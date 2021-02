Kova burcunda Yeniay 11 Şubat 2021

Merhaba, 11 Şubat saat 20.05’te Kova burcunun 23. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Kova burcunda bu hafta çok büyük bir gezegen birikimi var. Stellum adını verdiğimiz bu gezegen toplaşmasında Güneş ve Ay ile birlikte Satürn Jüpiter Venüs ve Merkür de Kova burcunda.

Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. Kova gibi bir sabit burç olan Boğa’da da dikkat çekici görünümler mevcut. Sabit nitelikteki gezegenler birbirlerini zorlayıcı kare açı ile görürler. Boğa ve Kova arasındaki bu kare açı elindekileri değiştirmek istemeyen, sakinlik ve huzur arayan tarafımız ve reform, devrim arzumuzun çelişmesini anlatıyor olacak. Tabii bu kişisel olarak etkilediği gibi dünyada da değişim isteyen ve değişime direnen tarafların çelişkisi ve çatışması konularını gündeme getiriyor olacak. Uranüs ve Mars’ın Boğa burcundaki duruşu bu değişim çatışmasının içerisinde finansal konuların da barındığını gösteriyor.

Özellikle ülke haritasına bakıldığında borçlar evinin Kova burcunda olması bu dönemde para piyasalarındaki dengesiz hareketliliğe, ülke dış borçlarının artmasına, devlet nezdinde finansal konularda alınan kararların çeşitli isyanlara yol açabileceği durumlara işaret ediyor.

Yeniay an haritasına bakıldığında an haritasının yükselen burcunun ilişkiler burcu Terazi olduğunu görüyoruz. Yöneticisi Venüs de Jüpiter ile çok şanslı bir kavuşum içerisinde. Bu da ikili ilişkiler vurgusunu ve bu konularda oldukça olumlu bir zaman diliminde olduğumuza işaret ediyor. An haritasının 5. Ev’inde Kova burcu kümeleşmesi ise yine aşk, hobiler ve çocuklar gibi eğlenceli konulara vurgu yapmakta. Yani uzun zamandır bu denli ikili ilişkiler ve aşk vurgusu olan bir harita görmemiştim diyebilirim.

Bu dönemde yapılabiliyorsa evlilikler, ilişki başlatma yolunda atılan adımlar her ne kadar Merkür retro sürecinde de olsa oldukça pozitif sonuçlar yaratacaktır. Merkür retro döneminde olması belki ileride geriye dönüp birtakım düzeltmeler ve güncellemeler yapmak zorunda bırakabilir, ayrıca Boğa burcundaki Mars ve Uranüs Kova’daki toplaşmaya gergin ve tetikleyici etkiler veriyor olabilir fakat bu dönemi ikili ilişkiler açısından çok olumlu görüyorum.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Maddi konular, finansal kaynaklarınız ve arkadaşlarınız bağlantısı bu dönem üzerinizde gerginlik yaratabilir.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat hedeflerinize giderken çok fazla yol değiştirmemeye ve hırslarınıza kapılmamaya özen göstermelisiniz.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Fakat bu konuları negatif etkileyebilecek ufak tefek bilinçaltı kaynaklı endişeleriniz ve gerginlikleriniz olabilir onlara kulak asmayın.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça şanslı bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar için oldukça elverişli, fakat yatırım yaparken gelecek endişesine kapılıyor olabilirsiniz bu da üzerinizde bir gerginlik yaratıyor olabilir, adımlarınızı dikkatli attığınız sürece şanslı bir dönem.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konuları bu dönem oldukça şanslı. Bir süredir Satürn ve Uranüs zorlayıcı etkileşimleri gergin durumlar ve sorumluluklar getiriyor da olsa bu dönem bu gerginlikleri temizlemek adına oldukça güzel bir şubat ikinci yarısı olacak. Kariyer konusundaki gerginliklere dikkat.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde büyük önem kazanmış durumda. Bunları düzeltmek ile ilgili sorumluluklarınız varsa yeni başlangıçlar için çok şanslı bir dönem. Ayrıca işiniz ile ilgili devrim niteliğinde kararlar alabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Havadaki aşk kokusunu en çok hissedecek yükselenler bu dönemde Teraziler olacak. Flörtler, yeni başlayan ilişkiler için çok şanslı bir dönem. Evli teraziler için ise çocukları ile ilgili konular ön planda olacak. Borçlar ve ödemeler ile ilgili konular gerginlik yaratabilir

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Şubat 2. yarısı yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler veya ortaklarınızla ilgili birtakım gerginlikler de yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yay

Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve eğitim ile ilgili konularda şanslı gelişmeler yaşayabilir, destekler alabilirsiniz. Çevrenizde tanıştığınız kişilerle duygusal yakınlıklar yaşanabilir. Veya ileride olumlu geri dönüşleri olacak anlaşmalara imza atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir yeniay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı konularında oldukça olumlu görünüyor. Çocuklarınızla veya bekârsanız flörtlerinizle birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Finansal konularda iyi fakat spekulatif hareketler, borsa gibi konular için riskli bir dönem.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu yeniay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem. Ailevi konularda birtakım gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacak bir yeniay. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla tartışmalara dikkat.