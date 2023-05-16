Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2023 Perşembe

18 Mayıs 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 16 Mayıs 2023 10:34 Güncelleme: 16 Mayıs 2023 10:36
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  • Yanlış bir izlenime kapılıyor olabilirsiniz. Sizi rotanızdan saptırmaya ya da birisini yanlış değerlendirmenize sebep olabilecek bir yanılsamaya karşı dikkatli olun. Masumca mı yoksa kasıtlı olarak mı yapıldığını anladığınızda, bu yanlış izlenimi daha kolay ortadan kaldırabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Hatta bunu kimseye doğrudan meydan okumadan veya karşı karşıya gelmeden de yapabilir, böylece kendinizi bir hesaplaşmanın stresinden kurtarabilirsiniz. Başkalarını etkileyen herhangi bir karar verirken yavaş olun. Normalde strese meyilli olmasanız bile bugün sinirlerinizi daha kolay bozabilirsiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birçok farklı şeye işaret eden bilgiler arasından hangisine güveneceğinizi kestirememeniz oldukça normal. Bu konuda bir şeyler yapmaya karar vermeden önce her şeyin mantıklı olması gerekmediğini görmeye çalışın. Önünüzdeki yolu görebilseydiniz yolculuk yeterince ilginç olur muydu? Öyleyse neden bu cesareti toplayıp size açılan yönde o adımı atmıyorsunuz. Bu, uzun zamandır atmış olabileceğiniz en büyük adım olabilir. Mutlu sürprizler sizi çevreliyor. Bu nedenle, kendi sürprizini yapan planlar fikrine açık olun ve içinizden geçen bilgelikle yaratıcı olun. Olumlu bir sonuç, olumlu bir zihniyette olmanıza bağlıdır, bu nedenle inancınızda güçlü kalın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir şey sizi rahatsız etmeye başlarsa onu hayatınızdan çıkarma seçeneğiniz olduğunu unutmayın. Yaratıcılığınızı harekete geçiren şeyler aynı zamanda sizi ileriye taşır, peki sizin ilginizi en çok çeken şey nedir? Hangi yöne gitmek istediğinize karar vermenin zamanı geldi. Her şey artıları ve eksileriyle birlikte gelir, bu nedenle, sizi artılara âşık edecek ve eksileri aşmanıza yardımcı olacak bir şey seçmek en iyisidir. Ne yaparsanız yapın, güvende olduğunuza güvenmeyi öğrenirseniz, bu görünüşteki sonsuzluk döngüsünden kurtulabilirsiniz. Duygularınız ve hedefleriniz hakkında konuşmak, durumların kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, duygusal hafızayı mantıkla dengeleyin ve bir seçim yapın.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir mola verin ve zaman kaybı gibi görünebilecek ama sadece kısa bir zamanda halledilebilecek küçük şeylerle ilgilenin. Günlük rutinlerinize odaklanın, kendinize ve sevdiklerinize karşı yumuşak davranın. Dilediğiniz şey kesinlikle sizin olabilir ancak hayata yeni bir yaklaşım denemeye istekli misiniz? Duygulara sevgi dolu bir alandan hitap ettiğinizde, bu herkesin kendini güvende hissetmesini sağlar ve zorluklar daha hızlı çözülür. Yaşamınızda çok fazla destek var ve aradığınız netlik çok yakın bir zamanda sizi bulacak. Bu gerçekleşene kadar moral bozmadan ve her şeyin harika olacağına güvenerek yolunuza devam edin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Daha ileriye gidebilmek için birlikte çalışacak bir ekibe ihtiyacınız var. Tek başınayken, yaptığınız şeyi fark edecek kimse olmaz ve her şeyi kendi başınıza nasıl yapabilirsiniz? Değişim dalgaları sizin için burada ve sezginiz, ileriye doğru atılacak adımları size bildiriyor. Belki de sizi bu yolculuğa çıkaran şey, yalnızca sizi buraya getirmek için bir amaca hizmet etmekti. Peki ya yolunuz, rolünüzde bir değişiklik gerektiriyorsa? Tüm kusurlarınızla sevilmenize izin verin ve ne olursa olsun kendiniz olun. Başka hiçbir kıstasa uymak zorunda değilsiniz. Sizi istediğiniz gibi kabul etmeyen hiçbir şeyin hayatınızda yeri zaten olmamalı.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    En acil zorluklarınızı düşünmek, sizi bazı şeyler hakkında bir şeyler yapmak için ilham alabileceğiniz bir noktaya getirdi ve bu noktadaki amacınız da bu. Bunu kişisel hayatınızın bir parçası olarak mı yoksa daha büyük ölçekte mi yaptığınız önemli değil. Önemli olan, ne kadar yetenekli olduğunuzu hatırlamanız ve herhangi bir dış doğrulama ihtiyacının, şeyler hakkında nasıl hissettiğinizi etkilemesine izin vermemenizdir. Kendinizi kopmuş hissedebileceğiniz bir arkadaşınıza ulaşın ve geçmişten gelen kırgınlıkları veya kusurları bir kenara bırakın. Bir anlığına kontrol duygusundan uzaklaşın ve size iyi gelecek olan şeye yönelin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Esneyin, yüzün, yürüyüşe çıkın ya da sadece vücudunuzu hareketlendirecek bir şeyler yapın. Çok uzun süredir sabit bir şekilde oturuyorsanız, bugün bir