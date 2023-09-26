Günlük burç yorumları: 28 Eylül 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi ilgi alanlarınızı ve ihtiyaçlarınızı o kadar uzun süredir bir kenara bırakıyorsunuz ki, onların ne olduğunu unutmaya başlıyor olabilirsiniz! Bugün yine kendinize öncelik vermek ve istediğiniz şeyi canınız istediğinde yapmak için güzel bir gün. Bir toplantıyı yeniden planlarsanız veya bir planı ertelerseniz dünya yıkılmaz. Zor kararlar vermek sizin için genelde kolay değildir ancak evren artık uzun süredir devam eden bir sorunla yüzleşmeniz ve bunu kesin olarak çözmeniz konusunda ısrar ediyor. Evet, kısa vadede biraz tatsız olabilir ama daha sonra cesur davrandığınız için memnun olacaksınız.