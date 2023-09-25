Günlük burç yorumları: 27 Eylül 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, işbirliği ve dostluk bugün genel olarak güçlü olsa da bazı küçük kafa karışıklıkları veya şüpheler havada asılı kalabilir. Huzursuz hissediyorsanız ve nedenini tam olarak bilmiyorsanız, kendinize çok fazla yüklenip yüklenmediğinize bakın. Duyduğunuz, şüphelendiğiniz veya hayal ettiğiniz bir şey karşısında sakinliğinizi kaybetmemeye çalışın. Şu anda duygularınız çok yüksek ve hayal gücünüz de aşırı aktif olabilir. İşleri halletmeye çalışırken bazen kendinizden çok fazla şey bekleyebilirsiniz. Günün oldukça garip enerjisinde fazlasıyla mevcut olan gereksiz stresten kaçının. Zihninizi serbest bırakıp açtıkça düşünceniz zamanının ilerisinde olur, eski rutinlere ve projelere yeni bir soluk getirme şansına sahip olursunuz. Bu, çeşitli küçük görevlere katılmak için iyi bir gün olabilir. Enerji seviyeleriyle ilgili belirsiz kaygıları bir kenara bırakırsak, yapılacaklar listenize bir boşluk ekleyebilirsiniz.
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