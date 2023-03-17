Kadın erkek eşitliği sağlayan ülkeler listesi güncellendi

Dünya Bankası’nın hazırladığı yıllık raporda 190 ülkeden yalnızca 14’ünün kadın ve erkek vatandaşlarına eşit haklar sağladığı ortaya kondu.

Kadın erkek eşitliği sağlayan ülkeler listesi güncellendi
Yaşam
Giriş: 17 Mart 2023 12:00
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Dünya Bankası’nın her sene yayınladığı “Women, Business and the Law” (Kadın, İş ve Hukuk) raporu, ülkeleri kadınlara ve erkeklere tanınan eşit haklar bakımından değerlendirerek sıraya koyuyor. 2023 yılı için geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporda, 190 ülke arasında sadece 14 ülkede kadınlara ve erkeklere eşit haklar tanındığı görüldü.


Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Letonya, Lüksemburg, Portekiz, İspanya, İsveç’in ardından Almanya ve Hollanda da bu yıl kadın erkek eşitliği konusunda 100 üzerinden 100 alan ülkeler arasına katıldı.


Değerlendirilen 190 ülkeden 99’u, 80 veya üzerinde puan alabildi. En alt sıradaki bazı ülkelerin ise puanlarının 30’un altında kaldığı görüldü. Yüzde 80 üzerinde eşitlik sağlayan ülke sayısı 2021'de 94 iken, 2022 yılında 98’e yükselmişti.


Listenin son sıralarında ise Arap ve Ortadoğu ülkeleri yer aldı. 2019 yılında sonuncu olan Suudi Arabistan yaptığı yasal reformlarla puanını 71,3’e yükselterek 136. sırada yer aldı. Listenin sonlarındaki ülkeler ise 29,4 puanlarıyla Sudan ve Katar, 26,9 puanla Yemen ve 26,3 puanla son sıradaki Batı Şeria ve Gazze oldu.


Türkiye’nin rapordaki eşitlik puanı 2022 yılıyla aynı: 82,5. Puanı 80’in üzerinde olan 99 ülkeden biri olmamız sevindirici gözükse de, herhangi bir yasal iyileştirme yapılmadığı için puanın aynı kalması olumsuz.


Referanslar:

"Only 14 countries have full equal rights for women". Şuradan alındı: https://www.weforum.org/agenda/2023/03/only-14-countries-have-full-equal-rights-for-women/?utm_term=640c9778359dda428bac78310d95826b&utm_campaign=TheWeekInPatriarchy&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=weekinpatriarchy_email (10.03.2023).

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