Halam hiç titiz değil

Bugüne kadar halamın yemeklerini o kadar severek ve beğenerek yerdim ki... Özeellikle geçirdiğimiz şu pandemi döneminde ondan biraz daha hassas olmasını beklerdim.

Birkaç hafta önce bir pazar günü kahvaltıya gittik ve bize gerçekten masada birçok şeyin olduğu bir kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltı hazırlarken yanına gittiğimde o kadar da hijyenik çalışmadığına dikkat ettim. "Bugüne kadar ilk kez mi dikkat ettin?" diyecek olursanız size hak veririm ama gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hazırlamış olduğu tabağın etrafını eliyle sıyırıyor, başka bir tabakta bulunan kaşığı diğerine geçiriyordu. Hatta belki inanmayacaksınız ama o kaşıkla ilk önce yapmış olduğu menemenin tuzuna baktı. İnanın bunları yazarken dahi rahatsız oluyorum ama ne yapacağımı bilemedim.

Bundan sonra birkaç kere daha gittim ama her gittiğimde yiyip geldiğimi söyledim. Böyle olunca da alındı bana. Sebebini anlamadı ama alındı. Sebebini anlamaması bile başlı başına bir sorun bence. Normalde kendisi çok güzel yemekler yapan ve yaptıklarının övülmesini seven biri. Ben de her yaptığında ona methiyeler düzerdim ve çok mutlu olurdu.

Son olarak bana ve herkese zorla yemek yedirmeye çalışıyor. Asıl bunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. 1-2 kere yemesem tamam da bu durumu onla paylaşmam gerekecek sanırım er ya da geç. Sizce ne yapmalıyım? İnsanlar böyle konularda hassas olur gibime geliyor. Halamı çok severim, umarım bana alınmaz...

Rumuz: Titiz birisi