Kulak ağrısını geçirmenin 9 yolu

Kulak ağrısı nasıl geçer?

"Kulak ağrısı için yapılması gerekenler nelerdir? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısına ne iyi gelir?" İşte kulak ağrısına iyi gelecek öneriler...

Basit ve evde bulabileceğiniz birkaç yöntem, kulak ağrısından kurtulmanıza yardımcı olabilir. İşte size 9 basit uygulama fikri...

1- Reçetesiz İlaçlar

Streoid içermeyen ağrı kesiciler, kulak ağrısını geçirebilir. Ancak ilaç kullanırken çok dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın! Özellikle bebeklere ve çocuklara bazı basit görünen ilaçların verilmemesi konusunda doktorların uyarısını dikkate almalısınız. Doktorlar özellikle 2 yaş altındaki çocuklara reçetesiz ilaçların verilmeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini belirtiyorlar. Bebeklerde ve çocuklarda ilaçların yaratabileceği yan etkilerin tehlikesini göz ardı etmemek, doktora danışmadan dozajı belirlememek konusunda ebeveynleri dikkatli olmaya çağırıyorlar.

2- Sıcak

Elektrikli ısıtıcı pedler ve sıcak su torbaları iltihabı azaltabilir ve kulaktaki ağrıyı geçirmenize yardımcı olabilir. Isıtıcı ped veya sıcak su torbasını 20 dakika boyunca kulağınızda tutun, daha iyi sonuç alabilmek için boynunuza ve boğazınıza sıcaklık vermeyi unutmayın. Dikkatli olunması gereken birkaç nokta var. Öncelikle ısıtıcı ped veya sıcak su torbasını yakacak derecede sıcak olmamalı. Sıcağı kulağınızda tutarken uykuya dalmamalısınız. Ayrıca çocuklar için bu yöntemi kullanacaksanız mutlaka yanlarında beklemelisiniz.

3- Soğuk

Sıcak gibi soğuk da kulak ağrısını giderme yöntemidir. İnce bir kumaş parçasının içine buz torbası hazırlayabilirsiniz. Kulağınızın altına yerleştirerek 20 dakika boyunca soğuğun ağrınızı geçirmesini bekleyin. Buzu kesinlikle çıplak olarak teninize değdirmemelisiniz. Çocuklar söz konusu ise çok daha dikkatli olmalı, kumaşa sarmadan buzu kulağınıza koymamalısınız. Soğuğun sıcaktan daha etkili bir yöntem olduğuna dair görüşler var. En iyi yöntem ise 20 dakika sıcak su torbası uyguladıktan sonra 20 dakika soğuk buz bekletmek olacaktır.

4- Kulak damlası

Reçetesiz satılan kulak damlaları da geçici olarak ağrıyı geçirebilir. Ve tüm ilaçlarda olduğu gibi kulak damlasında da son derece dikkatli olmak, prospektüsü iyice okumak ve çocuklara vermeden önce doktora danışmak gerektiğini unutmayın. Kulak damlaları, antibiyotik ve geniş etkili ilaçların yerini tutmayacaktır, ağrı bir süre sonra tekrarlayabilir, bu durumda bir an önce bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Ayrıca kulak damlalarını çocuklarda kullanmadan önce nasıl damlatılması gerektiği konusunda uzman desteği almanız gereklidir, doğru uygulanmadığı taktirde kulak yoluna zarar verme riskiniz olduğunu unutmamalısınız.

5- Masaj

Bazı kulak ağrılarında çene ve dişlere, baş bölgesine kadar yayılma görülebilir. Ağrının merkezinden etrafındaki kaslara yapılacak hafif ve nazik masaj ağrıyı gidermenize yardımcı olacaktır. Örneğin ağrı kulağın arka bölümündeyse boyun ve çeneye giden kaslara masaj yapabilirsiniz. Masaj yöntemi özellikle enfeksiyon kaynaklı ağrılarda yardımcı olacaktır. Aşağıya doğru hareketlerle kulağın arkasından başlayıp boyun bölgesine doğru devam edin. Baskıyı aşağı hareketlerle devam ettirerek boyundan yukarıya çıkın ve kulağın önüne kadar devam edin. Bu masaj yöntemi sayesinde kulakta biriken fazla sıvının dağılmasını sağlayabilir, ağrının kötüleşmesini engelleyebilirsiniz.

6- Sarımsak

Sarımsak halk arasında en fazla kullanılan doğal ilaç ve ağrı kesici olarak kullanılır. Araştırmalar sarımsağın antimikrobiyal özelliği sayesinde enfeksiyon tedavisinde kullanılabileceğini kanıtlıyor. Sarımsağı doktorunuzun verdiği antibiyotiklerin yerine kullanamayacağınızı unutmayın, doktorunuzun belirlediği ilaç tedavisinin etkisini kuvvetlendirmek için sarımsak etkili bir çözüm olacaktır. Kulak ağrısından korunmak için günde 1 diş sarımsak yemeyi deneyin. Sarımsak ile kulak damlası da hazırlayabilir, enfeksiyonun kötüleşmesini engelleyebilirsiniz. 2-3 diş sarımsağı 2 kaşık hardal veya susam tohumu yağı ile pişirin, iyice kahverengi bir renk alana dek ocakta iyice birbirine karıştırın. Ardından her iki kulağınıza da bir veya ikişer damla damlatın.

7- Soğan

Tıpkı sarımsak gibi soğan da etkili bir ağrı kesici ve enfeksiyon tedavisi amacıyla kullanılabilir. Yine sarımsak gibi soğanın da doktorunuzun verdiği tedaviye ek olarak kullanabilirsiniz, ilacın yerini almayacaktır. Mikrodalga fırında soğanı 1-2 dakika ısıtın. Fırından çıkartıp suyunu sıkın ve her iki kulağa damlatın Soğan suyunun kulak yolundan rahat geçebilmesi için 10 dakika uzanmanız faydalı olacaktır. Gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.

8- Emmek

Östaki borusunda oluşan baskı kulak ağrısına neden olabilir. Kulaktaki basıncı emerek hastanın rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Emzirme dönemindeki bebeklerde anne sütü emmek kulak ağrısını rahatlatabileceğinden mümkün olduğunda emzirebilirsiniz. Ayrıca yetişkin ve büyük çocuklarda kulak ağrısını geçirmek için sert şeker veya pastil de işe yarayabilir.

9- Anne sütü

Anne sütü antimikrobiyal bir besindir. Araştırmalar bir annenin anne sütünün bebeğin karşı karşıya kaldığı mikroplara göre değiştiğini gösteriyor. Anne sütünün etkisini bebeklerde en iyi şekilde gösterdiğini biliyoruz. Bebeklerin ve çocukların anne sütünü emerek almaları da faydalarını kuvvetlendiriyor. Ancak bazı kaynaklara göre anne sütü yetişkinler için yardımcı olabiliyor. Anne sütü, topikal, deriye uygulanması da fayda sağlayabiliyor. Ağrıyan kulağa anne sütü damlatılması, kulak ağrısını gidermekte etkili bir çözüm olabilir.

Referanslar:

"How do I treat an earache at home?". (12.02.2020). Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/318057.php#Nine-home-remedies-for-earache