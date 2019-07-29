Ne zannediyordum?

+ Sonra Oku
Ne zannediyordum?
Bütün Yazıları

İçimin heyecanı, bu ağır vedayı yenmenin savaşıyla kafamı, bedenimi dinlemesi için bırakıyordum. Hazırlanmanın her saniyesini düşünmenin ve sonucu bile bile attığım adımların beni daha çok yaralayacağını biliyordum. İçimde tükenmek bilmeyen umutlarım, onlara da iki çift sözüm vardı: “Hiç mi gururunuz yok sizin?”

 
Kendimle kavgamı bitirip barış yolları aradığım anlarda kendime verdiğim her sözü, yeniden başlayacağım her güne, kendime ihanetim vardı. Tutunduğumdan ayrılmamak... Ne yapıyor? Sonunun giderek kötüleştiğini görebiliyordum.


Ağzından çıkacak her kelime beni yok saymaktan başka hiçbir işe yaramıyordu. Bir andan bir ana koşarken hak edilen her saniyenin yaşanılması için isteğimi bastıramıyordum. Gidecekse de bitecekse de daha güzel anları hatırlasın derken, ne yaparsam yapayım hep eksik kalacağımı anlıyordum o kapıdan çıktığımda.

Tam da söylediği gibi, ne zannediyordun? Kulaklarımın duyduğu bu kelimelerden sonra içimdeki bağırışlar, kopardığım kıyametler tek bir cümle ile tükendi. Kokusu üzerinde olan son anılarımı, yürüdüğüm o yollardaki çöp konteynerine bıraktım. İyi kötü ne varsa olamayacağımı anladım. Karşımda benlik mücadelesi ile beni görmeyene ne yapsam faydasızdı, anladım. Oysa Küçük Prens demişti ki ''Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden.'' 


Hayatta bazı cümleler de bazı kararlar da içiniz titremeden verilebiliyorsa, cesaret midir bilemediğim bu sevgisizlikte, gurursuzca beklediğin o kapıdan gitmem gerektiğini anlamam gerekiyordu.

Ve aynanın karşısına geçtiğimde tek bir cümle vardı.


Ne zannediyordum?

 

 

O kadın

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Hatalarımız kadar insanız
Hatalarımız kadar insanız
Bu çocuk neden böyle?
Bu çocuk neden böyle?
Nefesin detoks etkisi
Nefesin detoks etkisi
Orta yaş krizi mi, aydınlanması mı?
Orta yaş krizi mi, aydınlanması mı?
Kendini birkaç kilo ete indirgeme
Kendini birkaç kilo ete indirgeme
Değiştirebilirim umuduyla evlenmeyiniz
Değiştirebilirim umuduyla evlenmeyiniz
Aşk ve cinsellik
Aşk ve cinsellik
Sevgi beklentisi
Sevgi beklentisi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evlilik Hazırlıkları - Çeyiz ve bohça
    Evlilik Hazırlıkları - Çeyiz ve bohça

    Süresi : 17:33 İzlenme : 0

  • Su, tuz, sirke ritüeli
    Su, tuz, sirke ritüeli

    Süresi : 03:27 İzlenme : 0

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

  • Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan
    Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan

    Süresi : 23:19 İzlenme : 0

  • Evlilik hazırlıkları - Tanışma
    Evlilik hazırlıkları - Tanışma

    Süresi : 09:57 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X