Günlük burç yorumları! (22 Ekim 2021 Cuma)

22 Ekim 2021 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
22 Ekim 2021 Cuma

  • İstikrar için güvendiğimiz şeylerin sarsıldığını görebilirsiniz. Otorite figürlerinin bir rahatsızlıkla nasıl başa çıktığı konusunda hayal kırıklığına uğramanız olasıdır. Neyin işe yaramadığını öğrendikten sonra, neyin işe yaradığını daha kolay göreceksiniz. Düzen için, öncelikle her şeyin sarpa sarması gerekiyor.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı önemli konularda karşınızdaki ile aynı yerde olmadığınız giderek daha belirgin hale geldiğinden, uzun süredir devam eden sosyal ilişkilerinizde biraz ara açılıyor olabilir. Kaybettiklerinizin iyi tarafları için yas tutsanız da, geliştirmekte olduğunuz yeni bağlantıların farkında olmaya çalışın. Sizi çağıran maceraların ve öğrenme fırsatlarının peşinden gitmek, yaptığınız şeylere değer veren insanları günlük yaşamınıza getirmenize yardımcı olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, isteseniz de istemeseniz de, otorite figürleriyle aranızda bir çelişki hissedebileceğinizden, kendinizi yoldan çıkmış bir şekilde dolaşırken bulabilirsiniz. Herhangi bir çatışmaya rağmen çevrenizdeki diğer insanların yaşamlarını pratik yollarla iyileştirmeyi başarabilirseniz, sizinle güçlerini birleştirmeye ilgi duyabilirler. Otoriteye boyun eğmek genellikle derinlere kök salmış bir alışkanlık olsa da, insanlar büyük olasılıkla gerçekten faydalı olanın ne olduğunu göreceklerdir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyayla ilgili olarak kabul etmiş olabileceğiniz bir inanç sizi kısıtlıyor olabilir ve nihayet bugün bunun farkına varabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken kendinizi güvende hissettiğiniz sevgi dolu bir ilişki, herhangi bir çatışma hakkında konuşmanız ve nasıl ilerleyeceğinize karar vermeniz için size alan verebilir. Bunu tartışırken, sınırlayıcı bir fikri aynı derecede sınırlayıcı bir başkasıyla değiştirmediğinize emin olun.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şaşırtıcı bir haber, bugün sizi bir çıkmazdan kurtarabilir. Rahat bir iş ve ev hayatı rutini bile, başka bir dikkat dağıtıcınız yoksa bunaltıcı gelebilir. Daha büyük dünyadaki bu sorun size kişisel olarak üzücü bazı sorunları hatırlatsa da, bu endişelerle doğrudan yüzleşmenin ve düzenli aktivitelerinizin dikkatinizi dağıtmasına izin vermenin zamanının geldiğini gösterebilir. Şu anda her şeyin cevabını alamayabilirsiniz, ancak arkadaşlarınızla konuşmak yardımcı olacaktır.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Heyecan, profesyonel yaşamınızda yenilikçi bir fikir için hevesinizi ateşleyebilir, ancak onayını çok istediğiniz biri, hak ettiğini düşündüğünüz cevabı vermeden fikrinizi reddedebilir. Cesaretinizi fazla kaybetmemeye çalışın. Dünyanın, onların belirli görüşlerinden daha büyük olduğunu kendinize hatırlatın ve eleştirilerinin, kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz ve planınızın eksik noktalarını ele almanız için sizi motive etmesine izin verin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Üretken olmak ve yapılacaklar listenizdeki öğeleri kontrol etmek bugün sizin için en önemli öncelikler gibi görünebilir, ancak odaklanmak düşündüğünüzden daha zor olabilir. Fiziksel veya entelektüel olarak maceracı bir şey yapmak için beklenmedik bir fırsat size doğru geliyor. Sevdikleriniz sizinle birlikte bu maceranın peşinden gitmek isteyebilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sakin ve saydı değer bir imajı koruma arzusu, başka biriyle derinden bağlantı kurma isteğinizle çatışabilir. Gerçek bir konuşma, beklediğinizden daha az korkutucu olarak sizi şaşırtabilir. Ciddi bir maske takmadığınızda da işlerin yolunda gidebileceğini görmek sizi rahatlatırken, neden böyle önyargılarınızın olduğu deşmeniz gerekebilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın zamanda geçmişinizin sizi geride tutan bir yönünden kopmuş olabilirsiniz. Yıkıcı bir ilişkiye bu tür dalgalar yaratmak için tüm krediyi vermek cazip gelse de, kendinize de eleştirmeyi unutmayın. İnsanlar genelde kendileriyle aynı frekanstaki kişileri hayatına çekme eğilimdedirler. Bu kendinizi suçlamayı gerektirmese de durup düşünmeyi zorunlu kılıyor.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda sağlığınızı desteklemek için yaptığınız bazı değişikliklerden gurur duyabilirsiniz, ancak çevrenizdeki insanlar eleştirel olabilir. Seçimlerinizi gerçekten anlayanların, çevrimiçi bir toplulukta olduğu gibi başka bir yerde bulmanız gerekebilir. Fiziksel olarak uzakta olsalar bile, sizi daha az yalnız hissettireceklerdir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Risk almanın finansal etkisi şu anda sizi endişelendirebilir, düşündüğünüz bir planı dile getirebilmeniz bile kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olabilir. Seçeneklerinizi değerlendirirken, önce durumun tamamını gördüğünüzden emin olun. Sizin lehinize çalışan, kolayca görünmeyen faktörler olabilir ve bunlar bir riski sizin için daha az tehlikeli hale getiriyor olabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki eğlence eksikliği, özellikle normalde heyecan verici olduğunu düşündüğünüz şeyleri yapma yolunuzu engelleyen sağlam engeller varsa, bu zamanda size yük olabilir. Etrafınızdaki insanları takdir etmek için çaba sarf etmek, bakış açınızı değiştirebilir ve gözden kaçırdığınız fırsatları görmenize yardımcı olabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Profesyonel bir işbirliği sizi normalde kendinize saklayacağınız bir şeyi açıklamaya zorlayabilir. Sakladığınız şeyden utanıyor olsanız da bu kişiden gelen şefkatli bir yanıt, bu konudaki tutumunuzu değiştirebilir. Bu bilgiyi herkesle paylaşmanın gereği yok ancak kendiniz hakkında kötü hissetmek zorunda olmadığınızı öğrenmek, genel hayata olan güveninizi artırabilir.

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