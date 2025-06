Günlük burç yorumları: 20 Haziran 2025 Cuma

20 HAZİRAN 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, şu anda yapacağınız küçük pratik değişiklikler ileride ödül getirebilir, ancak bugün bazı anlarda zamanlama uyumsuzluğu can sıkıcı olabilir. Mars ile Satürn arasındaki uyumsuz açı, gelgitli bir ruh haline neden olabilir. Bir yandan temkinli olma ya da yavaşlama ihtiyacı hissederken, diğer yandan bir arzunun peşinden gitmek için baskı altında ya da sabırsız hissedebilirsiniz. Bir şeyleri ilerletmeden önce planları ince ayara tabi tutmak ve ayrıntıları doğru şekilde oturtmak daha iyidir. Şu an için iç dünyanızda çok fazla şey olup bittiğinden, dış dünyayla mücadele etmek yerine, geri çekilmek daha faydalı olabilir. Ay'ın bugün güneş haritanızın on ikinci evinden geçişi, nefes almak için yavaşlamanın sizin için hayati olduğunu gösteriyor. Şu anda sakin davranmak mantıklı olur.