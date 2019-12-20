Günlük burç yorumları! (20 Aralık 2019 Cuma)

20 Aralık cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Yol ayrımları sizi korkutuyor olabilir. Fakat Jüpiter ve Uranüs’ün yaptığı açılara göre artık kendinize bir yön belirlemeli ve hızla ilerlemelisiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin ilerleyen günlerde sizi çok güzel fırsatlar bekliyor olacak.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınız da sizin için en az aileniz kadar önemli olmalı. Sevdiğiniz insanları birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırmak için mükemmel bir gün. Hemen bir etkinlik planlamaya başlayın!

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğer bugün arkadaşlarınızla buluşmayı düşünüyorsanız onları evinize akşam yemeğine davet edin. Yemek yerken edilen sohbetler sizi dostlarınızla daha da yakınlaştıracak ve keyifli bir akşam geçirmiş olacaksınız.

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