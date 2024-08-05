Milli sporcularımızdan hafızalara kazınan kareler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli sporcularımızdan hafızalara kazınan kareleri derledik!

Yaşam
Giriş: 05 Ağustos 2024 12:15
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  • Adem Asil

    Milli cimnastikçimiz Adem Asil, artistik cimnastik halka aleti finalinde 14.966 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.

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  • Buse Savaşkan

    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu

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  • Elif Berra Gökkır

    2024 Paris Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır, okçuluk kadınlar bireysel çeyrek final mücadelesinde Hunyoung Jeon'a mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

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  • Ersu Şaşma

    Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75m'lik derecesiyle finale kaldı.

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  • Hatice Akbaş

    Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kilo yarı finalinde karşılaştığı Güney Koreli Im Ae-ji'yi mağlup ederek finale yükseldi.

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  • Kuzey Tunçelli

    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı.

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  • Mete Gazoz

    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde elendi.

    Fotoğraf EPA tarafından servis edilmiştir.

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  • Melissa Vargas

    Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Yusuf Dikeç

    Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazandı.

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