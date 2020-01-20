BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize güvenmek ve her şeyi başarabilmek istiyor olduğunuz bir dönemdesiniz. Ancak bunu yapmaya çalışmak her zaman doğru olmayabilir. Sadece egonuzu tatmin etmek adına hareket etmemeye dikkat etmelisiniz.