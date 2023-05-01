Günlük burç yorumları: 2 Mayıs 2023 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mevcut görüntünüze takıntılı olmak bir özgüvensizlik yaratabilir. Başkaları tarafından nasıl algılandığınızı kontrol etmek istiyor olabilirsiniz ancak insanları spesifik bir şey düşündürmeye çalışarak, onları diğer yöne sürüklüyor ve işinizi zorlaştırıyor olabilirsiniz. Bazen, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü kontrolünüz dışındadır! Siz kendiniz olun ve bırakın anlayabilenler sizi anlasın. Yakın zamanda yaşanacak bazı gelişmeler sizi oldukça meşgul kılarak zihninizi zaten bu sorulardan uzaklaştıracak. Bir süredir halletmediğiniz, ertelediğiniz işleri bu yoğun döneme adım atmadan önce çözüme kavuşturmanız mantıklı olabilir.
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