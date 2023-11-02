Günlük burç yorumları: 4 Kasım 2023 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şimdi romantik bir ilişki, arkadaşlık ya da yaratıcı bir projeyle ilgili bir dönüm noktasına gelebilirsiniz sevgili Yengeç. Aynı zamanda kendi başınıza parlamak ya da işi ve takdiri paylaşmak arasında bir seçimle karşı karşıya kalabilirsiniz. Grup veya arkadaş faaliyetlerine gösterilen ilgi ile bireysel veya romantik ilişkiler arasında bir çatışma ortaya çıkarsa, cevap ılımlılık aramak olabilir. Hem kendi başınıza hem de bir grubun parçası olarak başarılı olma, büyüme ve gelişme arzunuz artık güçlü. Nitekim bir şeyden vazgeçilmesi gerekiyor ve bugün bunun ne olduğunu çok iyi görebilirsiniz. Kendiniz dahil herkesi ne kadar memnun etmek isteseniz de bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir.