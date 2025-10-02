Günlük burç yorumları: 2 Ekim 2025 Perşembe

2 EKİM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugünkü Merkür-Jüpiter karesiyle birlikte, insanlar bir konuyu dramatize edebilir veya büyük resmin tamamını görmeden önce sonuçlara atlayabilir. Zihinsel huzursuzluk bazı sorunları karıştırabilir. İlginç fikirlere ve keşiflere yol açabileceği doğru olsa da, şimdilik her şeyi biraz temkinli karşılaman en iyisi olabilir. Gün, coşku için iyi bir enerji taşısa da, senin için önemli olan bir şeyle ilerlemeden önce tüm gerçeklere sahip olduğundan emin ol. Bugünkü eğilim, olayları çarpıtılmış bir mercekten görmek, muhtemelen bir konunun önemini veya değerini abartmaktır. İyimserlik gibi hissettiren şey, aslında fazla ileri gitme veya hayalperestlik olabilir. Ayrıca, kendinden önce konuşmaya ve sonunda bir şeyi erken açıklamaya eğilimli olabilirsin. Başkalarının seni anladığına dair güvenin yanlış iletişime yol açabilir, ancak hassas bilgileri açığa vurmanın zamanı değil. Muhakemen şaşmış olsa bile, bu fırsatı yeni olasılıklar hayal etmek ve bunları daha sonra iyileştirmek için kullanmayı hedefle.