'ı sahiplendik. Evimizin karşısında kesimhane var, oradan geçerken küçük bir camdan bize bakan 'Bambi' adını verdiğimiz ineği sahiplendik. Ardından doğuştan uçamayan 'Gakguk' adını verdiğimiz kargayı sahiplendik. Sadece beni seviyor, sürekli peşimde, evdeki diğer hayvanlara da liderlik yapıyor. Bana eşi gibi bağlı ve çok komik bir hayvan. Yaklaşık 10 tane köpeğimiz var, hepsinin hikayesi başka, bunların kimisi çok yaşlı, bakıma muhtaç. 7 tavşanımız var, balıklarımız, kaplumbağalarımız var. Dün ailemize bir paçalı horoz katıldı. Gece bizimle uyudu, sabah besledim, sonrasında kızlarımın yanına gitti ve onlara sarılarak uyuduğunu gördüm. Bir tavuğun hemen bize alışıp insanlarla samimi olabileceği hiç aklıma gelmezdi."
