Günlük burç yorumları: 2 Ekim 2025 Perşembe

2 EKİM 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay, bugün projelerin, sözlerin veya parasal durumun hakkında gerçekçi olduğunu hissetmek çok kolay olabilir, ancak bugünkü Merkür-Jüpiter karesi seni olayları germeye (sınırları aşmaya/abartmaya) eğilimli kılıyor. Alternatif olarak, eksiksiz bir bilgiyle çalışmıyor olabilirsin. Her iki durumda da, aceleci kararlar almana yol açıyorsa, aşırı iyimser düşüncelere karşı dikkatli olman daha iyi. Bu geçiş daha büyük düşünmeyi teşvik eder, ancak bunu çok ileri götürmemek için biraz öz denetim gerektirir. Eğilim, her türlü düzeyde limitlerinin ötesinde yaşamak olabilir, bu da muhakemeni bozabilir. Ancak, şimdilik bunu yalnızca hayal gücüne bırakırsan, daha sonra iyileştirme gerektiren iyi fikirler ortaya çıkabilir. Ayrıca, birinden istediklerin ile onların senden istedikleri arasında dengesizlikler olabilir, ancak bunun geçici olabileceğini ve sabırlı olmanın şu anda sana en iyi şekilde hizmet edeceğini unutma.
