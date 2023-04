Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2023 Cumartesi

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birisi her an bir korkunuzu harekete geçirebilir. Bir arkadaşınızın iyiliği için endişelenebilir veya duygularınızı şiddetlendirebilecek bir şakayla karşılaşabilirsiniz. Bunun sonucunda onlar sizin aşırı tepki verdiğinizi hissederken, sizin de onların çizgiyi aştıklarını düşündüğünüz bir tartışma ortaya çıkabilir. Çatışma o an öfkelendirici görünebilir ancak nasıl tepki vereceğinize dair herhangi bir karar vermeden önce anın hararetinin geçmesini beklemeye çalışın. Bu olayın kalabalık bir ortamda gerçekleşmesi ve insanların tepkileri de durumu zorlaştırabilir. Daha sakin bir ruh halinde ve yalnız bir ortamda çözmeye çalışmak en iyisi olacaktır.