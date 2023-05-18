Günlük burç yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi

20 Mayıs 2023 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 18 Mayıs 2023 10:24 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 10:31
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  • Bugün hiç beklemediğiniz günlerden biri olabilir. Tamamen farklı beklentilerle çıktığınız bu yolda kendinizi bambaşka bir yolculukta bulabilirsiniz. Bunun daha iyi olup olmadığı hem sizin bakış açınıza hem de adaptasyon yeteneğinize bağlıdır. Bu, elinizde bir hamur gibi şekillenebilecek günlerden biri. Onu keskin sınırları olmamak kaydıyla, şekilden şekle sokabilirsiniz. Yeter ki plânlarınızda bir aksama olduğunda durumdan şikayetçi olmak yerine hızlı bir şekilde uyum sağlayın ve yeni bir stratejiyle yeniden başlayın. Tek başınıza olsanız bile bir takım lideri olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmamalısınız!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün adeta Midas dokunuşuna sahipsiniz. Aslında geç de olsa fark etmişsindir ki aklından geçen her ne varsa hayatınızda belirmeye başladı ve maalesef ki buna korkularınız da dahil. Bugün, zihninizden geçenleri hızla eyleme geçirin ve yolunuza çıkan yeni fırsatlar hakkında harekete geçin. Maddi başarınızı sağlayan akıl hocalarınız, rehberleriniz veya sizi izleyen melekleriniz olabilir. Hayatın size gösterdiği şeylere kendinizi açma zamanı. Şansınıza yeteri kadar inanmıyorsanız bunun altında yatıyor olabilecek derin inançları sorgulayın. Bir şeyleri hak etmediğinize dair acımasız bir yerleşik düşünceniz olabilir mi? Sorular zor ancak cevapları hayat kurtarıcı olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki gerçekten zorlu bir bölümün sonu geldi. Artık gelişmeniz ve size iyi gelecek ilişkilere ulaşmanız için harika fırsatlar karşınıza çıkıyor. Sonunda, yaşam için daha geniş vizyonunuzu aklınızda tutarak akıllıca bir seçim yaptınız. Şimdi, tüm bu bilgeliği yaratıcı eylemle harmanlamaya ve yeni bulduğunuz yeni seçenekleri test etmeye ne dersiniz? Uzun vadeli düşünün, buna göre hareket edin ve imparatorluğunuzu şimdi kurmaya başlayın. Attığınız her adım, birkaç katı ödülle sonuçlandırıyor ve bu şanslı dönemi iyi kullanmak sizin elinizde. Dışarıdan gelen ve moral bozmaya yönelebilen eleştiriler konusunda dikkatli olun. Kimsenin fikri sizinkinden daha doğru olamaz!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Buraya gelmek için çok çalışmış olabilirsiniz ama dönüp kendinize bir bakın, şimdi istediğiniz her şeyi elde etmiş durumdasınız! Yalnız bu, her şeyin diğer herkese ne kadar kolay geldiğini veya sizin gözünüzde her şeyin mükemmelden biraz daha az olduğunu kabullenmenizi biraz zorlaştırmış olabilir mi? Hiç durup şükretmeden ileriye doğru hücum etme yoluna girmenize izin vermemeye çalışın. Aradığınızı bulmak için farklı bir yöne bakın, çünkü gerçekten kutlayacak çok şeyiniz var ancak alıştığınız için bunu yeteri kadar göremiyor olabilirsiniz. Güneş parlıyor, su akıyor, çiçekler açıyor, neden hala ayaklarınızın altındaki kayalara odaklanıyorsunuz?

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hızlı büyüme, mutlu zamanlar, çökmekte olan şeyler, yeni ilişkiler yeni başlangıçlar ve kesinlikle para. Şimdi bunların hepsi hem aklınızda hem de hayatınızda kendine yer buluyor. Buraya gelmek için çok çalıştınız ve masumiyetiniz, çocuksu merakınız ve inancınız sizi devam ettirdi, yolunuza çıkan her şeyde daima güneşli tarafı aradınız. Planlıyor olabileceğiniz hareketler için kesinlikle hazırsınız ve muhtemelen yakın zamanda meyvelerini verecekler. Bunu sonuna kadar hak ettiniz, bu yüzden hiçbir şeyden korkmayın ve kesinlikle olayların akışına karşı koymayın. Lüks ve bereketli zamanlar sizi bekliyor. Peki siz riske girmeye hazır mısınız? İçgüdülerinize güvenin ve liderliği ele alın.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Parlak fikirler, yeni başlangıçlar ve hatta yeni ilişkiler dahi size ilahi bir şekilde yönlendirilmiş gibi hissettirmiş olabilir ancak hepsini hak etmek için çok çalıştınız. Yine de tüm bu zaferlere rağmen hayat biraz cansız mı geliyor? Mutluluğa ulaşmak için mücadele ediyor musunuz ve bu yük kaldırılamayacak kadar mı fazla? Yükü paylaşarak ilerleyin çünkü gerçekleşmeyi bekleyen bir kutlama var. Detaylara ve hala çok çaba gerektiren şeylere değil, hayatınızda iyi giden şeylere odaklanın. Zamanında hareket etmek için işlerin kendilerini yoluna koymasına izin verin. Ailenizi mutlu etmeye odaklanın ve şimdi evde olma hissini memnuniyetle karşılayın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, hayatınızda ilerlemek için büyük bir çaba gösterdiniz ve şimdi neredeyse bir pusudan çıkıyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Nihayet terazi sizin lehinize dengeleniyor. Kendinizi bir durumda zincirlenmiş hissediyorsanız, işleri harekete geçirmenin sırrı, almayı beklediğinizden daha fazlasını vermek olabilir. Şüpheli bir şey kokusu alırsanız, harekete geçmeden önce biraz bekleyin. Ateşkes teklif edin ancak liderliği ele geçiren ilk kişi olmadan önce bekleyin. Maddi varlıklara fazla bağlı olmak daha da baskıcı gelebilir, bu yüzden kavrayışınızı bırakın ve her şeyin akmasına izin verin. Yeni zeminler aramak, tatminsizlikten çok meraktan kaynaklanabilir. Bu duruma nasıl yaklaşacaksınız?

