Kaynanam benden utandığını söylüyor...

Merhaba, ben 2 yıldır evli bir kadınım ve başımda düşman başına bir kaynana var. Kocamla ilk tanıştığımda birbirimizi çok sevdik ve evlenmek istedik. Ama kaynanam olacak kadın hep başından beri beni istemediğini yüzüme söylüyordu. Beni çirkin bulduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ailecek gidilecek misafirliklerde beni hiç yanlarına almıyor ve sebep olarak da çirkin olduğumu, iyi olmadığı ve benden utandığını söylüyor. Hatta çarşıya çıkacağımız zamanlar benim arabaya bile binmemi istemiyor. Her akşam kocamı arayıp benimle aynı yatakta yatmamasını söylüyor. Ve en kötüsü de 3 gün önce beni zorla annemin evine götürdü ve şu an oğlu için yeni bir gelin arayışına girmiş bile. Kocam ise hiçbir şey yapmıyor, sadece ağlanıp sızlıyor. Beni sevdiğini söylüyor ama annesine saygı duyduğunu ve onun sözünün önemli olduğunu söylüyor.

Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum, hem çirkin damgası yedim hem de sevdiğim adamdan zorla uzaklaştırıldım ve kocam ise hiçbir şey yapmıyor, sadece içki içiyor ve ağlıyor. Bu durum benim psikolojimi de çok kötü etkiliyor artık. Her gün aynaya uzun uzun bakıyorum ve ağlıyorum... Kaynanam olacak o kişi beni kıskanıyor da mı böyle yapıyor hiç anlamıyorum. Keşke hiç evlenmeseydim de bunları yaşamasaydım... Hayatım alt üst oldu.

Rumuz: istenmeyen gelin