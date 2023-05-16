Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2023 Perşembe

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha ileriye gidebilmek için birlikte çalışacak bir ekibe ihtiyacınız var. Tek başınayken, yaptığınız şeyi fark edecek kimse olmaz ve her şeyi kendi başınıza nasıl yapabilirsiniz? Değişim dalgaları sizin için burada ve sezginiz, ileriye doğru atılacak adımları size bildiriyor. Belki de sizi bu yolculuğa çıkaran şey, yalnızca sizi buraya getirmek için bir amaca hizmet etmekti. Peki ya yolunuz, rolünüzde bir değişiklik gerektiriyorsa? Tüm kusurlarınızla sevilmenize izin verin ve ne olursa olsun kendiniz olun. Başka hiçbir kıstasa uymak zorunda değilsiniz. Sizi istediğiniz gibi kabul etmeyen hiçbir şeyin hayatınızda yeri zaten olmamalı.