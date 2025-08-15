Yaz lezzeti;

Sadece 3 malzemeli, yaz sıcaklarında serinletici lezzet olan karpuz granitayı deneyin derim...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Bekletme süresi: 3 - 4 saat veya 1 gece

Malzemeler:

1 kg karpuz, çekirdekleri çıkarılmış ve kabukları soyulmuş ölçü

3 - 4 yemek kaşığı esmer şeker

1 limon

Yapılışı:

*Karpuzu küp küp doğrayıp geniş bir cam kaba aktararak donması için dondurucuya kaldırın. Limon kabuğunu sebze soyucusu ile soyun (sadece sarı ince kabuğu), limonun suyunu da sıkın.

*Donmuş karpuzu blendere aktarın, esmer şeker, limon suyu ve limon kabuğunun yarıdan fazlasını ekleyip püre haline gelene kadar blenderden geçirin (limon kabuğunun kalanını çok ince şeritler halinde doğrayarak kapalı kaba alın ve buzdolabına kaldırın, daha sonra sunumda kullanıyoruz).

*Karpuzlu & limonlu karışımı tekrar cam kaba aktarıp kapağı kapalı olarak derin dondurucuya kaldırın. 1 saat sonra çıkartıp çatal yardımıyla karıştırın, aynı işlemi 1 er saat aralıklarla 3 - 4 defa uygulayın. En sonunda çatal ile karıştırdığınızda kristalleşme oluştuğunda karpuz granita olmuş demektir.

*Granitayı kuplara pay ederek üzerlerine şerit limon kabuklarını serpiştirin, taze nane yapraklarıyla süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...