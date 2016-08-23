Sahte gıdalar nasıl anlaşılır?

Sahte gıdaların şakası yok; uyanık olmazsanız eğer, kendinizi bir avuç tahta yerken bulabilirisiniz – ya da daha kötüsünü.

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    Sahte kahve nasıl anlaşılır?

    Uzmanlara göre, kavrulmuş mısırdan, dal parçalarına ve parşömene, kahvenizin içerisinde birçok şey bulunabiliyor. Hazır kahveden uzak durmak, gerçeğini elde etmek adına iyi bir ilk adım olabilir; çekirdekleri kendiniz öğütürseniz eğer, çok daha akıllıca davranmış olursunuz.

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    Ton balığının sahte olduğunu nasıl anlaşılır?

    Sahte ton balığı haberleri yeni değil; ancak farklı türde balıkların ton balığı etiketi ile satılmaları endişelendirici. Amerika’da yapılan bir araştırma kapsamında, toplanan beyaz ton balığı numunelerinin %84’ünün aslında escolar adındaki balık olduğu açığa çıktı – ki bu balık fazla miktarda tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açıyor. Yani sahte balık, sipariş etmediğiniz bir şey için ishal ve para israfı anlamına geliyor.

    Dolandırılmamak adına yapabileceğiniz en iyi şey, güvenilir bir restoran, aşçı ya da balıkçı bulmak. Unutmayın, fiyat, gerçek olamayacak kadar iyiyse eğer, muhtemelen gerçek değildir.

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    Parmesan peyniri nedir? Gerçek parmesan peyniri nasıl anlaşılır?

    Parmesan peynirindeki sahtecilik, birkaç aydan beri gündem olmuyor; ancak bilmeden sindirdiğiniz selüloz, hala öğürmenize sebep oluyor olabilir. Skandala dâhil olan şirketler, araştırmalarını derinleştireceklerini, skandal zamanında raflarda olan peynirleri geri çekeceklerini açıklamışlardı; ancak sahte peynirden uzak durmanın en iyi yolu, peyniri kalıp şeklinde satın alıp bizzat rendeleyerek kullanmak. Aldığınız peynirin gerçekten İtalya’nın Parma/Reggio bölgesinden geldiğinden emin olmak adına, etikette "Parmigiano-Reggiano" yazısını arayın.

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