İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? (20 Kasım 2023)

Yağmurun sadece ekinler ve bahçeler için değil, insanlar ve hayvanlar için de pek çok faydası vardır. Bu faydaları öğrendiğinizde yağmur yağdığında onu sadece izlemekle yetinmeyeceğinize eminiz!

1- Sakinleştirici koku - Yağmurlu gün aromaterapisi Petrichor olarak bilinen bu keyifli kokunun bedeniniz ve zihniniz üzerinde sakinleştirici bir etkisi olabileceği ortaya çıktı. Bir dahaki sefere kendinizi dışarıda yağmurda bulduğunuzda, derin bir nefes alın ve o yatıştırıcı kokuyu içinize çekin; size çok iyi gelecek.

2- Yeni bir bakış açısı - Yukarıya bakın Yağmur yağdığında, çoğu zaman, yağmurdan kaçmak için başları aşağıda koşan insanlar bulacaksınız. Ancak bir dahaki sefere başınızı kaldırın, acele etmeyin ve çevrenize bakın; beklediğinizden tamamen farklı bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Yağmur yağdığında dünya bir başka görünür. Her zaman gri ve keyifsiz olmak zorunda değil. Sesler ve görüntüler tamamen farklı bir şekilde görünür size yalnızca bunu fark etmek kalır...

3- Daha temiz hava - Yürüyüş için en iyi zaman Yağmur damlacıkları, hava kirliliği parçacığını çeker. Bu da yağmur yağarken soluduğunuz havanın her zamankinden daha temiz ve berrak olduğu anlamına gelir. Araştırmalar, yağmurun hava kirliliğini azaltmada etkili olduğunu gösteriyor.

4- Kaygıyı azaltın - İyi bir dikkat dağıtma yöntemi Yağmur altında yürümek, hissettiğiniz herhangi bir stres veya endişeyi gidermenin güzel bir yoludur. Kısa süreli bir yöntem olsa bile, çoğu zaman endişelendiğiniz şey, yağmurda yürüyüşe çıktıktan sonra o kadar da önemli gelmeyebilir.

5- Bitki ve hayvanların hayatta kalması - Eko sistemlerimizin önemli bir parçası Yağmur, belirli bitki ve hayvan türlerinin hayatta kalması için çok önemlidir. Dünya yüzeyine tatlı su getirmek, onların besin kaynakları için gerekli olabilir. Ayrıca, özellikle tropik hayvanlar olmak üzere belirli türler arasında yiyecek arama davranışını ve üremeyi de etkileyebilir.

6- Yağmur suyu hasadı - Gelişmekte olan ülkelerde kilit nokta Yağmur suyu hasadı, özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Su kıtlığı sorunu bazı ülkeleri korkunç şekillerde etkiliyor. İnsanlar olarak, hayatta kalmak için temiz suya erişmemiz gerekiyor. Bu nedenle, yağmur suyu hasadı veya yağmur suyu geri dönüşümü, ev, bahçe, doğanın yenilenmesi ve tarımsal kullanım için su sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.