20 Aralık cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
20 Aralık 2019 Cuma
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Yol ayrımları sizi korkutuyor olabilir. Fakat Jüpiter ve Uranüs’ün yaptığı açılara göre artık kendinize bir yön belirlemeli ve hızla ilerlemelisiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin ilerleyen günlerde sizi çok güzel fırsatlar bekliyor olacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız da sizin için en az aileniz kadar önemli olmalı. Sevdiğiniz insanları birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırmak için mükemmel bir gün. Hemen bir etkinlik planlamaya başlayın!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer bugün arkadaşlarınızla buluşmayı düşünüyorsanız onları evinize akşam yemeğine davet edin. Yemek yerken edilen sohbetler sizi dostlarınızla daha da yakınlaştıracak ve keyifli bir akşam geçirmiş olacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan birinin maddi olarak zor zamanlar geçiriyor olması sizinle beraber eğlenemeyeceği anlamına gelmiyor. Eğlenceli bir Cuma akşamı için dışarı çıkmak şart değil. Evde de istediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gereken bir sunumun olması sizi gereğinden fazla geriyor olmalı. Kendinize güvenin çünkü tahmin ettiğinizden de daha çok şey biliyorsunuz ve bunu insanlara aktarmaya hazırsınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün için yapmayı planladığınız ev işlerinin eşiniz tarafından halledildiğini duyduğunuz anda sevinçten uçacaksınız. Eşinize teşekkür etmek için onu yemeğe çıkarmaya ne dersiniz?
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve özel hayatınızdaki dengeyi tutturamamanız sizi zorluyor olmalı. Etrafınızdaki negatif enerji yayan insanlardan uzaklaşmaya çalışın ve enerjinizi yükseltecek etkinliklere katılın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üstesinden gelemediğiniz zorluklar için sizden daha bilgili insanlardan yardım almaktan çekinmeyin. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” cümlesi kulağınıza küpe olsun.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabahın erken saatlerinde kendinize koyduğunuz yeni bir hedef olmalı. Bu hedefe ulaşmak için var gücünüzle çalışacak ve hatta gece geç saatlerde istediğiniz neticeyi alacaksınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her zaman neşeli olmanız mümkün değildir. Eğer bugün içinizden hiçbir şey yapmamak geliyorsa bunu kabullenin. Hissettiklerinizi kabullenmek kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yeni fikirlere alışmak sizi zorlayabilir. Fakat bu fikirleri kabul etmezseniz ileride pişman olabilirsiniz. Bu yüzden alıştıklarınızdan biraz uzaklaşıp yeniliğe adım atmalısınız.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Spor yapmaya başlamak istiyorsunuz ama asla başlayamıyorsunuz. Bugün kendinizi motive etmeli ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmalısınız. Emin olun spor yapmayı çok seveceksiniz!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün içinizde derinlerde sakladığınız büyük bir güç var. Bu gücünüzü yaratıcılığınızla birleştirdiğiniz taktirde karşınıza çıkan engelleri kolaylıkla yıkacaksınız.
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