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir şeylerin yaratıcı akışını durduran şey, sizin özgürce paylaşmaya karşı direnişiniz olabilir. Yakında yeni ve canlandırıcı bir şey yaklaşıyor ve yolunuza çıkan her yeni şeyi kovalamak yerine savaşlarınızı seçip sizin için en iyi olanın perspektifinden seçimler yaparsanız bundan en iyi şekilde yararlanabileceksiniz. Gizemli bir kutuda saklanan her şey, masadaki en değerli hediye olamaz. Bazen gözünüzün önünde duran en küçük elmas, alınabilecek en değerli şey olabilir. Bugün bu bakış açısıyla bazı şeyleri yeniden gözden geçirmek ister misiniz? Daha önce hiç yapmamış olabileceğiniz bir şey yapın. Bu, alıştığınızdan biraz daha fazlasını paylaşmak veya kendinizi kime erişilebilir kılmak istediğinizi size bildirmek için içgüdülerinize güvenmek anlamına gelse bile.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir adım ileri iki adım geri gidiyor olabilir misiniz? Böyle bir kısır döngüyle yaşamak zorunda değilsiniz. Son zamanlarda zihninizde dönüp duran tek şey bu olsa bile, özellikle mali durum nedeniyle uykusuz geceler, odaklanmanız gereken şey olmayabilir. Yeni bir fırsata adil bir şans verdiniz ve hatta daha önce hayatınızda kötü şeyler yaşadıktan sonra belki de bu konuda kitabına göre hareket etmeye çalıştınız. Önceki başarısızlıkların sizi karamsar hissettirmesine izin vermeyin. Kapana kısılmış değilsiniz sadece belirli bir şekilde düşünmeye alışkınsınız ve bunu değiştirmeniz biraz zaman alacak. Gecikmeler mutlaka bir hayır anlamına gelmez, aynı zamanda hedefinize ulaşmak için kullanmak isteyebileceğiniz yeni bir rota belirleme fırsatları da olabilir. Geminiz limana yaklaşıyor ve yakında ilerlemek için birçok seçeneğiniz olacak.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir şey size daha genç bir ruh tarafından aktarılıyor veya teklif ediliyor ve kesinlikle daha büyük, ilahi bir güç tarafından gönderildi. Ayrıca, bazıları için, ailenize olan bağlılığınız ve bu kadar özgürce paylaştığınız sevgi, hayatınıza büyük ölçüde geri dönüyor. Hayatın size somut ya da sevgiyle dolup taşma hissi veren nimetler yağdırmasını bekleyin. İlerlemenin yolu, gözlerinizi açık tutmak ve aklınızı ve duygularınızı yolunuza çıkan her şeye uyarlamaya istekli olmaktır. Bu duruma bakın, dışarıdan birinin bakış açısını elde edin ve gereksiz savaşlara sürüklenmeden gerçeğinizi iletmenize izin verin.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızda bir çatışma veya kararsız bir enerji varsa, oyunda ilahi bir müdahale vardır ve herhangi bir kelimeyi karıştırmadan ne istediğinizi net bir şekilde konuşmaya itiliyorsunuz. Aynı anda birkaç şeyle oynamanız ve hatta belki bir seçim yapmanız gerekebilir ancak önünüzdeki tüm seçenekleri ancak yukarı bakıp evrenin sizin için nasıl bir plan kurduğunu anlarsanız görebileceksiniz. İçinize bakın, derinlemesine düşünmek için zaman ayırın ve zihniniz hâlâ başka yerlere gitmeyi seçebilse de, sizin için yararlı olan yönleri fazla düşünmesine izin verin. Çatışmanın diğer tarafında hareket var, bu yüzden bir an önce harekete geçmeye çalışın.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir nefes alın ve kesinlikle biraz dinlenin. Egzersiz yapabileceğiniz günler vardır ve desteğe, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz günler vardır. Bugün, enerjinizi yapmak istediğiniz şeylerden çok dikkat etmeniz gereken şeylere odaklamanız gereken bir gün. İleride karşılaşacağınız daha büyük şeyler hakkında kendinizi şarj edin ve gerektiğinde daha ince ayrıntıların ele alınmasına izin verin. Kendinizi bir şey için hırpalamak yerine, işleri hızlı ve yaratıcı bir şekilde halletmek için destek isteyin. Çok fazla stres tek başına sizi yorar ancak hedeflerinize başkalarıyla yavaş yavaş ulaşmak sizi bir lider yapar.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün uzun bir süredir sorumluluğundan kaçtığınız bazı şeyleri sonunda sırtlamaya başlayabilirsiniz. Muhtemelen durum, beklediğiniz kadar kötü sonuçlanmayacak. Direksiyonun başına geçmek yorucu olabilse de istikameti de siz belirliyorsunuz. Bu seçimi yaparken üzerinize yapışmış olabilecek bazı kalıplardan uzaklaşmak için özel bir çaba harcamayı düşünün. Farkında olmasanız dahi bazı yanlışları sırf size öyle öğretildiği için tekrar ediyor olabilirsiniz. Bu alışkanlık haline gelmiş düşüncelere karşı durmak zor olsa da gerçek bir özgürlük için ödemeniz gereken bir bedel.

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