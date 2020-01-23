4- Ciddi bir saplantınız ya da koleksiyonunuz var.

Sürekli Harry Potter filmleri izlemekten kendinizi alamıyor ya da en sevdiğiniz klasik şiirlerden alıntılar mı yapıyorsunuz? Eski dergilerle dolu kutularınız mı var? Takıntılarınızı gizli tutmanıza gerek yok! Birçok erkek içten içe popüler kültürün en sevdikleri parçalarına olan hayranlıklarını paylaşabilecekleri bir kız arkadaş için can atar. İlgi alanlarınız farklı bile olsa hevesinize saygı duyacaktır.