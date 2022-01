BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşyerinizle ilgili bazı olumsuzluklar sizi doğru yerde olmadığına dair düşüncelere götürebilir fakat bu mekânı aşıp kariyer alanınızı ipin ucuna koyuyorsa, tecrübeli birine danışmak gerekebilir. Her türlü kaos ortamından uzak durmak, çelişkili düşüncelerinizin yanlış yerlere çekilip ani hislerle büyük kararlar almanızı engelleyebilir. Şu an sadece not edin ve sakin bir zamanda tekrar düşünün.