6- Sinirlendiğinizde burnunuzu buruşturuyorsunuz.
Aynı şarkı söyleme gibi, burun buruşturma da herhangi bir ortamı neşelendirebilir. Evet, en çekici görüntünüz olmayabilir; ancak dergilerdeki kırışıksız, mükemmel şekilli manken burunlarına aldanmayın – erkekler sinirlendiklerinde burunlarını buruşturan kadınlara bayılırlar.
Bir kaçı hariç gerisi boşCevapla
saçmaCevapla
Valla neredeyse hepsi bana uydu :))))Cevapla
hangi dilden çeviriyse bana uymadı, yoksa erkek değil miyimCevapla
bende değilim galiba
:)
emin misiniz ? ya:)Cevapla
Aynen diğer maddeler nerede tuhafCevapla
7 tane yazilmiş ama ben 1 ni gordum hem yuksek sesle gulen bi insan utanirmi hic utansa yuksek sesle gulmez heraldeCevapla
doğru:)))