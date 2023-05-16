Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2023 Perşembe

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir şey sizi rahatsız etmeye başlarsa onu hayatınızdan çıkarma seçeneğiniz olduğunu unutmayın. Yaratıcılığınızı harekete geçiren şeyler aynı zamanda sizi ileriye taşır, peki sizin ilginizi en çok çeken şey nedir? Hangi yöne gitmek istediğinize karar vermenin zamanı geldi. Her şey artıları ve eksileriyle birlikte gelir, bu nedenle, sizi artılara âşık edecek ve eksileri aşmanıza yardımcı olacak bir şey seçmek en iyisidir. Ne yaparsanız yapın, güvende olduğunuza güvenmeyi öğrenirseniz, bu görünüşteki sonsuzluk döngüsünden kurtulabilirsiniz. Duygularınız ve hedefleriniz hakkında konuşmak, durumların kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, duygusal hafızayı mantıkla dengeleyin ve bir seçim yapın.
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