20 Ocak pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
20 Ocak 2020 Pazartesi
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Bu aralar çok konuşkansınız. İster telefonda isterseniz biriyle yüz yüze konuşuyor olun karşınızdaki kişinin lafa başlamasına izin vermiyorsunuz. Biraz da karşı tarafı dinlemeye çalışsanız iyi olacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza biraz romantizm eklemek istiyorsunuz ama burnunuzun dibinde olan fırsatları fark edemiyorsunuz. Sürekli vakit geçirdiğiniz birinin size karşı olan ilgisini görmezden gelmek yerine ona karşılık verin, pişman olmayacaksınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize güvenmek ve her şeyi başarabilmek istiyor olduğunuz bir dönemdesiniz. Ancak bunu yapmaya çalışmak her zaman doğru olmayabilir. Sadece egonuzu tatmin etmek adına hareket etmemeye dikkat etmelisiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünkü sivri tavrınız sizden pek hoşlanmayan insanların gözüne batabilir. Kimseye yaranmak zorunda değilsiniz, söyleyeceklerinizden geri kalmayın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün içgüdülerinize göre hareket etmeniz tehlikeli olabilir. Büyük bedeller ödemek zorunda kalmasanız bile istemediğiniz bir yola girmeye başlayabilirsiniz. Dikkatli olun!
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sosyal medyadan, magazin dergilerinden ve televizyondan uzak durmaya çalışın. Aslında gerçek olmayan “mükemmel” hayatları görmek canınızı sıkacaktır. Kendi hayatınıza odaklanmayı deneyin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zamanınızdan fedakarlık yapıp emek harcayacağınız işleri sırf önemli birileri sizden istedi diye yapmamalısınız. İçinizden gelmeyen bir şekilde yaptığınız her işin kalitesi de buna göre olacaktır. Bunu göz önünde bulundurun.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizde ya da okulunuzda dönen dedikodulara rağmen arkadaşlarınızla beraber günün tadını çıkarmayı başaracaksınız. İnsanları zorla susturamayacağınıza göre bırakın konuşsunlar…
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapacak bir şey bulamadığınızdan dolayı canınızın sıkıldığını fark ediyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sorun ve boş vakitlerinizi onlara yardım ederek değerlendirin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kimsenin hatasını düzeltmek zorunda değilsiniz. Bunu insanların iyiliğini düşünerek yapmanıza rağmen kötü karşılıklar alıyorsunuz ve bu kalbinizi kırıyor. Bırakın kendi hatalarından kendileri ders çıkarsınlar.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizle ya da çocuğunuzla aranızda geçecek bir diyalog istemediğiniz bit yöne doğru evrilebilir. Bunu engellemek için ipleri elinizde tutun.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük anlaşmazlıklar yaşadığınız biriyle bugün uzlaşmak için masaya oturmalısınız. Yetişkin olduğunuzu hatırlayın ve buna göre davranın. İnatlaşmanın bir anlamı yok.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanız dağınık ve nasıl odaklanacağınızı bilemiyorsunuz. Zamanınızı nasıl konsantre olacağınızı düşünerek harcamak yerine her zamanki rutininize devam edin. Maillerinizi cevaplayın, bitirmeniz gereken evrakları hazırlayın…
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