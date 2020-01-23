Kadınlarda erkeklerin bayıldığı 7 tuhaf davranış

Bazı tuhaf davranışlar erkeklerin arkalarına bile bakmadan kaçmalarına sebep olabilir. Ancak bazı tuhaflıkları da çekici buluyorlar!

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    1- Çok yüksek sesle gülüyorsunuz

    Çok yüksek sesle güldüğünüz için utanıyor olabilirsiniz; ancak gerçek şu ki yüksek sese rağmen, gerçek bir kahkaha hayli çekici olabiliyor. Kişinin duygusal halleri bulaşıcıdır. Bir erkek, gerçekten eğlenen ve harika bir mizah anlayışı olan bir kadının yanındayken ister istemez iyi hissetmeye başlar. Erkekler olumlu bir şekilde desteklenmeyi severler. Komik olduğunu düşünüyorsanız basın kahkahayı!

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    2- Düşünürken dudağınızı ısırıyorsunuz

    Bir proje üzerinde düşünüyor, metroda yolunuzu bulmaya çalışıyor ya da ilk randevu gerginliği yaşıyorsunuz ve o anda kendinizi dudağınızı ısırmaktan alamıyorsunuz – tırnak yemekten iyidir! Kahvaltıda alt dudağınızı yiyor gibi görünmek istemiyor olabilirsiniz; ancak bu alışkanlığınızı hoşlandığınız çocuktan saklamanıza hiç gerek yok, çünkü onun çok hoşuna gidiyor!

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    3- Tatlıya ciddi bir düşkünlüğünüz var

    Kek, çikolata, dondurma… Eğer içinde şeker varsa, her an her yerde yiyebilirsiniz. Dengesiz beslenme düzeniniz yüzünden annenizden sıklıkla azar işitiyorsunuz; ancak şekerli gıdalara direnme konusundaki yeteneksizliğiniz erkeklere çekici ve sevimli geliyor.

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Yorumlar
10
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    25 Haziran 2019 Salı 09:46

    Bir kaçı hariç gerisi boş

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  • Misafir
     
    14 Kasım 2018 Çarşamba 08:44

    saçma

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  • Misafir
     
    16 Ekim 2018 Salı 15:12

    Valla neredeyse hepsi bana uydu :))))

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  • Misafir
     
    15 Ekim 2018 Pazartesi 13:31

    hangi dilden çeviriyse bana uymadı, yoksa erkek değil miyim

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  • Misafir
     
    15 Ekim 2018 Pazartesi 16:48

    bende değilim galiba

  • Misafir
     
    17 Ekim 2018 Çarşamba 11:15

    :)

  • Misafir
     
    25 Eylül 2017 Pazartesi 13:42

    emin misiniz ? ya:)

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  • Misafir
     
    20 Ağustos 2016 Cumartesi 21:26

    Aynen diğer maddeler nerede tuhaf

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  • Misafir
     
    15 Ağustos 2016 Pazartesi 17:45

    7 tane yazilmiş ama ben 1 ni gordum hem yuksek sesle gulen bi insan utanirmi hic utansa yuksek sesle gulmez heralde

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  • Misafir
     
    07 Şubat 2018 Çarşamba 09:17

    doğru:)))


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