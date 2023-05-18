Günlük burç yorumları: 20 Mayıs 2023 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir şeylerin yaratıcı akışını durduran şey, sizin özgürce paylaşmaya karşı direnişiniz olabilir. Yakında yeni ve canlandırıcı bir şey yaklaşıyor ve yolunuza çıkan her yeni şeyi kovalamak yerine savaşlarınızı seçip sizin için en iyi olanın perspektifinden seçimler yaparsanız bundan en iyi şekilde yararlanabileceksiniz. Gizemli bir kutuda saklanan her şey, masadaki en değerli hediye olamaz. Bazen gözünüzün önünde duran en küçük elmas, alınabilecek en değerli şey olabilir. Bugün bu bakış açısıyla bazı şeyleri yeniden gözden geçirmek ister misiniz? Daha önce hiç yapmamış olabileceğiniz bir şey yapın. Bu, alıştığınızdan biraz daha fazlasını paylaşmak veya kendinizi kime erişilebilir kılmak istediğinizi size bildirmek için içgüdülerinize güvenmek anlamına gelse bile.