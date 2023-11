İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? (20 Kasım 2023)

2- Yeni bir bakış açısı - Yukarıya bakın Yağmur yağdığında, çoğu zaman, yağmurdan kaçmak için başları aşağıda koşan insanlar bulacaksınız. Ancak bir dahaki sefere başınızı kaldırın, acele etmeyin ve çevrenize bakın; beklediğinizden tamamen farklı bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Yağmur yağdığında dünya bir başka görünür. Her zaman gri ve keyifsiz olmak zorunda değil. Sesler ve görüntüler tamamen farklı bir şekilde görünür size yalnızca bunu fark etmek kalır...

3- Daha temiz hava - Yürüyüş için en iyi zaman Yağmur damlacıkları, hava kirliliği parçacığını çeker. Bu da yağmur yağarken soluduğunuz havanın her zamankinden daha temiz ve berrak olduğu anlamına gelir. Araştırmalar, yağmurun hava kirliliğini azaltmada etkili olduğunu gösteriyor.

7- Çocuklar için faydaları Çocuklar için yağmurun birçok faydası bulunuyor. Birincisi, yağmurda iyi bir denge sağlamak için daha çok çalışmak zorunda oldukları için fiziksel becerilerini artırabilirler. Ayrıca, yağmur yağarken ıslak koşullardan ve şiddetli yağmurdan kaçınmak için nerede duracaklarını seçmek kadar basit bir şeyle eleştirel düşünmelerini geliştirebilirler. Referanslar: Katie Morris. "10 benefits of rain you didn't know". Şuradan alındı: https://tellmethegoodnews.com/benefits-of-rain/ (21.12.2022)