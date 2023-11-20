İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? (20 Kasım 2023)

İstanbul barajlarında geçtiğimiz günlerde son yılların en düşük doluluk oranlarına ulaşmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 11 Kasım'da yüzde 16,18 ile endişe uyandıran seviyeler hafta sonu yağan sağanak yağmur ile aylar sonra yüzde 20’nin üzerine çıkarak %20,54 oldu.
20 Kasım Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 20,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %40,14
Darlık Barajı: %30,7
Elmalı Barajı: %33,81
Terkos Barajı: %12,49
Alibey Barajı: %23,37
Büyükçekmece Barajı: %7,19
Sazlıdere Barajı: %5,7
Istrancalar Barajı: %20,27
Kazandere Barajı: %5,84
Pabuçdere Barajı: %2,49
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