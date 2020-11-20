Lohusalıkta iyileşmeyi zorlaştıran faktörler

Lohusalık her anne için farklı ilerleyebilen bir süreçtir ve bazen iyileşme, beklenenden uzun sürebilir.

Lohusalıkta iyileşmeyi zorlaştıran faktörler
Hamilelik
20 Kasım 2020 Cuma

Lohusalık süreci, bazı kadınlar için diğerlerine kıyasla daha zor geçebilir. Bu zorlukların medikal nedenleri olabileceği gibi, sosyal ve psikolojik faktörler de yeni doğanla yeni hayata alışma sürecini biraz geciktirebilmektedir.


Lohusalığın daha zor geçmesini sağlayan faktörlerin anlaşılması, iyileşme sürecinde daha sabırlı ve şefkatli olmayı kolaylaştırabilir:


Zor bir doğum

Bazı doğumlar beklenenden çok daha kolay geçer ve bazıları ise, ne kadar iyi hazırlanmış olursanız olun, oldukça zor gerçekleşebilir. Sezaryen ameliyatı kadar, vajinal doğumda uygulanan medikal müdahaleler de doğum sonrasındaki iyileşme sürecini olumsuz etkileyen faktörlere dönüşebilirler.


Doğumda fiziksel ve duygusal olarak zorlanmak bir noktaya kadar normal kabul edilebilir ancak bazı durumlarda, doğum sırasında yaşananlar beklenenden daha fazla iz bırakır.


Doğuma etkili bir şekilde hazırlanmak, kararlarına ve işbirliğine güvendiğiniz bir doğum ekibi ile çalışmak, doğum sırasında kesintisiz duygusal ve fiziksel destek almak, doğumun doğal zorluklarının travmaya dönüşmesini önlemeyi kolaylaştırabilir.


Medikal nedenler

Sağlıklı ve normal bir şekilde gerçekleşen doğumlardan sonra daha az rastlansa da, doğumdan sonra gelişen medikal komplikasyonlar birçok anneyi etkileyebilir. Önceden var olan hastalıklar, memelerde gelişebilen rahatsızlıklar, hemoroid, kabızlık gibi durumlar lohusalığı zorlaştıran medikal durumlardır.


İkinci ya da üçüncü doğum

İlk kez doğum yapan kadınların doğumdan sonraki iyileşme sürecinin biraz daha kısa sürebildiği bilinir. Ancak ikinci ya da daha sonraki hamileliklerde, hem ilerleyen yaşın hem de bedenin ikinci kez lohusalık sürecinden geçiyor olmasının etkisiyle, lohusalık fiziksel olarak biraz daha zorlaşabilir.


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Yeterli desteği alamamak

Bir Afrika atasözü ‘bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir’ der. Gebelikte ve sonrasında çevreden alınan destek, önemi hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir. Doğum sonrasında günlük işler, özbakım ve bebek bakımı konusunda destek alamayan kadınların da lohusalık süreçleri destek alabilen annelere kıyasla biraz daha zorlaşabilir.


Evdeki küçük çocuklar

“Bebek uyuyunca sen de uyu” önerisi yalnızca evde başka çocuğu olmayan lohusalar için mantıklı bir öneridir. Evde bir ya da daha fazla çocuğu olan ailelerin günlük rutinleri biraz daha yorucudur ve yeni bir bebeğin aileye katılması, doğumdan sonraki iyileşme sürecinde yeni anneye dinlenmesi için gerekli zamanı tanımayabilir.


Doğumdan sonra iyileşmeyi desteklemek için ne yapmalı?

Hayat şartları, sağlığınız ya da doğum hikâyeniz, lohusalığınızı zorlaştıracak bazı faktörleri barındırıyor olabilir. Ancak yeterli desteği alarak ve biraz da bakış açınızı değiştirerek bu süreci biraz olsun kolaylaştırmanız mümkün olabilir.


Çevrenizdekilerden destek istemeye çekinmeyin. Komşuluk ve aile bağları eski zamanlardaki kadar kuvvetli olmasa da, çevrenizde size destek olabileceğini bildiğiniz kişilerden yardım istemeniz, hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için faydalı olacaktır.


Dışarı çıkın. Uzun yürüyüşler için vaktiniz ve enerjiniz olmasa bile, biraz temiz hava almayı ihmal etmeyin. Sevdiğiniz, sizi mutlu eden şeyleri yapmak için de aynı şekilde vakit bulamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ancak herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır, elinizden gelenin çok az olduğunu düşünüyorsanız bile, size beklediğinizden fazla iyi gelebilir.


Uykuyu ve dinlenmeyi önceliklendirin. Tamamen iyileşene kadar her fırsatta dinlenmeniz, normale dönme sürecinizi kısaltacaktır.


Doktor randevularınızı ihmal etmeyin. İyileşme sürecinizin takip edilmesi hem fiziksel sağlığınız için, hem de psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissetmeniz için önemlidir. Doktorunuzla tüm süreci ve her türlü rahatsızlığınızı paylaşın. Eğer psikolojik olarak yoğun rahatsızlıklar duyuyorsanız, özellikle hamilelik ve lohusalık süreçleriyle çalışan bir psikoloğa danışın.


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Referanslar:

Sarah Bradley. "Why It’s Harmful to Compare Your Postpartum Recovery to Other Moms". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/comparing-your-postpartum-recovery-to-other-moms-4845607 (12.10.2020).

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