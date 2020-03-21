İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlarda çok fazla para harcadığını fark etmiş olmalısınız ve bu harcamalar ihtiyaçlarınızdan dolayı olmadığı için de sırtınıza ayrıca bir yük oluşturuyor. Paranızı bu ay daha bilinçli bir şekilde harcamaya özen gösterin.