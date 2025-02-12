Hey yapay zeka “Karnım ağrıyor”

Hey yapay zeka “Karnım ağrıyor”
Hayatın Sesi
Giriş: 12 Şubat 2025 15:24 Güncelleme: 12 Şubat 2025 15:25
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Ebru Küçükgökdemir

Günümüzde yapay zeka teknolojisi, parmaklarımızın ucunda olmasına rağmen, sağlık sektöründe verimli bir şekilde kullanabildiğimiz hala tartışmalı bir konu. Yapay zeka, hastalık teşhisinden tedavi planlamasına, ilaç geliştirmeden hasta bakımına kadar birçok alanda büyük potansiyele sahip. Ancak, bu potansiyeli ne kadar etkili bir şekilde kullandığımız sorusu hala cevabını arıyor.


Geçenlerde bir arkadaşım aradı ve sağlık sektörü tecrübelerimden ötürü birkaç soru sordu. Hangi bölüme gideceğimiz konusunda hala kararsızdı. Karnı ağrıyor ama dahiliye mi, gastroenteroloji mi? Bel fıtığı mı var? Ortopedi mi, beyin cerrahisi mi? Dişinizle ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Çene cerrahı mı, ortodontist mi, yoksa endodontist mi? Bu belirsizlik durumu, sadece hastalar için değil, aynı zamanda sağlık hizmeti sunucuları için de büyük bir sorun teşkil ediyor.


Peki, çözüm ne olabilir?

Bu karmaşık durumun çözümü için yapay zeka destekli dijital sağlık platformları önemli bir rol oynayabilir. Bu platformlar sayesinde hastalar, semptomlarını ve tıbbi geçmişlerini girerek doğru bölüme yönlendirilebilirler. Aynı zamanda sağlık kuruluşları da bu platformlar aracılığıyla hasta verilerini analiz ederek daha iyi hizmet sunabilirler.


Dijital sağlık kioskları: Kullanıcı ve şirket dostu bir çözüm

Dijital sağlık kioskları, bu noktada hem kullanıcı dostu hem de şirket dostu bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Kiosklar, hastaların hızlı bir şekilde kayıt yaptırmasına, randevu almasına ve hatta bazı basit sağlık ölçümlerini yapmasına olanak tanır. Aynı zamanda sağlık kuruluşları da bu kiosklar aracılığıyla hastalara bilgilendirici mesajlar gönderebilir ve hedef kitleye daha kolay ulaşabilirler. Özellikle genç kullanıcıların sanal etkileşimleri tercih etme eğilimi, kioskların amacına ulaşmasını kolaylaştıracaktır.


Sağlık sektöründe yapay zeka ve dijital teknolojilerin kullanımı, hem hastalar hem de sağlık hizmeti sunucuları için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak, bu teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılması için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Özellikle hasta yönlendirme ve bilgilendirme konusunda yapay zeka destekli çözümlerin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.



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