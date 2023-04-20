Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2023 Cumartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir akıl hocası size öğrenmekte zorlandığınız bazı yeni şeyler konusunda yardımcı olabilir. Bu benzersiz kavram bir öğretmen veya sadece hayatınızda rehber olarak gördüğünüz biri tarafından öğretilebilir. Dünya görüşünüze uymayan fikirler gibi görünebilir veya size zor bir beceri veya anlamakta zorlandığınız karmaşıklıkta bir bilgi vermeye çalışabilirler. Sinirlenmek ve öğrenmeyi tamamen reddetmek yerine, bir molaya ihtiyacınız olduğunu fark ederek uzaklaşın. Her şey için yeterli kapasiteye sahipsiniz, sadece bunları sindirmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Sizin için doğru tempoda yürümeye devam edin.