Milli sporcularımızdan hafızalara kazınan kareler

Adem Asil \nMilli cimnastik\u00e7imiz Adem Asil, artistik cimnastik halka aleti finalinde 14.966 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.. Buse Sava\u015fkan\nParis 2024 Olimpiyat Oyunlar\u0131'nda milli atlet Buse Sava\u015fkan, kad\u0131nlar y\u00fcksek atlama finallerinde 10'uncu oldu. Elif Berra G\u00f6kk\u0131r\n2024 Paris Olimpiyatlar\u0131'nda Elif Berra G\u00f6kk\u0131r, ok\u00e7uluk kad\u0131nlar bireysel \u00e7eyrek final m\u00fccadelesinde Hunyoung Jeon'a ma\u011flup oldu ve oyunlara veda etti.. Ersu \u015ea\u015fma\nOlimpiyat Oyunlar\u0131'nda milli atlet Ersu \u015ea\u015fma, erkekler s\u0131r\u0131kla atlamada 5.75m'lik derecesiyle finale kald\u0131.. Hatice Akba\u015f\nHatice Akba\u015f, Paris Olimpiyat Oyunlar\u0131'nda kad\u0131nlar 54 kilo yar\u0131 finalinde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 G\u00fcney Koreli Im Ae-ji'yi ma\u011flup ederek finale y\u00fckseldi.. Kuzey Tun\u00e7elli\nParis 2024 Olimpiyat Oyunlar\u0131'nda m\u00fccadele eden milli y\u00fcz\u00fcc\u00fc Kuzey Tun\u00e7elli, 1500 metre serbest stil yar\u0131\u015f\u0131n\u0131 5. tamamlad\u0131.. Mete Gazoz\nParis 2024 Olimpiyat Oyunlar\u0131'nda milli ok\u00e7u Mete Gazoz, \u00e7eyrek finalde elendi.\nFoto\u011fraf EPA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. Melissa Vargas\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. Yusuf Dike\u00e7\nYusuf Dike\u00e7, Paris 2024 Olimpiyatlar\u0131'nda kar\u0131\u015f\u0131k tak\u0131m 10 metre haval\u0131 tabanca kategorisinde \u015eevval \u0130layda Tarhan'la beraber g\u00fcm\u00fc\u015f madalya kazand\u0131..
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