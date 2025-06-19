Günlük burç yorumları: 20 Haziran 2025 Cuma

Ay, günü cesur ve doğrudan bir burç olan Koç'ta geçiriyor.Koç burcundaki Ay enerjik ve girişimci olsa da, bugün Koç'un yöneticisi Mars, Satürn ile bir beşlik açı (quincunx) oluşturuyor ve bu da dur-kalk tarzı bir enerjiye işaret ediyor.Bu açı etkisindeyken bir konuyu zorlamak muhtemelen dirençle karşılaşacaktır.Bazen bu direnç içsel olabilir; kararsızlık ya da korku doğrudan harekete geçmemizi engelleyebilir.Bu geçiş, bardağın boş tarafını görmeye yatkın bir bakış açısını tetikleyebilir.Kurallar, kısıtlamalar ve sınırlar ağır gelebilir ve isteklerimizle, arzularımızla uyum içinde olmaları zorlaşabilir.Sonuç olarak zamanlamamız bozulur ve planlarımızı ayarlama ihtiyacı belirginleşir.

Güneş-Uranüs yarısekstiline doğru ilerlerken, kendi yolumuza gitme ve bağımsız olma fikriyle mücadele edebiliriz.Bunu istesek de, bu dürtüleri kişiliğimize entegre etmek ya da tutarlı şekilde harekete dökmek zor olabilir.Güneş'in yeni bir burca geçmesinden bir gün önceki bu günde, etkili kararlar almaktan kaçınmak en iyisi olacaktır.