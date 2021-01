TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rüyalar, nostalji ve her şeyin eskiden ne kadar harika olduğuna dair düşünceler aklınızda dolanıyor ve bunlar sizin üzerinde güçlü bir etkiye sahip. Tüm bu nostaljiye kapılmadan önce, sadece kalbinizle değil, zihninizle her şeyi doğru hatırladığınızdan emin olun. Belki de hayatınız şu an daha iyidir.