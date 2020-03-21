21 mart cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
21 Mart 2020 Cumartesi
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Daha büyük bir hedef için çalışmaya başlayacağınız bir gün. Hedefinizden uzaklaşıyormuş gibi hissetseniz de yavaş yavaş ona yaklaştığınızdan şüpheniz olmasın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam evinize misafir gelebilir. Gün boyunca çok meşgul olduğunuz için akşamı dostlarınızla beraber geçirmek size iyi gelecektir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gereken şeyleri düşünmek ve aynı zamanda aileniz için endişelenmek bu aralar zihninizi fazlasıyla yoruyor olmalı. Meditasyon yapmak biraz olsun iyi gelebilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda çok fazla para harcadığını fark etmiş olmalısınız ve bu harcamalar ihtiyaçlarınızdan dolayı olmadığı için de sırtınıza ayrıca bir yük oluşturuyor. Paranızı bu ay daha bilinçli bir şekilde harcamaya özen gösterin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tam da sizin gününüz! Çok mutlu, heyecanlı ve gelecek hakkında da umutlu hissediyorsunuz. Ailenizle ve arkadaşlarınızda olan ilişkinizde de uyumlu olmanız ayrıca çok güzel.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle beraber yaptığınız küçük bir kaçamak dikkatli olmazsanız gereksiz bir harcamaya dönüşebilir. İşleri biraz daha basit tutmaya özen gösterin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle birbirinize vakit ayırmak konusunda zorlandığınız bir dönem. Nihayet yalnız kaldığınızda ikiniz de telefonlarınızı kapatmalı ve baş başa romantik saatler geçirmelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün daha önce hiç tanışmadığınız insanlarla muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Güler yüzlü olmaya devam ettiğiniz sürece hiçbir sorun yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızda seyahat ve macera dolu planlarınız var. Ancak bu aralar bu planları gerçekleştirmek ne yazık ki mümkün değil. Biraz daha sabretmelisiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çevrenizdeki insanları ikna etme konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Siz ne kadar ikna edici konuşursanız konuşun karşınızdaki bildiğini yapmaya devam edecek. Bu kişiyi zorlamamaya özen göstermelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kısa mesafe bile olsa tüm seyahatlerinizi iptal etmeniz gerekiyor. Bu aralar evde kalmanız hem sizin hem de aileniz için daha sağlıklı olacak.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli kararlar alma konusunda hiç zorlanmayacaksınız. Kafanızda her şey çok net, uzatmadan kararlarınızı uygulama zamanı.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız sizi bir eğlence yerine davet edebilir ancak siz evde kalmayı yeğleyeceksiniz. Güzel bir film açın ve evde olmanın tadını çıkarın.
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