Pembe Himalaya tuzu, Pakistan’dan, Himalayaların eteklerine yakın bir bölgeden köken alan bir kaya tuzu türüdür ki bu tuzun bin yıl boyunca önce lava ve sonra buza gömüldüğü, bu nedenle günümüzün toksinlerine maruz kalmadığı düşünülür.

Yemeğinize biraz Himayala tuzu eklemek, vücudunuzun elektrolitleri dengelemesine yardımcı olmak başta olmak üzere birçok fayda sağlayabilir:

Hücrelerin içindeki ve dışındaki su içeriğini düzenler.

Vücut pH'ınızı denger.

Metabolik işlevlere yardımcı olur.

Kemikleri güçlendirir.

Kan basıncını düzenler.

Kan dolaşımını iyileştirir.

Bağırsaklarınızdaki besinlerin emilimine yardımcı olur.

Toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırır.

Bütün bu besinsel faydalarının yanında Himalaya tuzu eşsiz özellikleri sebebiyle sadece yemeklerde kullanılmaz, bir doğal taş da sayılabilecek bu tuzu birçok farklı şekilde kullanıp, farklı faydalar edinebilirsiniz.

Himalaya tuzundan nasıl faydalanılır?

Bu pembe tuzu daha bütün parçalar halinde size veya yaşam alanınıza ait enerjileri temizlemek için de kullanabilirsiniz. Birkaç gün beklettiğiniz bir parça tuz, negatif enerjiyi emer ve arındırıcı olan suyla bunların çözülüp sizden uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.

İnsan vücudu, hava, su vb. bütün maddeler üç tip parçacıktan oluşan atomlardan ve onların birleşimi olan moleküllerden oluşur: protonlar (pozitif yük), elektronlar (negatif yük) ve nötronlar (yüksüz). Elektronlar, gezegenlerin bir yıldızın etrafında dönmesi gibi moleküllerinin yörüngesinde dönerler. Bazen bir elektron uçar ve uçtuğunda, hayattaki tek amacı küçük kayıp elektronunun bıraktığı boşluğu doldurmak olan pozitif yüklü bir iyon bırakır. Başka bir deyişle: başka bir molekülden bir yedek elektron çalmak ister hale gelir. Moleküler yapıdaki farklılıklar (en dış yörüngedeki elektronların sayısı, elektron bağlarının gücü ve yapısı vb.) nedeniyle bazı malzemeler elektronları diğerlerinden çok daha kolay kaybeder.

Himalaya tuz lambalarının negatif iyon yaydığı ve pozitif iyon üretimini engellediği bilinmektedir. Bu sayede havayı nötralize eder ve elektromanyetik radyasyon miktarını (görünür ışığın radyasyonu, radyo dalgaları, gama ışınları, mikro dalgalar, elektromanyetik radyasyon) azaltırlar. Bu elektromanyetik duman olarak tarif edilebilir.

Himalaya tuzundan üretilen lambalar ısıtıldıkları zaman bakterileri, alerjenleri ve kirleticileri bir mıknatıs gibi kendine çeker. Lambanın ısısı tuzdaki nem ve buharın buharlaşmasına neden olur ve kirleticiler tuzda kalırken lamba sadece saf su buharı verir. Bu süreç aynı zamanda havayı temizleyen ve kirletici ve elektromanyetik duman miktarını azaltan negatif iyonları da serbest bırakır.

Havadaki aşırı miktarda pozitif iyon, beyne giden kan ve oksijen beslemesini engelleyerek uyku kalitesini bozabilir. Bu nedenle, daha fazla negatif iyon oluşturarak havayı nötralize etmek, daha iyi uyku düzenini teşvik eder.

Bütün bu faydalardan yararlanmak için bu tuzu besin olarak tüketebilir, doğal taş olarak kullanabilir ve evinizde farklı şekillerde ağırlayabilirsiniz!

Referanslar:

Şuradan alındı: Dana. "Using Pink Salt To Infuse Your Life With Positive Energy!" http://fengshuidana.com/2017/08/29/using-pink-salt-to-infuse-your-life-with-positive-energy/ (29.08.2017).