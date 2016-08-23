Ton balığının sahte olduğunu nasıl anlaşılır?



Sahte ton balığı haberleri yeni değil; ancak farklı türde balıkların ton balığı etiketi ile satılmaları endişelendirici. Amerika’da yapılan bir araştırma kapsamında, toplanan beyaz ton balığı numunelerinin %84’ünün aslında escolar adındaki balık olduğu açığa çıktı – ki bu balık fazla miktarda tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açıyor. Yani sahte balık, sipariş etmediğiniz bir şey için ishal ve para israfı anlamına geliyor.

Dolandırılmamak adına yapabileceğiniz en iyi şey, güvenilir bir restoran, aşçı ya da balıkçı bulmak. Unutmayın, fiyat, gerçek olamayacak kadar iyiyse eğer, muhtemelen gerçek değildir.