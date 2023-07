Kadınların genital bölge temizliği nasıl olmalı?

Son yıllarda hijyen ve vulva temizleme ürünlerinin artmasıyla birlikte, vulvayı yıkamak için bir sebep var mı, daha da önemlisi, bu gerçekten faydalı olabilir mi diye merak etmeye başlamış olabilirsiniz. Bu konudaki uzman görüşleri, vulvayı temizlemenin iyi olduğunu söylüyor ancak, belirli şartlar karşılanırsa.

Öncelikle vulvanın ve vajinanın farklı vücut kısımları olduğunu ve bu şekilde ele alınması gerektiğini hatırlamak gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Renita White, "Vajina, akıntı kullanarak bakteri ve eski hücreleri kendiliğinden temizler. Ancak vulva, temizlenmesi gereken kir, ter ve döküntü biriktirebilir" diyor.

Ancak vulvanızı yıkama şekliniz, yüzünüzü veya vücudunuzu temizlediğinizden tamamen farklı olmalıdır, çünkü bu alan oldukça hassastır. Dr. White'a göre, iki ana seçenek var:

1. Su ve yıkama bezi kullanın

"Vulvanın temizliği sırasında, eliniz ve/veya yıkama beziyle kasık ve labia katlarının ter ve döküntüsünü silebilirsiniz," diye belirtiyor Dr. White. Ellerinizin veya yıkama bezinin, vücut, yüz vb. kullanılan sabunlu ürünlerden arındırıldığına emin olun.

Yani, vücudunuz için kullandığınız yıkama bezinden farklı bir yıkama bezi kullanın. Bu işlemi duş rutininizin son adımı olarak düşünün, böylece diğer ürünlerin bu bölgeyi etkilemesini engellersiniz.

2. Özel formüle edilmiş bir temizleyici kullanın

Bazı insanlar bu adımda bir temizleyici kullanmayı tercih edebilir ancak herhangi bir ürünle bunu yapmamalısınız. "Vajinası olan kişilerin yapay parfüm veya kimyasallar içeren temizleyicilerden kaçınmasını öneririm," diye açıklıyor Dr. White. "Bu, vulvanın tahriş olmasına veya mantar veya bakteriyel vajinozis gibi enfeksiyonlara yol açabilir," diye ekliyor.

Vulva temizleme ürününü bir yıkama beziyle ya da elinizle kullanabilirsiniz ancak bu tarz bir ürünü sadece duştayken ve günde bir defadan fazla olmayacak şekilde kullanmalısınız. Bu alanı hiç temizlemezseniz kir ve ter birikmesi olabilir, ancak temizlikte aşırıya kaçmak hala mümkün - hatta bir enfeksiyonunuz varsa bile. "Bakteriyel vajinozis veya mantar gelişse bile, vulvayı daha sık temizlemeye gerek yoktur" diye belirtiyor Dr. White.

Sonuç olarak, sabunu asla vajinanın içine gelecek şekilde kullanmamalısınız, ancak vulvayı nazikçe temizlemek iyi bir fikirdir. Temiz bir ıslak bez ve biraz su kullanabilir ya da yapay parfüm veya kimyasallar içermeyen nazik bir temizleyici seçebilirsiniz; aksi takdirde, bu bölgeyi tahriş etme ve potansiyel olarak vajinal pH seviyelerinizi bozma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kaynak: Hannah Frye. "Should You Wash Your Vulva? What To Use & Avoid, From An OB/GYN". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/wait-should-you-ever-wash-your-vulva-expert-weighs-in. (23.05.2023).