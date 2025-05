Drape duvaklar

Prenses tarzı, dökümlü duvaklar genellikle başın iki tarafına gerleştiriliyor, romantik bir görünüm sağlıyor. Romantik saç aksesuarlarıyla birlikte gelinlere ayrı bir zarafet katıyor.

Referanslar

Jamie Cuccinelli. "6 Wedding Veil Trends Brides Are Loving, According to Kleinfeld Bridal". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/wedding-veil-trends-11732765 (12.05.2025).