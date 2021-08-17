Halam hiç titiz değil

Halamın yemek yaparken hijyenik olmadığını düşünüyorum...

Halam hiç titiz değil
İlişki
17 Ağustos 2021 Salı

Bugüne kadar halamın yemeklerini o kadar severek ve beğenerek yerdim ki... Özeellikle geçirdiğimiz şu pandemi döneminde ondan biraz daha hassas olmasını beklerdim.


Birkaç hafta önce bir pazar günü kahvaltıya gittik ve bize gerçekten masada birçok şeyin olduğu bir kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltı hazırlarken yanına gittiğimde o kadar da hijyenik çalışmadığına dikkat ettim. "Bugüne kadar ilk kez mi dikkat ettin?" diyecek olursanız size hak veririm ama gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hazırlamış olduğu tabağın etrafını eliyle sıyırıyor, başka bir tabakta bulunan kaşığı diğerine geçiriyordu. Hatta belki inanmayacaksınız ama o kaşıkla ilk önce yapmış olduğu menemenin tuzuna baktı. İnanın bunları yazarken dahi rahatsız oluyorum ama ne yapacağımı bilemedim.


Bundan sonra birkaç kere daha gittim ama her gittiğimde yiyip geldiğimi söyledim. Böyle olunca da alındı bana. Sebebini anlamadı ama alındı. Sebebini anlamaması bile başlı başına bir sorun bence. Normalde kendisi çok güzel yemekler yapan ve yaptıklarının övülmesini seven biri. Ben de her yaptığında ona methiyeler düzerdim ve çok mutlu olurdu.


Son olarak bana ve herkese zorla yemek yedirmeye çalışıyor. Asıl bunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. 1-2 kere yemesem tamam da bu durumu onla paylaşmam gerekecek sanırım er ya da geç. Sizce ne yapmalıyım? İnsanlar böyle konularda hassas olur gibime geliyor. Halamı çok severim, umarım bana alınmaz...

Rumuz: Titiz birisi

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.