Adil olun

Tatil için oğlunuza kaşmir bir kazak verirseniz, gelininize bir çift saçma Noel Baba çorabı vermeyin. Bu bir eşitsizlik mesajı gönderecektir. Gelininize aynı değerde ve lezzette bir hediye verin.