şeyler değiştirmenin ve eğlence moduna geçmenin zamanı gelmiş olabilir. Farklı yanlarınızı bastırmak yerine gününüzü şekillendirmesine izin verirseniz, önünüzdeki zamanlarlar oldukça eğlenceli olabilir. İnsanlar herkesi ve her şeyi önyargılı fikir ve inançlarına göre filtreler, bu nedenle başkalarından ve hatta kendinizden gelen yargıya takılıp kalmanın pek bir anlamı yoktur. Bunun yerine, hayat denen bu kitaptan bir yaprak koparın ve ne olursa olsun, asla yalnız olmadığınızı hatırlayın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Planlarınız için zamanında yola çıktığınıza güvenin ve yolun güzelliklerini kaçırmanıza sebep olacak bir aceleye karışmayın. Bir macera istediniz ve işte karşınızda! Şimdi, sadece kendinize inanacak ve vizyonlarınız için net bir niyet belirleyecek misiniz? Kendinizi biraz ayrık hissediyor olabilirsiniz ama bu sizin eşsiz zevklerinizden kaynaklanıyor ve kesinlikle ondan vazgeçmemelisiniz. Her şeyin sonunda sizi siz yapan bu farklılıklar, hayatınızı bu denli güzel kılan yegâne şey olabilir. Sizi bu şekilde yeteri kadar takdir etmediğini düşündüğünüz insanların fikrini önemsemekten vazgeçin. Herkes her sanat eserini elbette anlayamaz!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Elinizden gelenin en iyisini yapmak için bir zaman vardır ve sonra savaş silahlarını asarak bir ağacın gölgesi altında serin bir esintinin tadını çıkarmak için de bir zaman vardır. Bugün kimsenin sizi yönlendirmesine izin vermeden kendi isteklerinizi yapma zamanı. Şimdi, kimse sizden sizi tüketen çabalara girmenizi istemiyor, bunun yerine yanlış anlaşılma korkusu olmadan kendinizi ifade etmekte sorun yok. Birinin size bir özür borcu varsa kalbinizin iyiliğinden dolayı şimdilik bunu akışına bırakmayı seçebilirsiniz ancak yine de canınızı sıkıyorsa, bunun hakkında konuşmalısınız. Dualarınız cevaplanıyor, bu yüzden herkese sevgi dolu enerjiler gönderin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi uyumsuz hissediyor ve derin sorulara yöneliyor olabilirsiniz. Cevap, hiç aklınıza gelmeyen bir şey olabilir. Bu nedenle, kendinizi tarafsız bir ruh haline getirmenin yolu ne olursa olsun, bunu bugün yapmayı deneyin ve iç huzurunuzu önceliğiniz haline getirmek için kendinizle bir anlaşma yapın. Sadece enerjinizi sizi harekete geçiren şeylere odaklamak sizin için kapıları açabilir, incinmiş hisleriniz, geçmişteki kırgınlıklarınız veya pişmanlıklarınız üzerindeki hâkimiyetinizi gevşetmenizi sağlayabilir. Karşı taraf henüz göremese bile güvendesiniz ve korunuyorsunuz. Hayatınızdaki aynı hikâyeyi tekrar etmeyi bırakın ve yenisini yeniden yazmaya başlayın.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İç eleştirileriniz size hayata biraz geç kaldığınızı söylüyor olabilir. Siz bir de vücudunuzu dinleyin. Aşırı yorgunluk, sakinleşmeniz gerektiğini ve hatta belki de zamanınızı nerede daha verimli kullanabileceğinizi yeniden değerlendirmeniz gerektiğini size bildirmenin doğanın bir yoludur. Önemsenmediğinizi ve baskılandığınızı hissettiğinizde, bir müdahale ve sihirli kapıların size açılması için olumlu dileklerinizi dile getirin. Bazı derin yolculuklardan geçiyorsunuz, bu yüzden rehberlerinizin bakış açınızı anladığına ve işleri sizin için doğru hale getirmeye çalıştığına güvenin. Kişisel bakım bir gerekliliktir, bu yüzden bu konuda suçluluk duymayı bırakın.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sağlığınız en çok dikkat etmeniz gereken şey. Bu yüzden, siz buna hazır olmadığınızda alanınıza ve zihninize girmeye çalışan herkese hayır deyin. Sezgileriniz muhtemelen başka bir doğruluk düzleminde olacak, bu yüzden bu gecenin size ait olmayan, bırakmak istediğiniz tüm yükü almasına izin verin. Bugün attığınız adımlar size küçük gelse de, ileriye atılan her adımın sizi hayallerinize biraz daha yaklaştırdığını unutmayın. Hayatınızı kutlanacak birçok şey olduğunu gözden kaçırıyorsunuz. Her anın tadını çıkarmak için ara sıra duraklatma düğmesine basmaktan çekinmeyin. Şükran, şu an sizin için en önemli duygu olabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinize cevaplamaktan korktuğunuz sorular sorun. Gerçek büyümenin olduğu yer burasıdır. Kendinize düşünme özgürlüğü tanıyın. Başkalarının görüp görmediği ve ne gördüğü önemli değil, en önemli olan kendinizi ve hayatınızı nasıl algıladığınızdır. İçinizdeki doğuştan lider, şu anda görevi üstlenecek ve gündeminizi hızlı ve çekici bir şekilde ele almanıza yardımcı olacak. Bilinmezlik sizi biraz korkutsa bile, en derin arzularınızın peşinde harekete geçmenizi hatırlatan tatlı bir telaşa da sahipsiniz. Neyse ki bu durum, özellikle amacınız hakkında tutkulu hissettiğinizde, kalbinizi de güçlendirecektir.

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